Рождество Иоанна Предтечи в 2024 году: дата праздника, значение и приметы

На рождество Иоанна Предтечи принято посещать службы в храмах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











7 июля православные верующие отмечают рождество Иоанна Предтечи. В этот же день, по языческой традиции, также проходит празднования Дня Ивана Капала. Рассказываем о значении и традициях даты.



Рождество Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча, которого также называют Крестителем — один из самых почитаемых христианских святых. Он родился в семье священника Захарии и его жены Елисаветы за полгода до рождения Иисуса Христа. Семья долгое время была бездетной, но однажды в храме Захарии явился архангел Гавриил, который сказал, что вскоре Елисавета, считавшаяся бесплодной, родит сына. Он же возвестил отца Иоанна о том, что на его сына возложена великая миссия.



Иоанн Креститель был одним из пророков, предсказавших пришествие Месии. Как пишет журнал «Фома», прежде, чем начать проповедь, Иоанн много лет жил в пустыне. Пророк готовился к своему служению постом и молитвой. Когда Иоанну исполнилось 30 лет, господь велел ему вернуться из пустыни и проповедовать пришествие Христа.



Тогда Иоанн Креститель пришел на реку Иордан, где традиционно совершали ритуальные омовения, и стал говорить людям о покаянии и крещении, стал крестить людей в воде этой реки. И однажды на берег пришел сам Иисус Христос, и попросил Иоанна крестить его.



— Когда же крестился весь народ и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был голос с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!», — так описано крещение в Евангелии от Луки.



Традиции праздника

Рождество Иоанна Предтечи — не переходящая дата. Накануне в храмах служат всенощное бдение. 7 июля совершается утреня и литургия.



Празднование дня Ивана Купалы, в который принято прыгать через костер, купаться, плести венки и собирать целебные травы — языческая традиция. Изначально празднование было приурочено ко дню летнего солнцестояния. Православная церковь с осуждением относится к языческим традициям этого дня, в том числе к гаданиям.



Приметы

Согласно народным поверьям, по погоде на 7 июля можно предугадать, каким будет будущий урожай. Так, если утром на траве много росы, то стоит ждать хорошего урожая огурцов. Дождь 7 июля, наоборот, предупреждает о том, что осенью не стоит рассчитывать на большое количество овощей и фруктов. Если ночью на небе видно много звезд, то уродится хороший урожай грибов.



Также считается, что если 7 июля идет дождь, то осадки сохранятся еще пять дней.

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