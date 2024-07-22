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Религия День Антония Громоносца: что категорически нельзя делать 23 июля, чтобы не испортить весь год, — приметы

День Антония Громоносца: что категорически нельзя делать 23 июля, чтобы не испортить весь год, — приметы

В этот день церковь вспоминает мученика Антония Печерского

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10 комментариев
Вспоминаем старинные приметы и поверья

Православная церковь 23 июля вспоминает святого Антония Печерского. При жизни он очень хотел увидеть место жизни Иисуса Христа и отправился в Палестину. Возвращаясь, он принял постриг на горе Афон и несколько лет провел в монастыре, где исцелял больных. Последние годы жизни Антоний провел в уединении и молитвах. В старину в день Антония Громоносца (Громовержца) на Руси было принято соблюдать определенные приметы.

Что можно и что нельзя делать

По поверьям, 23 июля обязательно нужно было сходить в церковь, помолиться святым и попросить о помощи в делах. Считалось, что день нужно провести спокойно, посвятив его общению с близкими и помощи пожилым родственникам или одиноким соседям. Желательно хорошо выспаться.

В день Антония Громовержца предки ходили на рыбалку. Считалось, что дождь сулит хороший улов. Но чтобы привлечь богатство, рыбу следовало отдать нуждающимся или любому встречному. Также считалось, что день хорошо подходит для сбора трав.

Чтобы год прошел хорошо, предки считали, что нужно соблюдать определенные запреты. Например, нельзя было проливать воду, мусорить у водоемов, ругаться и хвастаться. Также не стоило купаться в водоемах и срывать кувшинки. Считалось, что всё это может привести к потере здоровья и богатства. А еще в этот день нельзя убираться и допивать за кем-то из кружки или бутылки, ходить на кладбище.

Приметы на погоду

В этот день на Руси обращали внимание на погоду. Считалось, что если ночью будет гроза, то это хороший знак, и погода в ближайшую неделю будет хорошая. Туман — к похолоданию. А звездное небо предвещало жару и зной. А еще предки обращали внимание на листья березы: если они желтели с верхушки — готовились к ранней осени, а если снизу — осень будет поздняя.

В конце июля православные отмечают День крещения Руси. Широко праздновать эту дату стали относительно недавно, хотя само крещение было еще в 988 году. Религию приняли не все и не сразу. У крещения Руси вообще довольно интересная история. Рассказываем о ней, а также о традициях праздника, как правильно его отмечать, и о приметах, которые существуют в этот день.

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Комментарии
10
Гость
23 июля 2024, 00:16
Сейчас у этой страны несколько волнительный период, и непростой на первый взгляд. Но в тоже время развал это дело насущное, сограждане всю жизнь только и делают как разваливают. Поэтому стоит ли печалиться и нервничать? Ну не будь заграждане кичиться "самой большой и великой" - подумаешь 3 слова из лексикона уйдут, жизнь у них никак не изменится - как была унылой и рабской, внезапно кончающейся, так и будет.
Гость
23 июля 2024, 00:23
Перед развалом этой страны, по хорошему, надо бы вспомнить все что было: и плохое, и хорошее. Вспомнить и отпустить. Так будет правильно.
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