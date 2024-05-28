«Я сам не знаю, откуда деньги берутся»: кто ходит молиться в церковь, где поют панк-рок — и какие суммы туда несут

Корреспонденты НГС побывали на воскресном служении протестантов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске, как и в любом мегаполисе, живут адепты самых разных конфессий, работают церкви и приходы. И если мир традиционных религий в целом понятен, то как живут отличные от них религиозные течения или общины, для многих остается загадкой. Кто-то называет такие группы сектами, в которых прихожан обирают до ниточки, играя на эмоциях или слабой психике, а кто-то находит там спасение. Корреспонденты НГС отправились в местную общину христиан евангельской веры (пятидесятники) «Хвала», пообщались с ее пасторами и приверженцами, сходили на службу в стиле рок и выяснили, что все эти люди нашли в песнопеениях и сколько денег готовы жертвовать. Подробности — в репортаже.



«Я не хочу курить, выпивать, блудить»

О встрече с пятидесятниками мы договорились заранее. Воскресные служения у них проходят в лофт-парке «Подземка». Для этого организаторы арендуют небольшой зал. Нас на входе встречает пара — мужчина в стильной бейсболке и дама в джинсах и пиджаке. Она — пастор Ирина Пермякова. Она провожает нас в кабинет, где ждет еще один пастор и по совместительству супруг Ирины Владимир Пермяков. Тоже в современной одежде и обуви. На вопрос, кто они и что делают, Ирина объясняет: они — христиане.

Так проходит воскресная служба в общине новосибирских адептов движения пятидесятников Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

— Мы верующие, христиане, любим бога. Входим в Российский объединенный союз христиан веры евангельской. У нас есть официальные документы, что мы являемся пасторами, на основании которых мы ведем церковную деятельность, помогаем людям. Потому что библия говорит о том, что людям нужно помогать. На основании нового завета у нас нет икон, свечей. Мы поклоняемся, верим и молимся живому богу, — вводит в курс дела Ирина.

Пятидесятники — одно из течений протестантизма. Появилось в начале 20 века. В основе учения лежит библейска пртича, где на 50-тый день от Воскресения Христова апостолам снизошел Дух и наделил их умением говорить разными языками. Именно поэтому на богослужениях пятидесятники поют и раскачиваются. Считается, что иногда на таких службах люди входят в транс и испытывают состояние эйфории. Богословы вносят движение в список тоталитарных сект. Сами пятидесятники считают, что их преследуют по религиозным мотивам. В 2014 году по решению Верховного суда РФ была ликвидирована Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Жатва».

Ирина и Владимир Пермяковы раньше имели пагубные зависимости и прошли через реабилитацию Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Религиозная община «Хвала» верит в сверхъестественное, в иконы, но смотрит на эти вещи немного под другим углом. Члены общины стараются соблюдать 10 заповедей и уверены, что любой человек в жизни ищет свою истину.



— Мы не знаем, как правильно, какая деноминация. Если человек нашел себя в православной церкви, он получает там спасение, исцеление, его душе там хорошо, то пусть человек туда ходит. Если он пришел к пятидесятникам, баптистам и понимает, что там правильно, да и пусть человек туда ходит. Не важно, куда. Любой человек тянется к Богу, — считает пастор.



Ирина и Владимир говорят, что в их общине не одобряют аборты, поэтому семьи живут под девизом «плодитесь и размножайтесь». Естественно, алкоголь, наркотики и курение — под запретом. Но, опять же, к таким пагубным привычкам подходят необычно.

В какой-то момент Ирина поняла, что не хочет пить и курить Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Если бы мне сказали приходить в церковь, но курить, пить нельзя, я бы, наверное, никогда не пришла туда. Когда я пришла в церковь, я курила, где-то выпивала, где-то посерьезнее были увлечения. Молодость, как говорится, зелена. В молодости все может происходить. И также у современной молодежи, тем более сейчас у нас жизнь сложная. Никто от этого не застрахован. И когда я пришла в церковь, в один прекрасный момент поняла, когда читала Библию и молилась, что мне это больше не надо. Я не хочу курить, выпивать, блудить, — заявила Ирина.



Владимир добавляет: дресс-кода в их общине нет. Каждый одевается так, как ему комфортно. Пятидесятники в принципе стараются использовать более современный подход во всем. Пастор рассуждает: если он придет на службу не в джинсах и кофте, а в рубашке или колоратке (элемент облачения священнослужителей), молодежь будет от него шарахаться. Для пасторов важно современно выглядеть и говорить с молодым поколением на одном языке.

В церкви есть определенная иерархия Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Мы показываем, что сегодня не надо, как иногда диктует религия, ходить в платочке. Или вот моя бабушка всю жизнь кутила, а как собираться надо (в мир иной — Прим.ред.), она выстроила иконостас себе, свечку поставила, верующей стала. Мы верим в то, что даем направленность людям, чтобы они поверили в бога уже сейчас, потому формируется их будущее, будущее нашей страны, города, районов. Сегодня пытаемся что-то сделать, чтобы у нас меньше было разводов, абортов, депрессии, — заявил Владимир.



Больше 20 лет Ирина, по ее словам, не курит не употребляет алкоголь и наркотики. Владимир тоже был когда-то зависим от запрещенных веществ — он ушел из хоккея в 16 лет и до 25 периодически принимал тяжелые наркотики. Пара познакомилась в доме молитвы после реабилитации в центре. Они начали верить в бога, поженились и завели детей.

В общине есть даже своя группа порядка Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Сейчас этого молитвенного дома нет. Жена в другой ходила. Я в 2013 году прошел курс реабилитации и социальной реализации. Познакомились с Ириной, начали жить обычной жизнью. Занимались бизнесом — у нас есть бизнес по продаже головных уборов, клининговая компания. В тот момент у меня была автомойка и СТО. У нас родился сын. Ирина ходила в церковь «Краеугольный камень», занимались бытовыми делами, и в какой-то момент на автомойку ко мне приехали ребята устраиваться, и ко мне пришло откровение, — вспоминает мужчина.

На воскресную службу приходят люди разных возрастов Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











По словам Владимира, он ощутил, что парням нужна помощь, так как они были из того же реабилитационного центра, что и он. Мужчине захотелось поддержать их, как и других людей, попавших в сложную ситуацию. Через месяц удалось открыть дом помощи. По словам Владимира, бог сразу дал ему много людей, которые в этой помощи нуждались.



Пастор Владимир Александрович Пермяков входит в реестр священнослужителей Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). По данным «Контур. Фокус», Владимир Пермяков является директором АНО социальной помощи, поддержки и защиты людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, центр «Здоровое общество». Это действующая организация, зарегистрированная в Новосибирске в апреле 2020 года. Учредителей в организации нет, ранее ими были Владимир Пермяков, Сергей Макарьев и Илья Тайков. Данных о финансах компания не предоставила. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки. Компания занимается оказанием консультационных и информационных услуг, деятельностью в области права, деятельностью по уходу с обеспечением проживания, предоставлением соцуслуг без обеспечения проживания.

Маленькое государство

Свою религиозную группу Владимир и Ирина организовали три года назад. По словам пасторов церкви, они живут как мини-государство. За каждую сферу и проект отвечают определенные люди. Сейчас в общине около 150 человек. Пасторы открывают второй филиал, который разместится на левом берегу. По их словам, 70% прихожан — такие же бывшие нарко- и алкозависимые люди.



Владимир объясняет: они живут большой семьей, в которой нужно постоянно поддерживать еще вчера зависимых людей. Поэтому их стараются постоянно вовлекать в какую-то деятельность. Вместе они празднуют свадьбы и юбилеи с танцами и песнями, но без алкоголя. Часто выезжают на природу.

Многие семейные пары познакомились тут и поженились Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Церковь — тоже организация, в которой есть свои структуры. У нас есть люди, которые на воскресных служениях поют, это структура прославления. У них своя группа, проходят репетиции. Они музыканты. Кто-то играет на барабанах, кто-то на гитаре, кто-то на клавишах, кто-то поет. Есть охрана, каждый за что-то свое отвечает, — говорит пастор Владимир.



Направлений для самореализации, по словам Владимира, в их церкви много — одни отвечают за медиа, работают фотографами и видеоографами. Есть те, кто занимается просветительской деятельностью, много времени уделяют молодежи. В общину ходят даже депутаты и другие важные люди, которых, как выразился Владимир, нельзя фотографировать. А еще члены религиозной группы шефствуют над детьми из неблагополучных семей, кормят нищих, недавно запустили проект «Женщина в молитве» наподобие женского клуба. В планах у Владимира — развиваться дальше, открыть больницу и курировать социальные проекты.

Членов общины стараются максимально поддерживать Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Также члены группы проводят детские праздники, вечеринки для молодежи. На последнюю такую вечеринку, уверяют пасторы, пришло больше 500 человек. Молодые чаще воспринимают общину, как некую тусовку.



— Мы сегодня понимаем, что у нас растут дети, и нам надо что-то делать, чтобы они не попали в нехорошие ситуации, — рассуждает Владимир.



Молодежь, по словам пасторов, часто уходит. По мнению Ирины, христианство — для людей с сильной волей, а в молодости бывает трудно не грешить.

Во время службы в зале довольно темно Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Когда приходишь в церковь, ты думаешь, что тебе грешить можно, но потом впоследствии понимаешь, что уже нельзя. Если люди жили в гражданском браке, то жениться надо, а кто-то ответственность на себя брать не хочет. Люди начинают притыкаться и уходят из церкви. Многие потом возвращаются. Понимают, осознают, — объясняет Ирина.



За последние два года, отмечают пасторы, в группе родилось 11 детей. Церковь существует на пожертвования.



— У нас есть десятина — 10% от дохода отчисляем, о которых в библии указано. Но в кошелек мы ни к кому не лезем, люди жертвуют, если лежит душа. Но, если честно, я сам не знаю, откуда деньги берутся. Аренда зала 800 тысяч стоит. Сумма от десятины собирается около 150 тысяч. И 650 — это просто дополнительные пожертвования. Ну и мы все работаем. Я с братьями лично беру какие-то объекты. Например, крышу кому-то почистить или снег, — говорит Владимир.

Своя атмосфера

На сцене выступают музыканты Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Нам разрешили поприсутствовать на восвресном богослужении. В небольшом зале полумрак, горят лампочки, сцена с экраном, музыкантами и инструментами, куча стульев в 15 рядов. До начала выступления все общаются негромко, здороваются и обнимаются. Через какое-то время музыканты предлагают прославить бога. После короткого вступления начинается музыка. Прихожане встают со своих стульев. Молодые люди со сцены поют песни, а в конце каждого выступления говорят: «Аллилуя». На экране транслируют тексты песен, чтобы народ подпевал. Музыка ритмичная и мелодичная. Невольно начинаешь притоптывать или перебирать ногами. Слова — обращены к богу.

Сначала люди сидят, а потом их просят встать Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Мы наполняемся духом святым. Твоя любовь, твоя любовь нас искупила. Мы отрываемся от земли, мы наполняемся духом святым. Твоя любовь, твоя любовь все победила…, — поет со сцены и плавно покачивается девушка. Прихожане начинают в такт покачиваться и поднимать руки.

Люди во время выступления двигаются в такт Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Следующая композиция больше напоминает панк. Солистка — энергичная девушка с афрокосами — начинает подпрыгивать во время выступления, и вместе с ней пускаются в пляс остальные.

На экране для прихожан транслируют тексты песен, чтобы те подпевали Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— Бог победит, бой со мною наш. Бог победит, пусть верят все. Наш бог, наш бог победит, — задорно поет она.

Мужчина во время выступления читал библию и комментировал прочитанное Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











После нескольких композиций на сцену выносят трибуну, и начинают выступать участники общины и пасторы. Первый выступающий зачитывает какие-то отрывки из библии, а затем рассуждает о том, что только что прочел. Судя по тому, что речь у мужчины не поставлена и он сильно волнуется, можно предположить, что выступает он не часто. На его умозаключения толпа согласно кивает и говорит «аминь».

Часто для прихожан церковь становится образом жизни Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Контингент гразный — есть ребята, которые, очевидно, недавно бросили употреблять алкоголь и наркотики. Они выглядят помятыми, с опухшими красными лицами. Есть люди, о которых даже никогда не подумаешь, что они были в плену пагубных привычек.



Так выглядит и Александр. Взрослый мужчина в очках и со свежим цветом лица. Он рассказал, что стал верующим 11 лет назад, а сюда ходит второй год.

Александр был зависимым 15 лет Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











— За 11 лет произошло много перемен в моей жизни. У меня образовалась семья, появились дети. Церковь считаю образом жизни. До этого я был зависим от наркотиков. 15 лет зависимости от опиатов. Попал в реабилитационный центр христианского направления, и с первого раза помогло, — спокойно говорит Александр.



Евгений и Наталья тоже прошли реабилитацию, там познакомились и поженились. Сейчас воспитывают сына. У Сергея и Карины — похожая история. Парень прошел реабилитацию и начал помогать другим таким же. Так и встретил Карину. Пара создала семью, у них родилась дочь.



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