Что сделать на Вознесение Господне, чтобы бедность обошла стороной — коротко в видео

Источник: Ксения Беляева

Православные верующие готовятся встречать праздник Вознесения Господня. Его отмечают на 40-й день после Пасхи, в этом году — 13 июня. Считается, что это двунадесятый праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения. Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, и на второе пришествие Христа. Есть в этот день и некоторые запреты.

Какие именно традиции и поверья существуют — рассказали также и в видео выше .

Что можно и что нельзя делать

В этот день в старину было принято в честь праздника водить хороводы, устраивать масштабные гуляния. Хозяйки пекли «лесенки», так называемые пироги с зеленым луком в виде семи ступенек лестницы, по которым Христос поднимался на небо. Угощения в этот день освящали в церкви, также верующие участвовали в богослужениях.



В день Вознесения Господне запрещено ругаться, спорить и желать кому-либо зла. Также нельзя было отказывать нуждающимся в милостыне, считалось, что после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил помощи. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому гостям в этот день были только рады. Также в этот день можно попросить Бога о помощи. Предки верили, что желание обязательно исполнится. А вот о финансовом благополучии лучше не упоминать во время молитвы. Иначе бедность будет следовать по пятам всю жизнь.

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