«Успение — не от слова „успех“». Почему день смерти Богородицы стал праздником? Ответили священники

В этот день принято ходить в храмы и молиться Источник: Роман Данилкин











В среду, 28 августа, верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это ежегодный православный праздник, посвященный концу земной жизни Божьей Матери. Как и многие другие религиозные даты, у него есть свои особенности, традиции и приметы. 63.RU обратился к священникам с просьбой рассказать, чем день Успения Пресвятой Богородицы так важен.

«Празднуйте, молитесь и радуйтесь»

Первым нашим экспертом выступил священник, пожелавший остаться анонимным.

— Успение Пресвятой Богородицы — это двунадесятый праздник. Один из центральных, больших, основных праздников. «Двунадесятые» — это на церковно-славянском. Простыми словами — 12, — уточнил эксперт. — Это непереходящий праздник, то есть с фиксированной датой. Есть, например, Пасха, у которой меняется дата из года в год. У Успения же этого нет.

У этого праздника, как и у многих других дней в религиозном календаре, есть своя предыстория.

— Кто-то думает, что «успение» — это от слова «успех». Но нет, тут происхождение другое, от слова «уснуть». Богородица прожила долгую жизнь, и за три дня до кончины к ней явился ангел. Он сказал, что через три дня она отойдет к Господу. Вокруг нее собралось много учеников, тогда еще апостолов, чтобы проводить ее в последний путь. По преданию, явился сам Иисус Христос, который и принял ее душу на небо. Поэтому на иконах даже и изображают Христа, который стоит возле уснувшей Богородицы и держит на руках ее маленькую душу. Она выглядит как ребенок. Посмотрите на любую из икон, которая этот момент изображает, там это есть, — рассказал священнослужитель.

Предание гласит, что через несколько дней Богородицу похоронили, но присутствовать смогли не все ученики. Когда они открыли гробницу, то увидели, что тела нет. Считается, что Богородица стала первым человеком, которая взошла на небо именно в телесном виде.

— Это как бы прообраз того воскресения, которое Христос приготовил для всех людей. Вот такой это праздник. Конец Успенского поста, который был две недели, — добавил эксперт.

Несмотря на то, что это религиозный праздник, каких-то особенных запретов и ограничений нет.

— Странно считать, что в какие-то дни можно что-то делать, в другие нельзя. Нужно оставаться хорошим христианином и просто хорошим человеком все время, круглый год, независимо от праздника. Кто-то говорит, что полы надо помыть или ещё что-то. Но это бытовое язычество, здесь нет ничего. Праздновать надо. Праздновать, радоваться, молиться. Вот и всё, — резюмировал эксперт.

«Радуйтесь! Я с вами — во все дни»

Православный приход в Тольятти создали еще в 1995 году Источник: Протоиерей Сергий Черняев











Более подробную версию происхождения праздника рассказал 63.RU протоиерей Сергий Черняев. Он является ключарем тольяттинского храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

— Успение Пресвятой Богородицы — один из 12 главных церковных праздников. Его иногда называют даже Богородичной Пасхой. Слово «успение» употребляется в значении «смерть». Успение — это тихая и спокойная кончина. В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о её последних днях сохранило церковное предание. Ко времени своего блаженного успения Пресвятая Дева Мария пребывала в Иерусалиме. Слава ее как Матери Божьей уже распространилась по земле. Дни и ночи она проводила в молитве. И нередко приходила к святому Гробу Господню, воскуряла фимиам и преклоняла колена, — рассказал Сергий Черняев. — В одно из таких посещений пред нею предстал архангел Гавриил. Он возвестил о ее скором переселении из земной жизни в жизнь вечную. И Матерь Божия о своем скором Успении сообщила ученикам Господа.

По преданию, в назначенный срок в Иерусалим прибыли апостолы.

— На стал третий час дня, когда должно было совершиться Успение. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богородица. Она молилась в ожидании своего исхода и пришествия своего вожделенного сына и Господа. Внезапно заблистал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие это ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъяснимого света, и сошел Сам Царь Славы — Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков. Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога. Когда же на третий день после похорон по просьбе апостола Фомы, который не успел прибыть вовремя, чтобы попрощаться с Богородицей, они открыли гробницу, тела Божией Матери там не оказалось. Вскоре Богородица в окружении ангелов явилась апостолам, и стало понятно, что Она и душой, и телом вознеслась на небо. Вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Эту неизреченную радость Святая Церковь наиболее точно выразила в тропаре (кратком песнопении, объясняющем суть праздника). «При рождении Христа Ты девство сохранила и по смерти мира не оставила, Богородица: к жизни Ты перешла, как Матерь Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.»

В тольяттинском храме находится Плащаницы Пресвятой Богородицы. Источник: Сергий Черняев











Протоиерей Сергий Черняев объяснил, почему, несмотря на далекий от радости повод, Успение Пресвятой Богородицы стало праздником.

— Согласно христианскому учению, жизнь человека не заканчивается в момент физической смерти, но переходит в новое качество. Смерть становится как бы рождением души для вечности. Да и отделение души от тела есть лишь временная разлука. Церковь верит, что перед Вторым Пришествием Христа умершие воскреснут в своих прежних, восстановленных и чудесным образом преображенных телах. Поэтому смерть Богородицы и других святых людей, после которой их души воссоединяются с Богом, к которому они всецело стремились, — это праздник новой жизни и надежды на грядущее воскресение.

По словам Сергия Черняева, особых запретов или органичений в этот день нет. Но есть рекомендации для верующих.

— В день Успения к Богородице, как и всегда, можно обращаться с любой просьбой. Но, помня о глубоком смысле этого удивительного праздника, на Успение стоит помолиться и о том, чтобы Пречистая каждому из нас помогла достойно идти по своему жизненному пути, а в конце его — с чистым сердцем предстать перед Христом.

Приметы на Успение

Как и у многих других религиозных праздников, у Успения Пресвятой Богородицы есть свои народные приметы. Например, человек, который натрет ноги в этот день, долго не увидит радости. Поэтому новую или тесную обувь сегодня носить не рекомендуют. А вот еще несколько примет:

обилие паутины сулило белоснежную зиму;

сильный туман — будет большой урожай грибов;

солнечная и теплая погода показывает, что бабье лето будет прохладным;

дождь — непогода продлится до конца сентября;

радуга — осень будет солнечной и теплой.

Прогулки по утренней росе в день Успения также считались большим грехом. Холодные капли, выпавшие на траву в утренний час, воспринимали как слезы земли, что оплакивает Божию Матерь. Топтать их было нельзя.

Успение Богородицы — действительно большой христианский праздник, который наполнен глубочайшим смыслом. В этот день устраиваются торжественные службы в храмах, которые стремятся посетить все прихожане. И кроме этого, с Успением связано множество примет и поверий. Именно эту дату в народе считают рубежом, когда пора заканчивать с летними делами и начинать заниматься осенними хлопотами.