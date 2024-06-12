Что сделать на Вознесение Господне, чтобы бедность обошла стороной — коротко в видео

Православные верующие готовятся встречать праздник Вознесения Господня. Его отмечают на 40-й день после Пасхи, в этом году — 13 июня. Считается, что это двунадесятый праздник, символизирующий окончание земной жизни Иисуса Христа и продолжение чуда Светлого Воскресения. Верующие связывают этот день с надеждой на вечную жизнь в теле, не подверженном смертям и болезням, и на второе пришествие Христа. Есть в этот день и некоторые запреты.
Какие именно традиции и поверья существуют — рассказали также и в видео выше.
Что можно и что нельзя делать
В этот день в старину было принято в честь праздника водить хороводы, устраивать масштабные гуляния. Хозяйки пекли «лесенки», так называемые пироги с зеленым луком в виде семи ступенек лестницы, по которым Христос поднимался на небо. Угощения в этот день освящали в церкви, также верующие участвовали в богослужениях.
В день Вознесения Господне запрещено ругаться, спорить и желать кому-либо зла. Также нельзя было отказывать нуждающимся в милостыне, считалось, что после Пасхи Христос ходил в образе нищего и просил помощи. В старину люди верили, что если кто-то стучится в дом на Вознесение, то это пришел сам Христос, только в чужом обличье. Поэтому гостям в этот день были только рады. Также в этот день можно попросить Бога о помощи. Предки верили, что желание обязательно исполнится. А вот о финансовом благополучии лучше не упоминать во время молитвы. Иначе бедность будет следовать по пятам всю жизнь.
Приметы на погоду
Обращали внимание и на погоду в эти дни. Дождь и гроза сулили неурожайный год и беды. А вот яркое солнце и жара — наоборот. Предки верили, если в этот день умыться родниковой водой или пройтись утром по траве босиком, то улучшится здоровье, появится защита от бед. Считали, что убережет от болезней и купание в озере или реке в этот праздник. Хорошая примета на удачу: услышать пение соловья 13 июня.