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Религия День Андрона Звездочета: что обязательно сделать 25 октября, чтобы быть богатым и успешным, — народные приметы

День Андрона Звездочета: что обязательно сделать 25 октября, чтобы быть богатым и успешным, — народные приметы

Рассказываем о главных поверьях и запретах

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5 комментариев

По звездам судили о погоде и о будущем урожае

В конце октября, 25-го числа, православные верующие вспоминают трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Одного из них, Святого Андрона, наши предки на Руси считали мудрым звездочетом. Поэтому в день памяти о нем люди особо пристально следили за ночным небом. Об этом — в материале 72.RU.

Что можно и нельзя делать

Считалось, что 25 октября, если кто-то стучит в дверь, нужно обязательно спрашивать «Кто там?», иначе можно впустить в дом беды и несчастье. Также люди верили, что в этот день ни в коем случае не следует обижать животных и птиц. В другом случае обидчик сам мог в будущем получить по заслугам, испытав унижение. Не стоило и громко смеяться в этот день, чтобы не навлечь на себя разочарование и слезы. Также верили, что в день Андрона нельзя гадать на картах, ссориться с людьми, заниматься домашними делами и рукоделием, а еще покупать церковные свечи.

Вместо этого считалось, чтобы жить в достатке весь год, нужно сварить кашу. Тогда семья всегда будет сытой. Полезно в этот день помириться с тем, с кем давно в ссоре, провести день с семьей.

Приметы на погоду

По звездам судили о погоде и о будущем урожае. Если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали скорые морозы и холодную зиму, тусклые — оттепель, а если заметили мерцание, то погода скоро кардинально изменится. Если заметили падающую звезду — значит лето будет засушливым.

А вы верите в приметы?

Да, и слежу за ними.
Нет, конечно, ерунда всё это.
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Народные приметы Приметы погоды Православный праздник
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Комментарии
5
Директор Завода (Ржака)
1 час
25 октября неплохо было бы пойти на работу. Все таки рабочий день.
Гость
1 час
Пойти на фронт в этот день?
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