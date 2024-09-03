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Религия Когда Пасха в 2025 году: дата и традиции праздника

Когда Пасха в 2025 году: дата и традиции праздника

Это один из важнейших христианских праздников

880
5 комментариев

Праздник в 2025 году отметят в апреле

Пасха — один из главных праздников для православных христиан. Дата праздника меняется ежегодно. В 2025 году его отметят 20 апреля.

Русская православная церковь выбирает дату, руководствуясь тремя основными правилами. Праздник должен выпадать на воскресенье и не должен предшествовать еврейской Пасхе — Песах. Также праздник отмечают только тогда, когда после весеннего равноденствия уже было полнолуние.

Пасхе предшествует Страстная неделя. В этот период принято готовиться к празднованию: молиться, убираться в доме, готовить угощения. В ночь с субботы на воскресенье проходит пасхальное богослужение. После службы верующие отмечают праздник дома, накрывают стол с куличами, пасхами и крашенными яйцами.

Подробнее о традициях праздника НГС писал в этом материале.

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Комментарии
6
Гость
3 сентября 2024, 15:13
Не рановато ли? Давайте еще про 8 марта статьи...
Гость
3 сентября 2024, 15:26
Напишите когда новый год в 2025 и традиции праздника
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