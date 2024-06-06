НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+15°

пасмурно, дождь

ощущается как +14

3 м/c,

южн.

 742мм 98%
Подробнее
6 Пробки
USD 88,74
EUR 96,44
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Обыски в администрации Кемерова по делу о ДТП

Что такое «икромат»
Лето с пользой
Стайные инстинкты подростков
Как не пропустить отпуск
Вся правда о патологоанатомах
Текст ЕГЭ по русскому
Построят город-спутник
Красотка на белом коне
Дети остались без путевок
НГС в Telegram
Религия подробности «За такое у людей жизнь забрать могут»: как дагестанцы прилетели в Казань, избили местного блогера и никому до этого нет дела

«За такое у людей жизнь забрать могут»: как дагестанцы прилетели в Казань, избили местного блогера и никому до этого нет дела

В полиции заявили, что претензий пострадавший не имеет

1 285
18 комментариев
Рустам Сарачев ведет блог уже 5 лет, последний год рассказывает про половое воспитание мусульман

Братья (как они сами себя называют) из Дагестана прилетели в Казань, избили местного блогера, сняли это на видео, опубликовали в Сети и вернулись обратно домой. Причиной стал секспросвет. Казанский блогер Рустам Сарачев вел аккаунт в запрещенной соцсети, рассказывал, что можно мусульманам в интимной жизни, а что — харам. Половое воспитание не оценили мужчины из Дагестана и прилетели в Казань, чтобы по-братски разобраться с Рустамом.

Прошло уже больше 10 дней с того момента, как всё это произошло. Журналисты редакции 116.RU поговорили с огромным количеством уполномоченных лиц. В их числе омбудсмены по правам человека, полиция, юристы и главное — сам брат из Дагестана, который избивал блогера.

Объясняем в подробностях, что произошло и почему до этого никому нет никакого дела.

Рустам и секспросвет

Рустаму Сарачеву 35 лет, последние 5 лет он ведет блог в запрещенной соцсети. На него подписаны почти 30 тысяч человек. Изначально Рустам рассказывал о том, как правильно читать и трактовать Коран. А летом 2023 года блогер стал больше внимания уделять половому воспитанию. Причем взрослых. Он занимался сексуальным просвещением мусульман. В своем блоге Рустам рассказывал, что в исламе дозволено делать в постели, а что запрещено.

— Это тема очень важна, одна из самых важных тем, можно сказать, — половое воспитание мусульман. Мусульманин обязан это знать, — говорит Сарачев в своих видео.

Причем его видео на тему секспросвета довольно популярны: они набирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров. А один из роликов на тему орального секса набрал 6,5 миллиона просмотров.

В Сети Рустам возымел успех и решил перевести свои лекции из онлайна в реальный мир. Он засобирался со своим секспросветом в Дагестан. Об этом прознали местные мужчины и дали понять Сарачеву, что тут ему рады не будут. Блогер свой визит в Дагестан отменил, но высказал всё, что думает по этому поводу. Так, Рустам бросил в лицо дагестанским мужчинам, что они виноваты в большом количестве разводов на Кавказе, потому что ничего не знают об интимной жизни, женщины у них «голодные».

— Там сказали, что у них не принято. Наверное, поэтому у вас разводы 95%. Ну живите в своих традициях, где всё нельзя, всё харам, всё астагфирулла (переводится как «да простит Аллах!». — Прим. ред.), а мы будем жить рэхэтлэнеп («с удовольствием». — Прим. ред.), занимаясь любовью со своими супругами. А вы живите в разводе. Если что, звоните, я приеду, — высказался Рустам.

Рустам и братья из Дагестана

После серии подобного рода видео дагестанцы не выдержали. Они посчитали, что Рустам оскорбил Кавказ, местных мужчин и их женщин. Блогеру это высказали. И он записал первое видео с извинениями. Запись появилась в дагестанском телеграм-канале.

В кадре Сарачев говорит, что с ним разговаривали братья из Дагестана и «указали на ошибки», которые он признал. Он извинился, что обидел мужчин и женщин республики.

— Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. Также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, прошу ради Аллаха прощения, — говорит Рустам в видео, не уточняя, из-за чего именно оскорбились дагестанцы.

На этом история не завершилась. Один из дагестанских хранителей целомудрия собрал вещи, купил билет на самолет и прилетел в Казань. Следующее видео с извинениями Рустам записывал уже в компании трех неизвестных мужчин. Один из них в кадре говорит: «Блогеру есть что сказать», — и передает слово Сарачеву. Тот, зажатый со всех сторон братьями из Дагестана, снова извиняется.

— Я был неправ и на эмоциях сказал то, что не надо было говорить. Искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел, который оскорбил. Это всё из-за эмоций, неправильной информации. Поэтому искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа, — сказал Рустам, сидя в окружении неизвестных.

Казалось бы, все кавказские джентльменские шаги сделаны, можно жать руки и расходиться. Но тут в Сеть попадают видео, где Сарачева избивают.

Журналист 116.RU связался с Камилем. Это тот самый человек, который прилетел из Дагестана в Казань и, собственно, именно он и занимался процессом воспитания 35-летнего Рустама на видео.

Камиль назвал себя братом Рустама, давним его другом. Говорит, решил приехать в Казань, потому что близкий человек ведет себя неправильно.

— У нас всё нормально в наших отношениях, просто человек взял поторопился, сказал, что женщины — голодранки, что тут мы, мужчины, с ослами спим, закинул про татарских женщин, что они белье должны себе подбирать. Реально задевает честь мужчин и женщин. Он или заболел, я не знаю, или что, он сам не может объяснить даже мне, почему он так сказал.

Наш собеседник настаивает: его приезд чуть ли не спас Сарачеву жизнь — другие обошлись бы с ним хуже.

— Если бы плохой человек до него добрался, всё бы было намного хуже. Я не просто какое-то животное, я понимаю, что народ у нас горячий. Зная человека, я посчитал, что одна пощечина за такие слова — это очень хорошо. Я знаю очень много случаев, когда за такие слова людей инвалидами оставляли. Человек неправильно высказался, за это ответил. Вообще никаких проблем нету, от того, что кто-то по башке получил, никто не изуродовался, ни у кого никаких проблем со здоровьем нету. Мужчина сказал и ответил за свои действия.

Камиль нам объясняет в беседе, что «у нас» за такие темы, на которые говорит Сарачев, «у людей жизнь забрать могут».

— Мы созвонились, подъехали, увиделись, разговор сделали, получилось, что по башке получил. Видео тоже записали, обнялись, оставили ему свои номера телефонов, сказали, если проблемы будут, мы сами тебе поможем, как и всегда помогали. Сказали не записывать такие ролики больше. Вообще это не круто — бить человека, просто там уже сработал мужской инстинкт, наверное. Еще и близкий человек, обида на душе была.

Уголовного преследования Камиль не боится. Говорит, повод пустяковый. Ну максимум мелкое хулиганство.

Рустам и закон

Казанский адвокат Айдар Шангараев рассказал, что говорить с уверенностью об уголовном деле или административном нельзя. Всё это будет зависеть от степени тяжести нанесения побоев. Но процесс воспитания от братьев из Дагестана может тянуть как на мелкое хулиганство, так и на нанесение побоев средней степени тяжести.

— От чего надо отталкиваться: какой вред нанесен потерпевшей стороне, снял ли он побои. Плюс тут еще группа лиц, и зависит от степени тяжести нанесения побоев. Если следователем будет доказано — это и будет определять, это уже как мелкое хулиганство или нанесение побоев средней тяжести группой лиц, — говорит адвокат.

С Шангараевым согласен другой казанский адвокат Лаврентий Сичинава. По его словам, сначала необходимо определить, какой степени были нанесены Сарачеву побои: легкой, средней или тяжелой.

— Исходя из этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. То, что состав преступления есть, — это однозначно. Но какую квалификацию дать — это надо ему сходить в медучреждение. Если уже обращался и у него есть медицинские документы, то на основании медицинских документов он может пройти экспертизу. Раз он не обращался в правоохранительные органы, то тут и говорить не о чем. У нас всё от степени телесных повреждений зависит, — объясняет Сичинава.

Он также отмечает: состав преступления в действиях избивших дагестанцев блогера есть. Он предположил, что они могут проходить по 116-й статье УК РФ (побои) или 112-й УК РФ (причинение вреда здоровью средней степени тяжести).

Рустам и полиция

Сразу после того как в Сеть попало видео извинений Рустама, редакция 116.RU отправила в татарстанское МВД запрос. Мы поинтересовались, а насколько вообще всё происходящее правомерно. Возможно, стоит провести некую проверку?

Ответ редакция получила 31 мая. В документе сказано, что сотрудники казанского угрозыска опросили Сарачева 27 мая. Хотя видео избиения в Сети появилось 22 мая, а видео с извинениями — 18 мая.

— Претензий ни к кому из представителей Дагестана не имеет, заявлений в полицию по факту нанесения побоев от мужчины не поступало, — говорится в ответе МВД на запрос 116.RU

Рустам и те, кому не до него

Редакция 116.RU обратилась ко всем, кто хоть немного имеет отношение к этой теме. Публикуем тех, кому тема прилюдного избиения человека, вероятно, оказалась не интересна.

1. Духовное управление мусульман по Татарстану.

На протяжении нескольких дней мы пытались понять, насколько с точки зрения религии допустимы такие воспитательные мероприятия, которые практикуют братья из Дагестана. Сначала в ДУМ не отвечали, потом перекидывали друг на друга наши запросы, а позже, вероятно, не выдержав натиска нашего журналиста, заявили:

— Вы как-то привязываете любое событие к нам. Вот этот случай, который вы описываете, он какое отношение имеет к религии? Может быть, это всё-таки компетенция правоохранительных органов, если речь идет о драке. Не будем всё-таки комментировать. Я понимаю, что любой материал с комментарием от ДУМ РТ просмотры увеличивает, он вызывает интерес, людям это в диковинку. Всё-таки не надо любое событие привязывать.

2. Уполномоченный по правам человека в Татарстане.

В Татарстане за права человека борется Сария Сабурская. От нее мы получили отписку:

— В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Недопустимо применение физической силы по отношению к другому человеку. Оценка действиям лиц, зафиксированных в видеоматериале, может быть дана только правоохранительными органами в рамках проводимой проверки. В зависимости от обстоятельств виновное лицо может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

3. Уполномоченный по правам человека в Дагестане.

В Дагестане за права человека и их соблюдение отвечает Джамал Алиев. В беседе с журналистом 116.RU он отказался комментировать тему. Мы направили официальный запрос омбудсмену, но на момент публикации ответа в редакцию не поступило.

4. Уполномоченный по правам человека в России.

Татьяна Москалькова предпочитает общаться исключительно запросами. Редакция направила ей запрос, однако в установленные законом о СМИ сроки ответа мы не получили.

5. Прокуратура Татарстана.

Здесь нам сообщили интересную деталь. Оказывается, полиция всё же взялась проводить проверку «по факту нанесения побоев» Рустаму. Правда, занимается этим МВД в Альметьевске, откуда блогер родом.

Но сама прокуратура никаких проверок не проводит.

6. Прокуратура Дагестана.

Запрос был направлен, ответ не получен.

Тем временем Рустам Сарачев перестал выходить на связь и вести свой блог. В последний раз он был в сети 21 мая 2024 года.

Редакция 116.RU опубликует все комментарии всех сторон по этому делу, если будут желающие высказаться.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Блогер Сексуальное образование Избиение Татарстан Дагестан Ислам Мусульмане
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Львам — влиятельный покровитель, Овнам — суматоха: каким будет июнь для всех знаков Зодиака
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Alena,  22

Юля,  34

Tony_Sib,  26

София,  31

Елена,  45

Ольга,  51

Начать знакомиться
Объявления

Все виды кадастровых работ, технические паспорта

500 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление