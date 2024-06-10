«Настоятелям их надо облагоразумить»: новосибирцы — о бабушках в храмах, которые грубо раздают советы

Мнение новосибирцев об активных женщинах в храмах разделилось Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Новосибирцы высказали свое мнение по поводу бабушек, которые находятся при православных храмах и церквях и любят раздавать нерадивым прихожанам советы, причем порой в грубой форме. Корреспондент НГС Настасья Медведева описала подобные истории в своей колонке, а читатели оставили под ней почти 300 комментариев. Были те, кто встал на сторону автора, а также те, кто поддержал активных женщин.

Многие комментаторы НГС согласились: «церковные» бабушки действительно ведут себя зачастую невежливо.

— Дело не в православии, а в менталитете, в отсутствии воспитания. Злые, наполненные гордыней бабки в церквях в России. Их не усмиряет ни молитва, ни святое место. Настоятелям, если хотят привлечь молодежь, надо бы этих несчастных женщин облагоразумить. Сама не захожу в один из храмов Новосибирска только из-за негатива и хамства таких служак. Почему их распустили? Надо жаловаться настоятелю. Такого не было в прошлом веке. Никакие бабки в церкви не командовали. Запретить нужно им взаимодействовать с людьми. Пусть только пыль молча протирают. На это они наняты, — уверена читательница НГС под ником «Ямайка».

Еще один читатель припомнил историю о том, как на его знакомую бабушка кричала в церкви за то, что та не туда поставила свечу.

С ним согласен и другой аноним: он считает, что замечание в церкви могут делать только священнослужители. Но, по мнению автора комментария, к таким мелочам батюшки, скорее всего, относятся с пониманием.

Одна сибирячка рассказала, что сама уже в возрасте, но тоже сталкивалась в церкви с нетактичным отношением. Правда, уже от священнослужителя.

— Однажды что-то подзабыла и не так сделала в правилах причащения, за что меня батюшка отчитал перед всеми как школьницу. После этого обхожу этот приход стороной. Сама лично считаю, не это главное: как человек помолится, в юбке или в штанах, — уверена читательница.

С ней согласен другой комментатор.

— Мало найдется верующих, которые не сталкивались с такими «активистками». Причем этого нет ни в каких других религиозных организациях других религий — ни в мечетях, ни в дацанах, ни в католических церквях, — считает комментатор.

А другой анонимный автор рассказал историю, которая случилась в одной из новосибирских церквей.

— Женщина подожгла свечку не от чужой свечи, а от лампадки в центре. Бабка-«активистка» начала орать и проклинать эту женщину. Люди в церкви быстро стали покидать помещение. Желания в такую церковь идти больше нет. Ходим в другие, — отметил пользователь.

Другие сибиряки уверены: церковь — духовное место, и, прежде чем ее посещать, нужно изучать правила.

— Прежде чем идти в храм, стоило бы узнать хоть немного о правилах и приличиях для этого храма. Любого. И не только православного. Иногда посещаю православный храм. Ни разу не сталкивалась с агрессивными бабушками. Может, просто я, если не знаю, спрашиваю о дозволенном? В общем, со своим уставом в чужой монастырь не ходят! Как-то так... — считает пользовательница под ником «Веснушка».

Другая читательница НГС признается: ни разу не сталкивалась с негативом, который бы исходил от церковных старушек.

— При входе в один храм в Израиле была табличка с надписью на пяти языках, в том числе и на русском: «Просьба: заходить в приличествующей месту одежде и соблюдать тишину. Спасибо». Корректно, доступно, исчерпывающе. Странно, бывая в храмах разных конфессий, в том числе и в православных, в других городах и странах, ни разу не столкнулась с негативом, — пишет miss_ku-ku.

Читатель под ником «Андрио» признался: ему делали замечание в храме из-за того, что мужчина не снял шапку и не так поджег свечу.

— Мне делали замечания, что шапку при входе в церковь нужно снимать и что свечу нельзя было поджигать от других свечей. Нужно только в определенном месте это делать. Но это нормально. Нужно соблюдать правила и обычаи в святых местах. В Таиланде, например, тоже нужно обязательно разуваться при входе в буддистский храм, нельзя заходить туда в слишком открытой одежде и другое, — считает читатель НГС.

Читательница NaTaSHka уверена: автор сама виновата в произошедшем — пришла в церковь не в настроении.

— Автора всё бесит и раздражает. Сатана так и работает. Вы приходите в храм к Богу. Он там один хозяин. Так бабушкам и нужно говорить. Но! Ковры чистят те же самые бабульки. И подсвечники очищают от воска. Это труд! Просто поймите! Если раздраженной приходите в храм, вопрос к вам, — уверена она.

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