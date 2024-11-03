Колыбель сибирского православия. Как храмы в Енисейске пережили Советский Союз

В городе множество храмов и церквей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Енисейск часто называют сибирским Суздалем. Это и неудивительно, раньше в городе насчитывалось более десятка храмов. Однако не все сохранились и дошли до нас в первоначальном виде. Редакция NGS24.RU узнала историю нескольких городских святынь и готова рассказать, почему они так ценны.

Успенская церковь

Купол не пережил буйство стихии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Церковь находится чуть в отдалении от основных достопримечательностей, на пригорке недалеко от мужского монастыря. Величественное здание окружено деревянными постройками, которые хоть и выглядят необычно, но уже приблизились к состоянию бараков. К сожалению, в Енисейске за деревянным фондом не следят. На таком контрасте позолоченные купола, отражающие солнечный свет, виднеются еще на подходе к собору.

Весь Енисейск в одной фотографии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако при детальном рассмотрении в глаза бросаются все «шероховатости»: из-за ветров и сурового северного климата со здания начала отваливаться штукатурка, а один из куполов и вовсе накренился во время сильного ветра, но рухнуть не успел, его сняли и отдали на реставрацию. Сейчас один барабан пустует, верхушку будто кто-то аккуратно срезал.

Здание, кажется, пора реставрировать Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В соборе мы встретили отца Тихона. Это невысокий мужчина в годах с длинной седой бородой, который с удовольствием рассказал историю храма. Изначально никакого Успенского собора не существовало. Однако на площади в центре города находился небольшой деревянный храм. Рядом с ним проходили сибирские ярмарки, на которые приезжали купцы со всей России и даже из других стран. Именно на них был рассчитан храм, он был для приезжих.

Внутри здания тихо и спокойно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако деревянное здание начало приходить в негодность, поэтому на деньги прихожан его решили перенести, то есть отстроить каменное здание в абсолютно другом месте.

Храм ненадолго закрылся Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Более чем за 400 лет Енисейск сильно менял свой облик. Сейчас рядом с Успенским храмом находится зеленый парк с лавочками, на которых можно отдохнуть и полюбоваться зданием собора. Это, кстати, единственное, чем можно полюбоваться. Напротив храма стоят деревянные частные дома, но они не представляют никакого исторического интереса. Но еще каких-то 200 лет назад на месте сквера было кладбище. Храм так и назвали, кладбищенский.

Пол отдали на сохранение, но забирать не стали Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Помещение не очень большое Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Сейчас внутри — на полу железные плиты с изображением цветка. Здание небольшое, разделено на два помещения. Стены увешаны иконами, они все вышли из-под кистей енисейских иконописцев. Самая знаменитая икона в соборе — плотбищенская. Точного названия у нее нет, но местные между собой ее так и называют, по названию села, в котором она изначально находилась.

Плотбищенскую икону разрубили топором Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











История у иконы действительно интересная. Ее написали в разгар эпидемии скарлатины, от которой умирали дети. Якобы сама Богородица приказала написать икону, а затем отслужить молебен и совершить крестный ход. Легенда гласит, что после этого дети и правда болеть перестали. Но через некоторое время икона пропала, а дети снова начали болеть.

Одна из главных икон Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Икона считалась утерянной, однако найти ее удалось на чердаке дома семьи Дураковых.

После этого икону перевезли в Енисейск, где она находится до сих пор. Правда не в первоначальном виде: часть иконы отрубили топором, а на уцелевшей — несколько неглубоких порезов

Удивительные цвета Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако ее ценность от этого не уменьшилась. Например, во времена ковида с ней совершали крестный ход (а пандемия, кстати, закончилась). В соборе ее особо почитают, а лампадку перед ней никогда не гасят, даже на ночь. Люди специально приезжают со всего края, чтобы помолиться за здоровье близких.

На территории находятся захоронения Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Когда мы подошли к иконе к нам вылетел охранник. Приняв нас почему-то за москвичей, он следил, чтобы мы ни в коем случае не трогали иконы и не подходили к царским вратам.

Отец Тихон признается, что среди всех храмов Енисейска Кладбищенский был самым непримечательным. Однако именно это скорее всего и спасло его от разрушения во времена советской власти, а вместе с тем смогли сохраниться и церковные реликвии.

— Было 12 храмов, один красивее другого, а этот самый невзрачный был, самый простой, кладбищевский. Но все были разрушены, а самый неудачный остался. Как гадкий утенок. И он единственный от Красноярска до океана остался, — рассказал отец Тихон.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











С установлением советской власти все храмы и монастыри в Енисейске разрушили, а на их месте открыли различные предприятия. Например, на территории мужского монастыря работал алкогольный завод. Успенская церковь выстояла, но даже она закрывалась на некоторое время.

— Когда все храмы закрывали, то все несли сюда, все здесь наполнялось иконами. У нас еще хранилище есть, и там очень много старинных икон. Сейчас музеи прям работают с нами, сотрудничают, они берут иконы, потом реставрируют, — рассказал служитель церкви.

Храм окружен жилыми домами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











На прощание священник Тихон по-отечески крепко обнял всю съемочную группу и благословил нас.

Иверская церковь

Церковь находится в начале исторического центра Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Иверская церковь входит в состав женского монастыря и относится к енисейскому музею-заповеднику. Они занимаются обслуживанием церкви, созданием музейной комнаты, а также проведением мероприятий.

Раньше комплекс был большим Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Настоятельница и игуменья монастыря Олимпиада рассказывает, что монастырь основали еще в 1623 году. Изначально он назывался в честь Рождества Христова — Христорождественский девичий монастырь. При нем же построили деревянную церковь. Она просуществовала до 1754 года, тогда при настоятельнице и игумене Афанасьи деревянную церковь решили заменить на большой каменный шестипредельный храм, который построили на деньги прихода.

У Иверской церкви богатая история Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Но радостное для монастыря событие, рассказывает Олимпиада, омрачилось 100-летней распрей между монастырем и приходом: каждый заявлял свои права на храм, но епископ передал его монастырю.

Церковь была полностью разрушена Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











До середины 19 века монастырь претерпел множество изменений, в том числе масштабное расширение территории. Под руководством игуменьи Деворы монастырь приобрел мещанский дом, который сдавали в аренду, но в 1869 году дом сгорел. Приход к тому времени отделился от монастыря и Христорождественский храм перешел в их собственность. Монастырю некий благодетель выдел деньги на строительства нового храма на месте того самого сгоревшего дома. В 1872 году по решению священного синода храм называли Иверским, в честь Иверской иконы Божьей Матери.

Церковь находится при женском монастыре Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Найти храм легко: въезжая в историческую часть города, это первое, что видят туристы. Иверская церковь, относительно других в Енисейске, небольшая — белое двухэтажное здание с голубой крышей и двумя куполами. Он как бы обещает полное погружение в атмосферу купеческого города 19 века.

Церковь не очень большая, но светлая Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Как и большинство храмов, Иверский сровняли с землей после революции. В 1920 году сестры еще пытались спасти то, что имели, и открыли в монастыре сельскохозяйственную артель. Игуменья Антония Петрова, последняя настоятельница, всячески старалась как-то сохранить общину, монахиням приходилось продавать имущество монастыря, чтобы обеспечить себя продуктами.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако это не помогло и в 1923 году монастырь полностью закрыли. На его месте открыли детскую колонию, затем клуб для речников, спортзал, предприятие геофизиков, а закончилось все на народном театре.

В саркофаге лежат мощи игуменьи Афанасии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Вернуть монастырь получилось только в 1998 году, а воссоздали первозданный вид только к 400-летию города. Это просторное помещение с белыми стенами и деревянным полом, до потолка возвышаются белые мощные колонны, соседствующие с позолоченными люстрами. Иконостас восстановили в первозданном виде.

Вещи, найденные при раскопках, бережно хранят Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Как и в большинстве храмов, в Иверском хранятся мощи. В белоснежном, отделанном золотом, саркофаге лежат мощи игуменьи Афанасии. Именно она поспособствовала появлению первой Иверской церкви. Как рассказали хранители музея, при раскопках музея они нашли захоронения. Там сохранились нательный крест, элементы одежды, например, обувь и фрагменты обивки гроба.

На территории церкви есть музей Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Там рассказывают о быте монахинь Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Богоявленский собор

Собор принадлежит музею Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Богоявленский собой — первый каменный собор Енисейской губернии. Его основание заложили в 1709 году внутри укреплений «малого острога» Строительством руководил московский подмастерья Федот Чайка. Завершили строительство за четыре года, в 1712 году.

Собор сильно пострадал Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Он просуществовал до 1930-х годов. Тогда разрушили его храмовую часть и венчание колокольни. На святой земле появилась котельная, а устоявшие части здания пришли в запустение и с каждым днем все больше разрушались.

Камни сразу же напоминают, сколько всего пережил город Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако и главную святыню восстановить удалось. К 400-летнию города золотые купола Богоявленского собора вновь возвысились над Енисеем. Несмотря на то, что здание собора — новодел, его восстановили по чертежам. Заходя на территорию, первое, что бросается в глаза — каменная кладка на земле. Фрагмент мостовой 18 века реставраторы заботливо сохранили. Внутри еще несколько напоминаний о былом величии Енисейска, например, в самом центре собора, под иконой на фоне белоснежных стен, красуется кирпичная кладка, это также фрагменты стены, которой удалось устоять во время советской власти.

Сохранилось целое помещение с историческими кирпичами Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Каменная кладка оригинальная Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Еще одна особенность собора — наличие детской зоны. Взрослые, которые пришли на встречу с господом, могут спокойно оставить ребятишек резвиться в игровой зоне, там для них приготовили игрушки, а также книжки, например, детскую библию.

Дети могут отдохнуть в специальной зоне Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Однако самая лучшая часть собора, по нашему мнению, скрыта от большинства прихожан. Нам удалось побывать на колокольне и полюбоваться панорамой города.

Звон раздается раз в 15 минут Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Собор находится на берегу Енисея Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Вид с колокольни открывается восхитительный Источник: Мария Ленц / NGS24.RU









