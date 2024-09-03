Когда Пасха в 2025 году: дата и традиции праздника

Праздник в 2025 году отметят в апреле Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пасха — один из главных праздников для православных христиан. Дата праздника меняется ежегодно. В 2025 году его отметят 20 апреля.

Русская православная церковь выбирает дату, руководствуясь тремя основными правилами. Праздник должен выпадать на воскресенье и не должен предшествовать еврейской Пасхе — Песах. Также праздник отмечают только тогда, когда после весеннего равноденствия уже было полнолуние.

Пасхе предшествует Страстная неделя. В этот период принято готовиться к празднованию: молиться, убираться в доме, готовить угощения. В ночь с субботы на воскресенье проходит пасхальное богослужение. После службы верующие отмечают праздник дома, накрывают стол с куличами, пасхами и крашенными яйцами.