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Религия обзор Иван Купала в 2024 году: что в этот день нельзя делать и как загадывать желания, чтобы они сбылись

Иван Купала в 2024 году: что в этот день нельзя делать и как загадывать желания, чтобы они сбылись

Рассказываем всё о традициях и обычаях любимого всеми праздника

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Иван Купала — из тех православных праздников, к которым с удовольствием присоединяются даже дети

Прыгать через огонь, бросать венки в воду и искать суженого — в старину для этих дел существовал целый праздник. Он и сейчас существует и вполне себе отмечается. А называется он Иван Купала. Но сейчас мы перечислили далеко не все традиции и обряды, связанные с этим праздником. Так что расскажем о них подробнее.

Кто такой Иван Купала

«Отец» праздника Ивана Купалы — пророк Иоанн Креститель. Человек он был незаурядный. Жил в пустыне аскетом, предсказал пришествие Мессии, а главное — проповедовал и совершал священные омовения, очищая иудеев от грехов. В дальнейшем эту процедуру назвали «таинством крещения». Кроме того, Иоанн был ближайшим предшественником Иисуса Христа (за это его стали называть Предтечей), которого крестил в водах Иордана (за это его стали называть Крестителем).

Другая важная деятельность Иоанна Крестителя — изобличение грехов против праведности. Она-то и подвела его под монастырь. Однажды объектом его изобличения стал тетрарх (один из четырех правителей в тетрархии — форме правительства с четырьмя равноправными властителями) Галилеи Ирод Антипа, который отнял у своего брата жену (и одновременно племянницу обоих) Иродиаду и женился на ней. Терпеть такие выходки Антипа не стал и отправил Иоанна в тюрьму. Как будто этого было недостаточно, Иродиада потребовала отрубить проповеднику голову. Позже по случаю дня казни Иоанна появился день памяти — Иван Головосек.

А вот день рождества святого Иоанна нам как раз и знаком как тот самый Иван Купала. Объясняется такое название довольно просто: в переводе с греческого «креститель» (βαπτιστής) переводится как «купатель, погружатель в воду».

Есть у названия этого праздника и другая теория происхождения, о которой историки спорят до сих пор. Некоторые специалисты говорят, что язычники-славяне давным-давно поклонялись божеству плодородия Купале, которая покровительствовала природе, и считали, что в самый разгар лета божество нужно как следует задобрить, чтобы надеяться на щедрый урожай по осени. Еще одна сторона, пытающаяся восстановить историческую справедливость, заявляет, что никакой Купалы у язычников отродясь не бывало, а появилась она у восточных славян уже после того, как праздник приурочили ко дню Иоанна Крестителя.

В общем, пока историки спорят, мы будем отмечать.

Когда Иван Купала в 2024 году

Небольшой разлад язычники внесли и в спор о том, когда именно стали отмечать Ивана Купалу. Если опираться на давние-давние традиции, то изначально он был связан с днем летнего солнцестояния, который приходится обычно на 20 или 21 июня (и даже есть староверы, которые до сих пор так в июне его и празднуют). Но с принятием христианства всё торжество приурочили ко дню рождения Иоанна Крестителя — 24 июня по старому стилю.

По Византийскому календарю даты стоят более чем близко друг к другу, а вот по Юлианскому рождество Крестителя выпадает на 7 июля. В этот день весь честной народ и отмечает праздник до сих пор. И 2024 год — не исключение.

Традиции на Ивана Купалу

Один из самых эффектных и запоминающихся обрядов праздника — прыжки через костер. Появился он из-за того, что люди считали, будто огонь очищает организм и буквально выжигает все болезни. Кроме того, популярно было поверье о том, что тому, кто прыгнет через костер выше всех, целый год будет сопутствовать удача.

Девушки на Ивана Купалу традиционно гадали на суженого. Они плели венки и пускали их по воде. Если венок уплывал далеко, ждали сватов на пороге, а если тонул, считалось, что в девках сидеть еще год придется.

Старшее поколение собирало целебные травы, особенно иван-да-марью. Считалось, что если ее найти, то будешь здоровым и сильным, и ни одна болячка к тебе не прилипнет. А еще все повсеместно искали магический цветок папоротника — считалось, что он распускается лишь одну ночь в году — на Ивана Купалу. И тому, кто его найдет, цветок должен был принести вечную славу, признание, богатство и здоровье. В некоторых регионах обязательно ходили в баню — чтобы очиститься.

Также на Ивана Купалу загадывали желания и верили, что они сбудутся. Для этого на деревьях завязывали ленточки, причем сделать это надо было на восходе солнца. Желание должно было быть светлым и позитивным, а ленточки выбирали любимого цвета.

А наутро на Руси было принято собирать с утра росу и умываться ей. Наши предки верили, что это поможет сохранить красоту и здоровье.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Как прыжки через костер считаются главным ритуалом Ивана Купалы, так и купание в реках, озерах и прочих водоемах — главный запрет в этот праздник. Не то чтобы это предвещает большие несчастья, просто в старину крайне верили в существование водяных и русалок, которые на Ивана Купалу оказывались наиболее активными и могли в два счета утащить любого на дно. Проверять это поверье никто на себе не стал, но к голосам предков прислушивались.

Еще одно правило запрещает в одиночку гулять по лесам и по незнакомой местности в целом. Появилось оно из-за того, что люди опасались злых духов, которые могли навредить.

Проводить этот день дома в одиночестве тоже порицалось. На Ивана Купалу даже отъявленным домоседам нужно было выйти на улицу и принимать участие в массовых мероприятиях. Также желательно было навестить близких или пригласить гостей. Иван Купала был временем для радости и объединения, поэтому грустить не полагалось. Особенно в одиночестве.

Категорически нельзя было ссориться, выяснять отношения и ругаться матом. Конфликты могли притянуть негативную энергию на весь день, а вместе с ней и какую-нибудь нечисть, от которой добра ждать не приходилось.

А вы пойдете праздновать Ивана Купалу?

Вот это точно не пропущу
Что-что, а через костер прыгать я люблю
Разве что желание загадаю
И желание загадаю, и на суженого погадаю, и через костер прыгну
Что еще за Иван Купала?

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