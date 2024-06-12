Когда Курбан-байрам в 2024 году и почему мусульмане режут баранов — понятные ответы на популярные вопросы

Курбан-байрам объединяет мусульман вне зависимости от языка и национальной принадлежности Источник: Максим Серков / NGS42.RU











У мусульман два самых главных праздника — это Рамадан и Курбан-байрам. Первый, его также называют Ураза-байрам, — это окончание месяца поста, второй — праздник жертвоприношения. Их даты постоянно меняются и зависят от исламского лунного календаря — Хиджры. Одно остается неизменным — Курбан-байрам всегда наступает через 70 дней после окончания Рамадан-байрама.



Что за праздник Курбан-байрам

Традиция совершать на Курбан-байрам жертвоприношение ведется от пророка Ибрахима. Аллах повелел ему в знак любви к Всевышнему принести в жертву самое дорогое — собственного сына. Пророк не мог ослушаться Творца и собрался зарезать Исмаиля, однако в последний момент Аллах ниспослал барашка вместо ребенка.



Любопытно, что это исламское предание очень похоже на христианскую ветхозаветную историю про Авраама и его сына Исаака.



Когда отмечают Курбан-байрам

В 2024 году Курбан-байрам начинается 16 июня и длится до 19 июня. Мусульмане всего мира встречают этот праздник в разное время, возможны смещения дат из-за разных часовых поясов. А вот то, когда заканчивается Курбан-байрам в 2024 году, зависит от властей региона.

Считается, что если предназначенное в жертву животное сможет убежать, его нельзя повторно вести на убой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В мусульманских странах, таких как Турция, Индонезия, Эмираты, Саудовская Аравия и других, Курбан-байрам считается государственным праздником и может длиться довольно долго. Например, в 2024 году в Турции в честь Курбан-байрама выходные длятся с 15 по 23 июня.



Какого числа Курбан-байрам в 2024 году

В нашей стране проживает немало мусульман, например на Урале, в Сибири, на Севере и в Центральной России. Особое значение занимает Курбан-байрам в Татарстане, Башкирии и Дагестане, где большинство жителей соблюдают исламские предписания.



В Башкирии первый день Курбан-байрама считается выходным днем. А так как он в этом году выпадает на воскресенье, 16 июня, то согласно Трудовому кодексу РФ переносится на будний день. Также власти Дагестана объявили 17 июня выходным днем. А вот в Татарстане праздник не переносится.



Как празднуют Курбан-байрам

Ночь накануне Курбан-байрама верующие должны провести в молитвах и читать Коран. А с раннего утра мужчины-мусульмане надевают праздничную одежду и отправляются в мечеть на коллективное богослужение.



Праздничный намаз — в любую погоду Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Женщины в Курбан-байрам готовят вкусные угощения для семьи, угощают соседей и делятся едой с обездоленными. В некоторых мусульманских странах, например в Турции, дети ходят от одной квартиры к другой и просят (иногда весьма настойчиво) сладости или мелкие деньги.



После проповеди имама совершаются жертвоприношения — они продолжаются до захода солнца. Резать жертвенное животное можно не только в первый, но и во второй, и в третий день Курбан-байрама.



Многие считают, что Курбан-байрам — жестокий праздник, но по сути это массовая заготовка мяса и распределение продуктов питания в обществе. Согласно исламским предписаниям, приобретать животное для жертвоприношения обязаны состоятельные мусульмане.



Мясом жертвенных животных принято угощать нуждающихся Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Мясо же делится на три части: одну семья забирает себе, другую раздает нуждающимся родственникам, а третью — беднякам. Такая вот социальная справедливость.

