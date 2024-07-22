День Антония Громоносца: что категорически нельзя делать 23 июля, чтобы не испортить весь год, — приметы

Вспоминаем старинные приметы и поверья Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. При жизни он очень хотел увидеть место жизни Иисуса Христа и отправился в Палестину. Возвращаясь, он принял постриг на горе Афон и несколько лет провел в монастыре, где исцелял больных. Последние годы жизни Антоний провел в уединении и молитвах. В старину в день Антония Громоносца (Громовержца) на Руси было принято соблюдать определенные приметы.

Что можно и что нельзя делать

По поверьям, 23 июля обязательно нужно было сходить в церковь, помолиться святым и попросить о помощи в делах. Считалось, что день нужно провести спокойно, посвятив его общению с близкими и помощи пожилым родственникам или одиноким соседям. Желательно хорошо выспаться.

В день Антония Громовержца предки ходили на рыбалку. Считалось, что дождь сулит хороший улов. Но чтобы привлечь богатство, рыбу следовало отдать нуждающимся или любому встречному. Также считалось, что день хорошо подходит для сбора трав.

Чтобы год прошел хорошо, предки считали, что нужно соблюдать определенные запреты. Например, нельзя было проливать воду, мусорить у водоемов, ругаться и хвастаться. Также не стоило купаться в водоемах и срывать кувшинки. Считалось, что всё это может привести к потере здоровья и богатства. А еще в этот день нельзя убираться и допивать за кем-то из кружки или бутылки, ходить на кладбище.

Приметы на погоду

В этот день на Руси обращали внимание на погоду. Считалось, что если ночью будет гроза, то это хороший знак, и погода в ближайшую неделю будет хорошая. Туман — к похолоданию. А звездное небо предвещало жару и зной. А еще предки обращали внимание на листья березы: если они желтели с верхушки — готовились к ранней осени, а если снизу — осень будет поздняя.