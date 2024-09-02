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Религия обзор Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Рождество Пресвятой Богородицы в 2024 году: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Рассказываем о приметах и традициях православного праздника

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2 комментария

Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных праздников в православии

Ежегодно в сентябре православные христиане отмечают один из важнейших праздников — это Рождество Богородицы. Он относится к двунадесятым. Если заглянуть в православный календарь, дата празднования — 8-е число, но это будет по старому стилю, а по новому — 21 сентября. Торжество относится к непереходящим и выпадает в 2024 году на субботу. Его отмечают все православные, поэтому стоит разобраться, что это за праздник и какие традиции с ним связаны.

История Рождества Богородицы

Первые упоминания о таком празднике, как Рождество Богородицы, появились в V веке в словах святого Прокла — архиепископа Константинопольского. Однако в Библии нет ни слова об истории рождения Девы Марии. В Евангелие ее описывают как галилейскую девушку из Назарета, обрученную с Иосифом, которая, будучи девственницей, зачала своего сына непорочно.

Какие-либо подробности о происхождении Божией Матери можно почерпнуть из апокрифов — поздних церковно-исторических сочинений и текстов церковных служб. Один из таких источников — Протоевангелие Иакова II века, или «Иаковлева повесть».

Согласно преданию, в Назарете жили супруги Иоаким и Анна. Мужчина был потомком царя Давида, а женщина происходила из рода первосвященника Аарона. Будучи богатыми, они вели праведную жизнь, чтили Господа и себе оставляли не больше трети от доходов — всё остальное жертвовали на храм и раздавали тем, кто испытывал нужду.

Достигнув преклонного возраста, они так и не нажили детей. В тот период у иудеев это порицалось — бездетных считали проклятыми и грешными. Тем более что тогда все ожидали прихода мессии, и рождение ребенка давало семье шансы стать частью Божественного замысла.

Терпя несправедливое отношение к себе, Анна и Иоаким продолжали жить как прежде — помогать бедствующим и чтить Бога. Но однажды мужчина прибыл в храм, чтобы принести жертву, а первосвященник не позволил Иоакиму этого сделать.

Будучи униженным, Иоаким отправился в пустыню, где 40 дней молил Бога сжалиться и даровать ребенка. В то же время Анна находилась дома и также молила Господа. Долгие молитвы дали свой результат — к женщине сошел ангел и сообщил радостную весть: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария».

Также небесный посланник явился и Иоакиму. Когда мужчина узнал о скором появлении дочери, то поспешил домой и велел принести в жертву часть стада.

Спустя положенный срок у супругов родилась дочь, которую они в возрасте трех лет отдали на воспитание в храм. Именно там Мария прожила до совершеннолетия. Пророчество ангела сбылось, когда она стала матерью Сына Божьего — Иисуса Христа.

Традиции на Рождество Богородицы

Церковный год у христиан начинается именно с сентября. Причина этому — Рождество Богородицы, ведь именно она стала матерью Иисуса. Также эти события являются отправной точкой Нового Завета.

Накануне Рождества Богородицы в храмах проводят всенощные бдения, а утро начинается с праздничной литургии. На протяжении дня верующие люди приходят в церкви, чтобы поклониться иконе Божьей Матери, помолиться и попросить ее даровать благополучие.

Что нельзя делать на Рождество Богородицы

Заниматься в этот день тяжелым трудом не следует, так же как убирать, готовить или шить. Лучше посетить церковь или посвятить день молитве. Однако церковью не порицается труд во благо — любая бескорыстная помощь, волонтерская работа и благотворительность только на пользу.

Что можно делать на Рождество Богородицы

Ранее праздник приходился на период окончания сбора урожая. В деревнях устраивали празднества — варили пиво, пекли пироги и закалывали скот. Тесть и теща по традиции зазывали зятя и сватов в гости, уступая лучшие места за столом.

Рождество Богородицы в 2024 году — приметы

С днем Рождества Богородицы также связано несколько примет:

  • птицы, единовременно улетевшие на юг, также указывали на приближение холодов и что на мягкую зиму рассчитывать не стоило;

  • деревья, сбросившие листву к этой дате, показывали, что холода наступят рано, а зима будет суровой;

  • ясная погода и летающая паутина говорили о приближении бабьего лета, а также о том, что осенью будет тепло;

  • большое количество шишек на елях показывало, что на следующий год можно ожидать высокую урожайность яровых культур, гороха и огурцов.

Торжество в честь Рождества Богородицы наполнено глубоким смыслом. Именно в этот день чествуют память о Деве Марии и традиции, заложенные в основу современной православной церкви. Сама же Богоматерь при жизни была доброй и старалась помогать людям. Так и современная церковь благоволит тем, кто бескорыстно готов помогать окружающим.

ПО ТЕМЕ
Православие Приметы Традиции Богородица Пресвятая Богородица Религия Церковь
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Комментарии
3
Гость
2 сентября 2024, 16:15
"посвятить день молитве" Почему еще не додумались делать иконы с qr кодом, чтобы после молитвы можно было закинуть бабла попам?
Гость
2 сентября 2024, 16:35
Ха, про Колобка читал, Змей Горыныча познавал, Трёх Богатырей чевствовал... А энту сказку с присказкой не ведал...🤓
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