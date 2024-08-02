Ильин день в 2024 году: как по приметам узнать погоду на осень и чего нельзя делать

В Ильин день можно сходить в церковь и там попросить пророка о самом важном Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Каждый год 2 августа православные отмечают Ильин день. Почитаемый в эту дату святой — пророк Илия. Он был таким ревностным поборником чистоты веры, что однажды бросил вызов одному сильно нечестивому царю да и победил его. А еще считается, что Илья-пророк был так нетерпим ко всякой нечисти, которая живет в пруду и прочих водоемах, что до сих пор бьет по ним молниями. Поэтому-то и появилось поверье, что купаться после 2 августа нельзя. Но это далеко не всё, чем прославился пророк.

Кто такой Илия-пророк

Илия-пророк прослыл ревностным защитником веры, способным сотворить чудо. Одно из значимых его действий — воскрешение человека, умершего от голода. Также он всегда старался помочь бедствующим.

В Ветхом Завете святой пророк упоминается как довольно значимая в становлении христианства личность. Этот человек не побоялся воспротивиться царю и обличал язычников в Израильском государстве. Когда увещевания не помогли, он объявил, что будет голод, и ушел в пустыню. 3 года длилась засуха до того, как Илия-пророк вернулся и показал всем силу истинного Бога.

Это было своеобразное состязание — Илья поспорил со жрецами Ваала, что сможет доказать истинную силу, призвав огонь на жертвенный камень. 800 язычников проводили ритуалы и пляски, но так и не смогли вызвать пламя. В то же время святой Илья, помолившись, вызвал такой огонь, который смог зажечь не только облитые водой дрова, но и сам жертвенник.

После такой демонстрации истинного Бога пророк Илья помолился и попросил дождя. Так закончилась засуха. Позже, по велению Господа, Илия «пошел на повышение» — в пророческое служение он посвятил своего помощника, после чего ушел на небо. Живым. Туда его отнесла огненная колесница. Кстати, на ней он до сих пор и проносится над землей каждый год 2 августа. Зачем? Нечистую силу громом и молнией гонит. А когда черти скрываются в воде, он их и там достает.

Что можно делать на Ильин день

С днем памяти святого пророка Ильи связывают много примет и традиций. В этот день принято посещать церкви, где проходят божественные литургии. Также в честь Ильи-пророка устраивают праздничные крестные ходы.

Ранее на Руси в этот день крестьяне просили святого избавить от засухи. А поскольку пророк также считается покровителем плодородия, то к нему обращались девушки и женщины: одни просили об удачном замужестве, другие — о детях.

В деревнях 2 августа раньше было принято «братоваться», то есть собрать большое застолье, которое объединяло бы несколько поселений. А всё для того, чтобы жители соседних населенных пунктов поближе познакомились, улучшили отношения, показали, что у них друг к другу только добрые намерения. Городским жителям, которые хотят подобным образом почтить память пророка, совсем не обязательно собирать общий стол с обитателями других населенных пунктов — достаточно организовать застолье и созвать друзей и близких.



Чего нельзя делать на Ильин день

Если же на ваше застолье заглянул незнакомец, то не стоит его прогонять — лучше встретить его так же, как и всех остальных, с хлебом, солью и что вы там еще приготовили. Прогонять гостей в Ильин день — дурная примета.

Кроме того, в Ильин день нельзя работать. Исключение составляет только тот случай, если вам именно 2 августа — ни раньше, ни позже — понадобилось собрать лекарственные травы и растения. Тогда вопросов нет — идите, собирайте, сушите, используйте по назначению.

Можете подготовиться к сбору урожая, но вот собирать урожай 2 августа нельзя. Нарушите этот запрет, и все ваши посадки уничтожит молния. Лучше перенесите всю деятельность под крышу — дома можно набивать матрасы соломой, точить косы, готовить мешки.

Ну и главный запрет, о котором знает каждый ребенок, — в Ильин день нельзя купаться. Считается, что, если человек нарушит этот запрет, Илья может поразить его молнией, а если и не поразит, то вскоре этот бедолага так или иначе заболеет и умрет.

Приметы на Ильин день

Грозы и ливни на Ильин день всегда были не только привычным делом, но и благим знамением. Большой удачей считалось попасть в этот день под ливень — тогда весь следующий год будешь счастливым и здоровым.