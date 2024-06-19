Троица-2024: приметы, традиции и значение важного православного праздника

Как и в любой православный праздник, на Троицу принято ходить в церковь. Но это не единственный его обычай Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











23 июня православные отметят один из главных праздников — Троицу. Приходится он на пятидесятый день после Пасхи, и у этой закономерности есть свои основания. Так же, как и у самой Троицы есть свои приметы, традции и обычаи. Подробнее о них мы прямо сейчас и расскажем.

Что означает Троица

Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи, потому что именно в этот день на апостолов, как и обещал Иисус Христос перед Вознесением, спустился Святой Дух.

В книге Нового Завета «Деяния святых апостолов» это событие описывается так: «И вдруг раздался с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им вещать».

После этого апостолы смогли проповедовать на разных языках, а сошествие Святого Духа показало триединство Бога, поэтому праздник и называется Святая Троица.

Также Троица считается днем рождения Церкви. В 2024 году праздник выпадает на 23 июня.

Источник: Городские порталы

Традиции Троицы

На Троицу принято посещать праздничные богослужения в храмах и причащаться. В этот день здесь совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году. Но если возможности посетить церковь нет, то помолиться можно дома, где православные должны навести порядок еще накануне — Троица всегда выпадает на воскресенье, и от бытовых дел в этот день лучше отказаться.

Дом на Троицу принято украшать ветвями и травой — это символы обновления людей благодаря Святому Духу. После воскресной службы верующие приглашают в гости родных и близких и устраивают посиделки и гуляния.

Стол при этом должен быть скромным: следует готовить легкие блюда из овощей, фруктов, диетической рыбы и нежирного мяса. Разрешается выпить бокал вина, но не сильно злоупотреблять спиртным.



Также в этот день принято гадать на суженого и грядущее замужество. Несмотря на то что в церкви не одобряют такие развлечения, традиция уже очень прочно вошла в жизнь.



Гадания на Троицу

Одно из самых простых и популярных гаданий на Троицу проводится перед самым сном. Нужно надеть сорочку наизнанку, положить подушку на другую сторону кровати и лечь спать одному или одной. Если в ночь приснится что-то плохое, то в будущем вас ждет вранье, измена или предательство. Что бы этого не случилось, нужно рассказать об этом сне знакомым. А вот если сон приснился хороший, то лучше никому о нём не рассказывать, и тогда сновидение сбудется.



Гадание на суженого проходит немного сложнее: для него девушкам нужно собрать полевых цветов и сплести из них венок, надеть его на голову, а затем стряхнуть в воду. Куда венок поплывет — оттуда и ждать суженого. Но если венок останется у берега — значит, свою любовь придется подождать подольше, а если утонет или расплетется, то жди беды.

Что нельзя делать на Троицу

В этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, в том числе уборка дома, которые нельзя перенести, то их стоит выполнять только после посещения храма.



Существует поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться — хоть дома, хоть в открытых водоемах. Но на самом деле таких ограничений нет. Важно лишь не отказываться от похода в церковь в пользу отдыха на пляже.



Венчаться на Троицу не получится, потому что церкви не совершают в праздник это таинство.



Также в Святую Троицу не нужно ходить на кладбище — лучше сделать это перед праздником, в родительскую субботу. Как и во все православные праздники, в этот день не стоит ругаться с близкими и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить былые обиды.

Приметы на Троицу

Считается, что если на Троицу льет дождь, то до конца лета погода будет теплой, заморозки начнутся поздно, а по осени стоит ждать большого количества грибов. Жара, наоборот, предвещает засуху и плохой урожай.

Если на небе нет ни одного облака, то лето будет дождливым, а утренняя роса на траве говорит о ранних заморозках.

А вот увидеть радугу в Святую Троицу — хороший знак, сулящий здоровье и благополучие.

Также всем влюбленным стоит найти березу и поцеловаться под ней, тогда не миновать скорой свадьбы.

Кроме того, 23 июня в народном календаре — Тимофеев день. Считается, что если куры, утки и индюки начинают усиленно чистить перья, то скоро может начаться дождь. Большое количество и белых, и темных облаков на небе предвещает град.