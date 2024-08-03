День Марии Ягодницы: что обязательно сделать 4 августа, чтобы всегда быть красивым и здоровым, — приметы

Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику Источник: Ирина Шарова











Православная церковь 4 августа вспоминает святую Марию Магдалину, которую на Руси еще называли Марией Ягодницей. Такое прозвище она получила из-за того, что к этому времени начинали спеть различные ягоды. Женщины отправлялись в лес собирать малину, чернику, ежевику и с полными корзинами возвращались домой. С днем связано много других поверий. И вот каких.



Что можно и нельзя делать

В этот день лучи солнца считались особенными, их еще называли «Марьиным светом». Поэтому люди старались в это время пошире открыть шторы, окна, двери, чтобы впустить больше света в дом. Также девушки и женщины старались в это время уделить внимание себе и своей красоте. День считается благоприятным, чтобы посвятить его уходу. Также можно порадовать себя новой одеждой, аксессуарами или украшениями. Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту.

В то же время были и запреты. Например, нельзя перерабатывать или брать на себя лишние обязанности, подработку. Особенно это касалось женщин. Не стоит 4 августа выяснять отношения, ругаться, сквернословить. Такое поведение может принести негативные последствия в вашу жизнь.

Приметы на погоду

Предки верили, если в этот день появилось много слизняков, значит впереди ливни. Дождь с грозой обещал хороший урожай зерновых, а вот обильная роса — плохой урожай льна. Сны в этот день снятся особо реалистичные, как правило, они могут быть вещими, однако рассказывать о них кому-то категорически запрещается.