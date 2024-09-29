Чудотворная икона и мощи праведников: что сегодня происходило в Вознесенском соборе, где еще три дня будут доступны святыни

Икону доставили в Новосибирск из Санкт-Петербурга Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Сегодня, 29 сентября, в Новосибирск привезли Казанскую икону Божией Матери для Всероссийского молебна о Победе по благословению Патриарха Московского и всея Руси. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы доставлен в Новосибирск в рамках молодежной просветительской программы «Духовная связь». Молебные пения перед ковчегом с частицами Пояса Богородицы и мощами святых праведных Иоакима и Анны будут проходить в течение трех дней в Вознесенском кафедральном соборе.

Перед началом мероприятия верующие встали перед собором, ожидая пока внесут икону Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Отметим, что церковно-государственная акция «Всероссийский молебен о Победе» проходит в два этапа. В рамках первого, в мае 2023 года, состоялся крестный ход с ковчегом с частицей мощей Георгия Победоносца. Он был вывезен из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и представлен почти в 100 российских городах. Второй этап начался в мае текущего года: крестный ход с обретенной чудотворной иконы Божией Матери «Казанская» походит через десятки городов.

Ровно в 10:00 началась служба Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











У этой святыни своя история. Именно у нее Минин и Пожарский молились осенью 1612 года, прося помощи в борьбе с польско-литовскими войсками. Икона пропала в 1918 году и долгое время считалась бесследно утерянной. Возвращение святыни в Казанский собор состоялось 4 ноября 2023 года.

Сотни новосибирцев пришли посмотреть на святыню Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











— Мы участвуем во Всероссийском молебне о победе. И для этого молебна, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, в наш город принесена Казанская икона Пресвятой Богородицы. Если вспомнить историю этой иконы, то это, в общем-то, икона наших побед и в преодолении смутного времени, и в победе в Отечественной войне 1812 года над Наполеоном и над многими европейскими языками, тогда воевавшими с нашей страной, с нашим Отечеством, и в Великой Отечественной войне, — рассказал клирик Вознесенского кафедрального собора, протоиерей Дмитрий Сальников.

В Вознесенском соборе собрались сотни людей Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











В Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска святыни и икона пробудут три дня: 29 сентября до 21.00, 30 сентября — с 7.00 до 21.00, 1 октября — с 7.00 до 18.30. Источник: Сергей Уланов / NGS.RU











Часть Пояса Пресвятой Богородицы также привезена из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга. По легенде Пресвятая Богородица собственноручно сплела Пояс из верблюжьей шерсти. В IV веке одежды Пресвятой Богородицы были заключены в золотой ковчег и хранились во Влахернском храме в городе Константинополе. Впоследствии святыня была разделена на части. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора ковчег с частицей Пояса вместе с частицами мощей святых праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы, был передана на вечное хранение в Казанский собор.

По преданию, благодаря чудодейственной силе Пояса супружеские пары избавляются от бесплодия.