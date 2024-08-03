НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+31°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+31°

пасмурно, без осадков

ощущается как +31

3 м/c,

с-в.

 738мм 38%
Подробнее
2 Пробки
USD 85,70
EUR 92,83

СРОЧНО

Двое мужчин пострадали в ночном ДТП — видео

Отпуск в Мьянме
Новосибирск ведет соцсети
На Lexus сбил двух детей
Где учатся отличники
Новосибирцы про 100 дней мэра
Плохое зрение — бич 21 века
Газанул на красный
Разоблачили мифы об имплантах
Выжить на 200 рублей в день
НГС в Telegram
Религия День Марии Ягодницы: что обязательно сделать 4 августа, чтобы всегда быть красивым и здоровым, — приметы

День Марии Ягодницы: что обязательно сделать 4 августа, чтобы всегда быть красивым и здоровым, — приметы

Рассказываем о главных поверьях

285
1 комментарий
Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику

Православная церковь 4 августа вспоминает святую Марию Магдалину, которую на Руси еще называли Марией Ягодницей. Такое прозвище она получила из-за того, что к этому времени начинали спеть различные ягоды. Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. С днем связано много других поверий. И вот каких.

Что можно и нельзя делать

В этот день лучи солнца считались особенными, их еще называли «Марьиным светом». Поэтому люди старались в это время пошире открыть шторы, окна, двери, чтобы впустить больше света в дом. Также девушки и женщины старались в это время уделить внимание себе и своей красоте. День считается благоприятным, чтобы посвятить его уходу. Также можно порадовать себя новой одеждой, аксессуарами или украшениями. Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту.

В то же время были и запреты. Например, нельзя перерабатывать или брать на себя лишние обязанности, подработку. Особенно это касалось женщин. Не стоит 4 августа выяснять отношения, ругаться, сквернословить. Такое поведение может принести негативные последствия в вашу жизнь.

Приметы на погоду

Предки верили, если в этот день появилось много слизняков, значит впереди ливни. Дождь с грозой обещал хороший урожай зерновых, а вот обильная роса — плохой урожай льна. Сны в этот день снятся особо реалистичные, как правило, они могут быть вещими, однако рассказывать о них кому-то категорически запрещается.

На последний месяц лета приходится несколько православных торжеств и один большой пост. В августе православные отметят сразу несколько главных праздников: Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы и Перенесение Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Около двух недель продлится и Успенский пост. Главные события собрали в одном православном календаре на август 2024 года.

ПО ТЕМЕ
Приметы Народные приметы Православный праздник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
3 августа 2024, 17:43
Лучшая примета- шестизначный счёт в твердой валюте.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Еду выдают по талонам, на улицах просят аспирин. Россиянка отдохнула на Кубе — как там живут
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Мнение
«Платить было нечем»: пенсионерка добилась признания ее банкротом — как и зачем
Анна Макарова
Банкрот на пенсии
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Рекомендуем
Знакомства

Nichka-Nochka,36

Никита,33

Оля,42

dG625afs@,66

Галина,42

ArtWow,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление