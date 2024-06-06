«За такое у людей жизнь забрать могут»: как дагестанцы прилетели в Казань, избили местного блогера и никому до этого нет дела

Рустам Сарачев ведет блог уже 5 лет, последний год рассказывает про половое воспитание мусульман Источник: Лина Саитова / 116.RU











Братья (как они сами себя называют) из Дагестана прилетели в Казань, избили местного блогера, сняли это на видео, опубликовали в Сети и вернулись обратно домой. Причиной стал секспросвет. Казанский блогер Рустам Сарачев вел аккаунт в запрещенной соцсети, рассказывал, что можно мусульманам в интимной жизни, а что — харам. Половое воспитание не оценили мужчины из Дагестана и прилетели в Казань, чтобы по-братски разобраться с Рустамом.

Прошло уже больше 10 дней с того момента, как всё это произошло. Журналисты редакции 116.RU поговорили с огромным количеством уполномоченных лиц. В их числе омбудсмены по правам человека, полиция, юристы и главное — сам брат из Дагестана, который избивал блогера.



Объясняем в подробностях, что произошло и почему до этого никому нет никакого дела.

Источник: 116.RU

Рустам и секспросвет

Рустаму Сарачеву 35 лет, последние 5 лет он ведет блог в запрещенной соцсети. На него подписаны почти 30 тысяч человек. Изначально Рустам рассказывал о том, как правильно читать и трактовать Коран. А летом 2023 года блогер стал больше внимания уделять половому воспитанию. Причем взрослых. Он занимался сексуальным просвещением мусульман. В своем блоге Рустам рассказывал, что в исламе дозволено делать в постели, а что запрещено.

— Это тема очень важна, одна из самых важных тем, можно сказать, — половое воспитание мусульман. Мусульманин обязан это знать, — говорит Сарачев в своих видео.

Источник: Рустам Сарачев / Instagram*

Причем его видео на тему секспросвета довольно популярны: они набирают десятки, а то и сотни тысяч просмотров. А один из роликов на тему орального секса набрал 6,5 миллиона просмотров.

В Сети Рустам возымел успех и решил перевести свои лекции из онлайна в реальный мир. Он засобирался со своим секспросветом в Дагестан. Об этом прознали местные мужчины и дали понять Сарачеву, что тут ему рады не будут. Блогер свой визит в Дагестан отменил, но высказал всё, что думает по этому поводу. Так, Рустам бросил в лицо дагестанским мужчинам, что они виноваты в большом количестве разводов на Кавказе, потому что ничего не знают об интимной жизни, женщины у них «голодные».

— Там сказали, что у них не принято. Наверное, поэтому у вас разводы 95%. Ну живите в своих традициях, где всё нельзя, всё харам, всё астагфирулла (переводится как «да простит Аллах!». — Прим. ред.), а мы будем жить рэхэтлэнеп («с удовольствием». — Прим. ред.), занимаясь любовью со своими супругами. А вы живите в разводе. Если что, звоните, я приеду, — высказался Рустам.

Источник: Рустам Сарачев

Рустам и братья из Дагестана

После серии подобного рода видео дагестанцы не выдержали. Они посчитали, что Рустам оскорбил Кавказ, местных мужчин и их женщин. Блогеру это высказали. И он записал первое видео с извинениями. Запись появилась в дагестанском телеграм-канале.

В кадре Сарачев говорит, что с ним разговаривали братья из Дагестана и «указали на ошибки», которые он признал. Он извинился, что обидел мужчин и женщин республики.

— Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. Также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, прошу ради Аллаха прощения, — говорит Рустам в видео, не уточняя, из-за чего именно оскорбились дагестанцы.

Источник: ТУТ ДАГЕСТАН / T.me

На этом история не завершилась. Один из дагестанских хранителей целомудрия собрал вещи, купил билет на самолет и прилетел в Казань. Следующее видео с извинениями Рустам записывал уже в компании трех неизвестных мужчин. Один из них в кадре говорит: «Блогеру есть что сказать», — и передает слово Сарачеву. Тот, зажатый со всех сторон братьями из Дагестана, снова извиняется.

— Я был неправ и на эмоциях сказал то, что не надо было говорить. Искренне прошу прощения у всего Кавказа, который я задел, который оскорбил. Это всё из-за эмоций, неправильной информации. Поэтому искренне ради Аллаха прошу прощения у всего Кавказа, — сказал Рустам, сидя в окружении неизвестных.

Источник: Голос Дагестана / новости Дагестана / T.me

Казалось бы, все кавказские джентльменские шаги сделаны, можно жать руки и расходиться. Но тут в Сеть попадают видео, где Сарачева избивают.

Источник: BAZA

Журналист 116.RU связался с Камилем. Это тот самый человек, который прилетел из Дагестана в Казань и, собственно, именно он и занимался процессом воспитания 35-летнего Рустама на видео.

Камиль назвал себя братом Рустама, давним его другом. Говорит, решил приехать в Казань, потому что близкий человек ведет себя неправильно.

— У нас всё нормально в наших отношениях, просто человек взял поторопился, сказал, что женщины — голодранки, что тут мы, мужчины, с ослами спим, закинул про татарских женщин, что они белье должны себе подбирать. Реально задевает честь мужчин и женщин. Он или заболел, я не знаю, или что, он сам не может объяснить даже мне, почему он так сказал.

Наш собеседник настаивает: его приезд чуть ли не спас Сарачеву жизнь — другие обошлись бы с ним хуже.

— Если бы плохой человек до него добрался, всё бы было намного хуже. Я не просто какое-то животное, я понимаю, что народ у нас горячий. Зная человека, я посчитал, что одна пощечина за такие слова — это очень хорошо. Я знаю очень много случаев, когда за такие слова людей инвалидами оставляли. Человек неправильно высказался, за это ответил. Вообще никаких проблем нету, от того, что кто-то по башке получил, никто не изуродовался, ни у кого никаких проблем со здоровьем нету. Мужчина сказал и ответил за свои действия.

Камиль нам объясняет в беседе, что «у нас» за такие темы, на которые говорит Сарачев, «у людей жизнь забрать могут».

— Мы созвонились, подъехали, увиделись, разговор сделали, получилось, что по башке получил. Видео тоже записали, обнялись, оставили ему свои номера телефонов, сказали, если проблемы будут, мы сами тебе поможем, как и всегда помогали. Сказали не записывать такие ролики больше. Вообще это не круто — бить человека, просто там уже сработал мужской инстинкт, наверное. Еще и близкий человек, обида на душе была.



Уголовного преследования Камиль не боится. Говорит, повод пустяковый. Ну максимум мелкое хулиганство.

Рустам и закон

Казанский адвокат Айдар Шангараев рассказал, что говорить с уверенностью об уголовном деле или административном нельзя. Всё это будет зависеть от степени тяжести нанесения побоев. Но процесс воспитания от братьев из Дагестана может тянуть как на мелкое хулиганство, так и на нанесение побоев средней степени тяжести.

— От чего надо отталкиваться: какой вред нанесен потерпевшей стороне, снял ли он побои. Плюс тут еще группа лиц, и зависит от степени тяжести нанесения побоев. Если следователем будет доказано — это и будет определять, это уже как мелкое хулиганство или нанесение побоев средней тяжести группой лиц, — говорит адвокат.



С Шангараевым согласен другой казанский адвокат Лаврентий Сичинава. По его словам, сначала необходимо определить, какой степени были нанесены Сарачеву побои: легкой, средней или тяжелой.



— Исходя из этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. То, что состав преступления есть, — это однозначно. Но какую квалификацию дать — это надо ему сходить в медучреждение. Если уже обращался и у него есть медицинские документы, то на основании медицинских документов он может пройти экспертизу. Раз он не обращался в правоохранительные органы, то тут и говорить не о чем. У нас всё от степени телесных повреждений зависит, — объясняет Сичинава.



Он также отмечает: состав преступления в действиях избивших дагестанцев блогера есть. Он предположил, что они могут проходить по 116-й статье УК РФ (побои) или 112-й УК РФ (причинение вреда здоровью средней степени тяжести).



Рустам и полиция

Сразу после того как в Сеть попало видео извинений Рустама, редакция 116.RU отправила в татарстанское МВД запрос. Мы поинтересовались, а насколько вообще всё происходящее правомерно. Возможно, стоит провести некую проверку?

Ответ редакция получила 31 мая. В документе сказано, что сотрудники казанского угрозыска опросили Сарачева 27 мая. Хотя видео избиения в Сети появилось 22 мая, а видео с извинениями — 18 мая.

— Претензий ни к кому из представителей Дагестана не имеет, заявлений в полицию по факту нанесения побоев от мужчины не поступало, — говорится в ответе МВД на запрос 116.RU

Рустам и те, кому не до него

Редакция 116.RU обратилась ко всем, кто хоть немного имеет отношение к этой теме. Публикуем тех, кому тема прилюдного избиения человека, вероятно, оказалась не интересна.

1. Духовное управление мусульман по Татарстану.

На протяжении нескольких дней мы пытались понять, насколько с точки зрения религии допустимы такие воспитательные мероприятия, которые практикуют братья из Дагестана. Сначала в ДУМ не отвечали, потом перекидывали друг на друга наши запросы, а позже, вероятно, не выдержав натиска нашего журналиста, заявили:

— Вы как-то привязываете любое событие к нам. Вот этот случай, который вы описываете, он какое отношение имеет к религии? Может быть, это всё-таки компетенция правоохранительных органов, если речь идет о драке. Не будем всё-таки комментировать. Я понимаю, что любой материал с комментарием от ДУМ РТ просмотры увеличивает, он вызывает интерес, людям это в диковинку. Всё-таки не надо любое событие привязывать.

2. Уполномоченный по правам человека в Татарстане.

В Татарстане за права человека борется Сария Сабурская. От нее мы получили отписку:

— В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Недопустимо применение физической силы по отношению к другому человеку. Оценка действиям лиц, зафиксированных в видеоматериале, может быть дана только правоохранительными органами в рамках проводимой проверки. В зависимости от обстоятельств виновное лицо может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

3. Уполномоченный по правам человека в Дагестане.

В Дагестане за права человека и их соблюдение отвечает Джамал Алиев. В беседе с журналистом 116.RU он отказался комментировать тему. Мы направили официальный запрос омбудсмену, но на момент публикации ответа в редакцию не поступило.

4. Уполномоченный по правам человека в России.

Татьяна Москалькова предпочитает общаться исключительно запросами. Редакция направила ей запрос, однако в установленные законом о СМИ сроки ответа мы не получили.

5. Прокуратура Татарстана.

Здесь нам сообщили интересную деталь. Оказывается, полиция всё же взялась проводить проверку «по факту нанесения побоев» Рустаму. Правда, занимается этим МВД в Альметьевске, откуда блогер родом.

Но сама прокуратура никаких проверок не проводит.

6. Прокуратура Дагестана.

Запрос был направлен, ответ не получен.

Тем временем Рустам Сарачев перестал выходить на связь и вести свой блог. В последний раз он был в сети 21 мая 2024 года.

Редакция 116.RU опубликует все комментарии всех сторон по этому делу, если будут желающие высказаться.