Омельянов день: что обязательно сделать 31 июля, чтобы стать богатым, — народные приметы

Традиционно в этот день наши предки отправлялись в баню, чтобы весь год оставаться здоровыми Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В последний день июля, 31-го числа, православные вспоминают мученика Емилиана, осужденного на сожжение за веру. В народном календаре на Руси эта дата называлась Омельяновым днем. Обычно в это время заканчивалась жатва. Лучшим отдыхом после нее была баня. Люди парились вениками из ржаной соломы, полевых трав и цветов. Считалось, что так человек будет здоровым весь год. Рассказываем, какие еще есть поверья.

Что можно и нельзя делать

В этот день люди старались помогать нуждающимся и всем тем, кто об этом просил. Неважно как: деньгами или делом. Однако занимать деньги 31 июля запрещалось — это может навлечь большие финансовые проблемы. Это может привести к шумному празднику или застолью, который проводили в этот день. Предки верили: чтобы в доме было финансовое благополучие и стабильность, в Омельянов день лучше избегать избытка чего-либо. Это касалось еды и алкоголя. Важно также избегать в этот день разных стрессов и суеты. Не грех посвятить день отдыху, как следует выспаться и провести время на свежем воздухе.

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