«Деньги на церковь не падают с небес». 25-летний священник — откровенно о вере и бессмертии

Источник: отец Иоанн











25-летний отец Иоанн — из Барнаула. Он служит в храме на кладбище, играет на гитаре, воспитывает двух детей и ведет православное молодежное объединение. О том, что приводит людей к Богу, зачем ходить в церковь и сложно ли проводить отпевания, священнослужитель рассказал NGS22.RU.

«Хотел стать военным, а теперь исповедую людей»

Источник: Городские порталы

Чаще всего в семинарию поступают продолжатели семейной традиции, те, чьи отцы имеют сан. Но у Ивана другая история, этот путь он выбрал сам.

— Папа был строителем, а мама — домохозяйкой. С детства каждое воскресенье ходили в храм, а день начинали с молитвы. В 10-м классе стал помогать в алтаре и постепенно погрузился в церковные таинства изнутри. Хотел стать военным, а теперь исповедую людей, мой путь до сана сложился будто бы сам собой.

Иван вспоминает, что еще во время учебы в семинарии у него часто возникали дискуссии о вере и не только. Молодой человек всегда был открыт к разговору.

Источник: отец Иоанн











— Помню, ехал в автобусе, водитель спросил, на что священники живут. Говорю: «Священники живут на то, что принесут». Он мне: «Ну вот ты крещение проводишь? Я вот не понимаю, зачем за него платить, вам в церкви всё равно заплатят». Тогда я сказал, что не буду платить за проезд. Водитель возмутился, и начался спор. Банальное отопление, чтобы креститься в теплом храме, стоит денег, но эти деньги на церковь с небес не падают. «Можете, — говорю, — не платить ничего, я вас в реке крещу, без проблем».

После выпуска из духовной семинарии Иван встал перед выбором — идти в священнослужители или нет. Правда, сомнения длились недолго.

— Было тяжело решиться получить сан священника, ответственность давила на плечи. Боялся, что могу дать неверный совет. Но в итоге всё получилось, и я стал отцом Иоанном. Конечно, бывает, стою на исповеди пустым, а мысль сама приходит. Она явно же от Бога, как ее не сказать?

«Все оживут и воскреснут»

В первый год служения отец Иоанн чувствовал себя некомфортно, не все опытные священники воспринимали его всерьез. К тому же, сложности были и оттого, что нужно соответствовать сану и находить подход к разным людям.

— Священник — лицо церкви, и никогда не нужно об этом забывать. У меня маленькие дети, и если я в рясе пойду покупать им молочку во время поста, то у людей глаза на лоб вылезут, столкнусь с критикой, подумают: «Себе взял, пост нарушает». Избегаю ситуаций, которые могут вызвать осуждение, и понимаю, что все люди разные.

Отец Иоанн — настоятель храма на кладбище. Он стал иереем в день памяти святой Тавифы, которая, по преданию, оплакивала умерших. Всё это, считает священник, неспроста.

На второй день служения я провел шесть отпеваний с гробом. Порой становилось не по себе от плача родных, но я спокойно отношусь к смерти. Рано или поздно все умрут, но смерть — не конец, потому что мы оживем и воскреснем в лучшем виде. Отец Иоанн Ефимец настоятель храма на кладбище

В последнее время священник редко отпевает людей, даже несмотря на то, что служит у кладбища:

— Чаще просто обращаются в другие храмы, поэтому мало отпеваний. Бывает, похоронные агенты приезжают, говорят, что у меня плохой подъезд к храму, гроб будет сложно затаскивать. Говорят: «Сделай, ты ж деньги лопатой гребешь». А я бы разве не сделал, если бы и вправду были средства?

С любимой семьей Источник: отец Иоанн











Деньги в храме отца Иоанна — не главное. Свечи он дает людям за любое пожертвование и без него, цены не устанавливает: считает, это неправильно.

— В храм жертвуют не так много, и если бы я не работал преподавателем в семинарии, то не мог бы прокормить даже себя одного, не говоря уже о семье.

«Церковь — часть меня»

Прихожан в храме обычно немного — не более 10–15 человек по выходным: на кладбище редко захаживают на постоянной основе.

Приход к вере — приобретение, считает священник. Так люди обновляются, очищаясь от греха.

— Если человек по-настоящему ищет Бога, он его найдет. Чтобы прийти к вере, нужно креститься, жить по-христиански, разбираться в православных учениях, участвовать в таинствах, быть добрым и любящим христианином, помогать, Бог ответит обязательно. Почему-то мы всегда уверены, что нам нужно то, что просим. Но если Господь не дает, может, так нужно? Просит человек машину, всеми правдами и неправдами деньги собирает на нее, садится и разбивается. Хотел? Держи. Поэтому, во-первых, нужно думать, что просишь. Во-вторых, не всегда, если Господь сразу не отвечает или не дает, это значит, что его нет.

Раз в месяц отец Иоанн проводит молодежные литургии, он также организовал объединение «Кинония»:

— Ребята приезжают помогать служить. У нас не обязательно идеально петь или что-то знать: все друг другу подсказывают и помогают, приходят и те, кто в вере совсем недавно. В общей молитве всё же есть что-то вдохновляющее.

Молодые люди доверяют батюшке, он спокойно отвечает на все вопросы и всегда готов дать совет. Батюшка не гнушается молодежного сленга и искренне дружит с ребятами:

— Приходят с разными вопросами, рассказывают, например, как лень в церковь ходить. А я что? Я такой же, как они. Мне и самому раньше бывало лень, когда не был священником, просто сейчас я от церкви зависим в хорошем смысле, и она — часть меня.

Батюшка — равноценный участник молодежных встреч Источник: отец Иоанн











В объединении уживаются и православные, и протестанты. Батюшка приветствует открытость к разным течениям христианства и не считает их чем-то зазорным.

Наша вера открыта для всех. Мы не собираемся переходить в другую религию, но спокойно общаемся, и, если им интересно у нас, значит, мы делаем всё правильно. Возможно, они и сами ищут себя. Нам нужно выходить на встречу и ломать стереотипы. отец Иоанн Ефимец настоятель храма на кладбище

Иногда батюшка приходит на встречи с своей семьей, нянчиться с детьми помогает молодежь. Младшему сыну отца Иоанна почти 2, а старшему уже 3,5 года. Жена помогает мужу в храме, руководит хором. В браке они уже пятый год.