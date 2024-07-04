Что значит, если на 4 июля гремит затяжной гром: народные приметы на Ульянов день

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Вечером 4 июля в некоторых районах Новосибирска прошел ливневый дождь в сопровождении затяжного грома. По народным приметам, если 4 июля гром протяжно гремит, ненастье окажется затяжным, а если ветер воет разными голосами — к дождю.



В этот день православные верующие вспоминают священномученика Иулиана Тарсийского. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса. В народном календаре этот день называют Ульянов. С ним связано немало поверий. Подробнее о том, что нельзя делать 4 июля, а также о приметах на погоду.

Источник: читательница НГС Екатерина

Что можно и нельзя делать

По народным преданиям, 4 июля принято было собирать цветы липы, которые как раз начинали распускаться. В старину верили, что это дерево может уберечь от сглаза. Говорили, что тот, кто срубит липу, заблудится в лесу, а если липа возле дома засохла, значит, его жителей ждут плохие события.



4 июля также хороший день для свадьбы, свидания, признания в чувствах, предложения руки и сердца. Отношения и брак будут крепкими.



По преданию, в этот день стоит избегать выяснения отношений и ссор с близкими. Предки верили, что не стоит сегодня уезжать от родных, так как разлука может затянуться надолго. Также, если вы планируете важные встречи, свидания, лучше не опаздывать, иначе можно упустить хорошие возможности.



Приметы на погоду

По народным приметам, если ночная роса не просыхает, то быть грозе. Если в течение дня солнце светит ярко и греет, то к вечеру пойдет дождь.



Если 4 июля гром протяжно гремит, ненастье окажется затяжным. Ветер воет разными голосами — к дождю. Круги около звезд — к хорошей погоде.



После дождя солнце засияло — к вечеру погода вновь испортится. Ливень с грозой — непогода затянется. Лягушки по берегу прыгают — к дождю.



Сон в ночь на 4 июля может быть вещим, но указывает только на позитивные события, хорошие перемены в ближайшем будущем. Сновидения, на которые стоит обратить внимание, должны быть четкими, понятными и хорошо запоминаться.

