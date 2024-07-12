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Религия Петров День 12 июля: изучаем приметы праздника — некоторые обещают богатый урожай

Петров День 12 июля: изучаем приметы праздника — некоторые обещают богатый урожай

В этот день вспоминают ревностных учеников Иисуса Христа

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Согласно приметам, день подходит для рыбалки

12 июля верующие отмечают День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В эту дату в православии вспоминают апостолов, которые были учениками Иисуса Христа и проповедовали христианство. Рассказываем о значении и приметах этого дня.

Значение праздника

Пётр и Павел были одними из первых сподвижников Иисуса Христа. При этом Павел, который до принятия христианства носил имя Савл, долгое время был противником христианства. Он родился в городе Тарсусе (сейчас — территория Турции), и, получив образование, направился в Дамаск, чтобы преследовать христиан. В пути Павел увидел яркий свет, и его призвал голос Христа. Павел ослеп, его привели в Дамаск, где он крестился и прозрел. После этого он стал проповедовать христианство. После четвертого апостольского путешествия Павла арестовали в Риме, а затем обезглавили. По разным версиям, это произошло в 64, 67 или 68 году.

Апостол Пётр, при рождении Симон, был сыном рыбака. Сам Пётр тоже был рыбаком, он работал вместе со своим братом Андреем Первозванным. Однажды их призвал Иисус, и братья стали его учениками. Пётр был первым, кто назвал Иисуса Христом, то есть Мессией. Имя самого апостола означает «камень». За свою жизнь Пётр трижды отрекался от Иисуса, как тот и предсказывал. Но после этого апостол раскаялся и искупил свою вину, стал проповедовать веру. После сошествия Святого Духа в день Троицы Пётр обратил в веру 3000 человек. После этого он начал проповедовать в разных странах. Затем он вернулся в Рим, где принял мученическую смерть. Его распяли на кресте вниз головой — он таком положении во время казни он попросил сам. Пётр считал, что не достоин быть распятым так же, как и Иисус. Считается, что он умер в 67 году. Апостол считается основателем Римской церкви и первым папой.

Петра и Павла в православии почитают как двух самых усердных апостолов, распространявших веру.

Приметы

Согласно поверьям, если 12 июля идет дождь, то стоит ждать богатого урожая. При этом, если в этот день пройдет сильный ливень, то 31 декабря возможна сильная метель. Если небо ясное, то до конца лета стоит ждать сухой погоды. Если утром много росы, то день будет жарким. Холодный день предвещает плохой урожай.

Кроме этого, согласно приметам, день подходит для рыбалки.

Традиции

Точные даты смерти апостолов Петра и Павла неизвестны, но считается, что они были казнены либо в один день, либо с разницей в год. Перенесение мощей апостолов состоялось 29 июня в 258 году, то есть 12 июля по юлианскому календарю.

В этот день в православных храмах проводят богослужения, посвященные апостолам. Читается тропарь, каноны, акафисты Первоверховным апостолам Петру и Павлу, каноны Петру и Павлу. Поэтому в этот день рекомендуется сходить в церковь, а если такой возможности нет, то помолиться дома.

Дню Петра и Павла предшествует Петров пост, который считается нестрогим. Он заканчивается 11 июля. Так как 12 июля в 2024 году выпадает на пятницу, то, согласно указаниям церкви, можно употреблять рыбу и вино, но нельзя мясо и молочные продукты.

Ранее НГС изучил приметы на 4 июля. В этот день лил сильный дождь — читайте, что это может значить.

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