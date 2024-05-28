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Религия репортаж «Я сам не знаю, откуда деньги берутся»: кто ходит молиться в церковь, где поют панк-рок — и какие суммы туда несут

«Я сам не знаю, откуда деньги берутся»: кто ходит молиться в церковь, где поют панк-рок — и какие суммы туда несут

Для службы общины пятидесятников снимают целый зал в лофт-парке «Подземка»

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Корреспонденты НГС побывали на воскресном служении протестантов

В Новосибирске, как и в любом мегаполисе, живут адепты самых разных конфессий, работают церкви и приходы. И если мир традиционных религий в целом понятен, то как живут отличные от них религиозные течения или общины, для многих остается загадкой. Кто-то называет такие группы сектами, в которых прихожан обирают до ниточки, играя на эмоциях или слабой психике, а кто-то находит там спасение. Корреспонденты НГС отправились в местную общину христиан евангельской веры (пятидесятники) «Хвала», пообщались с ее пасторами и приверженцами, сходили на службу в стиле рок и выяснили, что все эти люди нашли в песнопеениях и сколько денег готовы жертвовать. Подробности — в репортаже.

«Я не хочу курить, выпивать, блудить»

О встрече с пятидесятниками мы договорились заранее. Воскресные служения у них проходят в лофт-парке «Подземка». Для этого организаторы арендуют небольшой зал. Нас на входе встречает пара — мужчина в стильной бейсболке и дама в джинсах и пиджаке. Она — пастор Ирина Пермякова. Она провожает нас в кабинет, где ждет еще один пастор и по совместительству супруг Ирины Владимир Пермяков. Тоже в современной одежде и обуви. На вопрос, кто они и что делают, Ирина объясняет: они — христиане.

Так проходит воскресная служба в общине новосибирских адептов движения пятидесятников

— Мы верующие, христиане, любим бога. Входим в Российский объединенный союз христиан веры евангельской. У нас есть официальные документы, что мы являемся пасторами, на основании которых мы ведем церковную деятельность, помогаем людям. Потому что библия говорит о том, что людям нужно помогать. На основании нового завета у нас нет икон, свечей. Мы поклоняемся, верим и молимся живому богу, — вводит в курс дела Ирина.

Пятидесятники — одно из течений протестантизма. Появилось в начале 20 века. В основе учения лежит библейска пртича, где на 50-тый день от Воскресения Христова апостолам снизошел Дух и наделил их умением говорить разными языками. Именно поэтому на богослужениях пятидесятники поют и раскачиваются. Считается, что иногда на таких службах люди входят в транс и испытывают состояние эйфории. Богословы вносят движение в список тоталитарных сект. Сами пятидесятники считают, что их преследуют по религиозным мотивам. В 2014 году по решению Верховного суда РФ была ликвидирована Церковь христиан веры евангельской пятидесятников «Жатва».

Ирина и Владимир Пермяковы раньше имели пагубные зависимости и прошли через реабилитацию

Религиозная община «Хвала» верит в сверхъестественное, в иконы, но смотрит на эти вещи немного под другим углом. Члены общины стараются соблюдать 10 заповедей и уверены, что любой человек в жизни ищет свою истину.

— Мы не знаем, как правильно, какая деноминация. Если человек нашел себя в православной церкви, он получает там спасение, исцеление, его душе там хорошо, то пусть человек туда ходит. Если он пришел к пятидесятникам, баптистам и понимает, что там правильно, да и пусть человек туда ходит. Не важно, куда. Любой человек тянется к Богу, — считает пастор.

Ирина и Владимир говорят, что в их общине не одобряют аборты, поэтому семьи живут под девизом «плодитесь и размножайтесь». Естественно, алкоголь, наркотики и курение — под запретом. Но, опять же, к таким пагубным привычкам подходят необычно.

В какой-то момент Ирина поняла, что не хочет пить и курить

— Если бы мне сказали приходить в церковь, но курить, пить нельзя, я бы, наверное, никогда не пришла туда. Когда я пришла в церковь, я курила, где-то выпивала, где-то посерьезнее были увлечения. Молодость, как говорится, зелена. В молодости все может происходить. И также у современной молодежи, тем более сейчас у нас жизнь сложная. Никто от этого не застрахован. И когда я пришла в церковь, в один прекрасный момент поняла, когда читала Библию и молилась, что мне это больше не надо. Я не хочу курить, выпивать, блудить, — заявила Ирина.

Владимир добавляет: дресс-кода в их общине нет. Каждый одевается так, как ему комфортно. Пятидесятники в принципе стараются использовать более современный подход во всем. Пастор рассуждает: если он придет на службу не в джинсах и кофте, а в рубашке или колоратке (элемент облачения священнослужителей), молодежь будет от него шарахаться. Для пасторов важно современно выглядеть и говорить с молодым поколением на одном языке.

В церкви есть определенная иерархия

— Мы показываем, что сегодня не надо, как иногда диктует религия, ходить в платочке. Или вот моя бабушка всю жизнь кутила, а как собираться надо (в мир иной — Прим.ред.), она выстроила иконостас себе, свечку поставила, верующей стала. Мы верим в то, что даем направленность людям, чтобы они поверили в бога уже сейчас, потому формируется их будущее, будущее нашей страны, города, районов. Сегодня пытаемся что-то сделать, чтобы у нас меньше было разводов, абортов, депрессии, — заявил Владимир.

Больше 20 лет Ирина, по ее словам, не курит не употребляет алкоголь и наркотики. Владимир тоже был когда-то зависим от запрещенных веществ — он ушел из хоккея в 16 лет и до 25 периодически принимал тяжелые наркотики. Пара познакомилась в доме молитвы после реабилитации в центре. Они начали верить в бога, поженились и завели детей.

В общине есть даже своя группа порядка

— Сейчас этого молитвенного дома нет. Жена в другой ходила. Я в 2013 году прошел курс реабилитации и социальной реализации. Познакомились с Ириной, начали жить обычной жизнью. Занимались бизнесом — у нас есть бизнес по продаже головных уборов, клининговая компания. В тот момент у меня была автомойка и СТО. У нас родился сын. Ирина ходила в церковь «Краеугольный камень», занимались бытовыми делами, и в какой-то момент на автомойку ко мне приехали ребята устраиваться, и ко мне пришло откровение, — вспоминает мужчина.

На воскресную службу приходят люди разных возрастов

По словам Владимира, он ощутил, что парням нужна помощь, так как они были из того же реабилитационного центра, что и он. Мужчине захотелось поддержать их, как и других людей, попавших в сложную ситуацию. Через месяц удалось открыть дом помощи. По словам Владимира, бог сразу дал ему много людей, которые в этой помощи нуждались.

Пастор Владимир Александрович Пермяков входит в реестр священнослужителей Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников). По данным «Контур. Фокус», Владимир Пермяков является директором АНО социальной помощи, поддержки и защиты людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, центр «Здоровое общество». Это действующая организация, зарегистрированная в Новосибирске в апреле 2020 года. Учредителей в организации нет, ранее ими были Владимир Пермяков, Сергей Макарьев и Илья Тайков. Данных о финансах компания не предоставила. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки. Компания занимается оказанием консультационных и информационных услуг, деятельностью в области права, деятельностью по уходу с обеспечением проживания, предоставлением соцуслуг без обеспечения проживания.

Маленькое государство

Свою религиозную группу Владимир и Ирина организовали три года назад. По словам пасторов церкви, они живут как мини-государство. За каждую сферу и проект отвечают определенные люди. Сейчас в общине около 150 человек. Пасторы открывают второй филиал, который разместится на левом берегу. По их словам, 70% прихожан — такие же бывшие нарко- и алкозависимые люди.

Владимир объясняет: они живут большой семьей, в которой нужно постоянно поддерживать еще вчера зависимых людей. Поэтому их стараются постоянно вовлекать в какую-то деятельность. Вместе они празднуют свадьбы и юбилеи с танцами и песнями, но без алкоголя. Часто выезжают на природу.

Многие семейные пары познакомились тут и поженились

— Церковь — тоже организация, в которой есть свои структуры. У нас есть люди, которые на воскресных служениях поют, это структура прославления. У них своя группа, проходят репетиции. Они музыканты. Кто-то играет на барабанах, кто-то на гитаре, кто-то на клавишах, кто-то поет. Есть охрана, каждый за что-то свое отвечает, — говорит пастор Владимир.

Направлений для самореализации, по словам Владимира, в их церкви много — одни отвечают за медиа, работают фотографами и видеоографами. Есть те, кто занимается просветительской деятельностью, много времени уделяют молодежи. В общину ходят даже депутаты и другие важные люди, которых, как выразился Владимир, нельзя фотографировать. А еще члены религиозной группы шефствуют над детьми из неблагополучных семей, кормят нищих, недавно запустили проект «Женщина в молитве» наподобие женского клуба. В планах у Владимира — развиваться дальше, открыть больницу и курировать социальные проекты.

Членов общины стараются максимально поддерживать

Также члены группы проводят детские праздники, вечеринки для молодежи. На последнюю такую вечеринку, уверяют пасторы, пришло больше 500 человек. Молодые чаще воспринимают общину, как некую тусовку.

— Мы сегодня понимаем, что у нас растут дети, и нам надо что-то делать, чтобы они не попали в нехорошие ситуации, — рассуждает Владимир.

Молодежь, по словам пасторов, часто уходит. По мнению Ирины, христианство — для людей с сильной волей, а в молодости бывает трудно не грешить.

Во время службы в зале довольно темно

— Когда приходишь в церковь, ты думаешь, что тебе грешить можно, но потом впоследствии понимаешь, что уже нельзя. Если люди жили в гражданском браке, то жениться надо, а кто-то ответственность на себя брать не хочет. Люди начинают притыкаться и уходят из церкви. Многие потом возвращаются. Понимают, осознают, — объясняет Ирина.

За последние два года, отмечают пасторы, в группе родилось 11 детей. Церковь существует на пожертвования.

— У нас есть десятина — 10% от дохода отчисляем, о которых в библии указано. Но в кошелек мы ни к кому не лезем, люди жертвуют, если лежит душа. Но, если честно, я сам не знаю, откуда деньги берутся. Аренда зала 800 тысяч стоит. Сумма от десятины собирается около 150 тысяч. И 650 — это просто дополнительные пожертвования. Ну и мы все работаем. Я с братьями лично беру какие-то объекты. Например, крышу кому-то почистить или снег, — говорит Владимир.

Своя атмосфера

На сцене выступают музыканты

Нам разрешили поприсутствовать на восвресном богослужении. В небольшом зале полумрак, горят лампочки, сцена с экраном, музыкантами и инструментами, куча стульев в 15 рядов. До начала выступления все общаются негромко, здороваются и обнимаются. Через какое-то время музыканты предлагают прославить бога. После короткого вступления начинается музыка. Прихожане встают со своих стульев. Молодые люди со сцены поют песни, а в конце каждого выступления говорят: «Аллилуя». На экране транслируют тексты песен, чтобы народ подпевал. Музыка ритмичная и мелодичная. Невольно начинаешь притоптывать или перебирать ногами. Слова — обращены к богу.

Сначала люди сидят, а потом их просят встать

— Мы наполняемся духом святым. Твоя любовь, твоя любовь нас искупила. Мы отрываемся от земли, мы наполняемся духом святым. Твоя любовь, твоя любовь все победила…, — поет со сцены и плавно покачивается девушка. Прихожане начинают в такт покачиваться и поднимать руки.

Люди во время выступления двигаются в такт

Следующая композиция больше напоминает панк. Солистка — энергичная девушка с афрокосами — начинает подпрыгивать во время выступления, и вместе с ней пускаются в пляс остальные.

На экране для прихожан транслируют тексты песен, чтобы те подпевали

— Бог победит, бой со мною наш. Бог победит, пусть верят все. Наш бог, наш бог победит, — задорно поет она.

Мужчина во время выступления читал библию и комментировал прочитанное

После нескольких композиций на сцену выносят трибуну, и начинают выступать участники общины и пасторы. Первый выступающий зачитывает какие-то отрывки из библии, а затем рассуждает о том, что только что прочел. Судя по тому, что речь у мужчины не поставлена и он сильно волнуется, можно предположить, что выступает он не часто. На его умозаключения толпа согласно кивает и говорит «аминь».

Часто для прихожан церковь становится образом жизни

Контингент гразный — есть ребята, которые, очевидно, недавно бросили употреблять алкоголь и наркотики. Они выглядят помятыми, с опухшими красными лицами. Есть люди, о которых даже никогда не подумаешь, что они были в плену пагубных привычек.

Так выглядит и Александр. Взрослый мужчина в очках и со свежим цветом лица. Он рассказал, что стал верующим 11 лет назад, а сюда ходит второй год.

Александр был зависимым 15 лет

— За 11 лет произошло много перемен в моей жизни. У меня образовалась семья, появились дети. Церковь считаю образом жизни. До этого я был зависим от наркотиков. 15 лет зависимости от опиатов. Попал в реабилитационный центр христианского направления, и с первого раза помогло, — спокойно говорит Александр.

Евгений и Наталья тоже прошли реабилитацию, там познакомились и поженились. Сейчас воспитывают сына. У Сергея и Карины — похожая история. Парень прошел реабилитацию и начал помогать другим таким же. Так и встретил Карину. Пара создала семью, у них родилась дочь.

Ранее НГС писал о том, как супруги из Новосибирска заявили, что их полгода удерживали в ребцентре. Муж с женой предъявили спонсору их курса лечения иск на четыре миллиона рублей.

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