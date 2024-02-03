Рожденным в эти годы будет сопутствовать удача и здоровье. Прогноз буддийского ламы на 2024 год

При этом стихия дерева связана с природой и гармонией, что тоже говорит о спокойствии.

Здоровье

Сильных болезней в 2024 году не ждут. При этом велика вероятность, что будут распространено смешение недугов, когда у человека протекает несколько болезней одновременно.

Прогноз людям разных возрастов

У детей всё будет стабильно и хорошо. Для молодежи год будет более тяжелым, поэтому молодым людям нужно быть более активными.



Для людей среднего возраста и пожилых год ожидается стабильный. Однако пожилым следует внимательно отнестись к здоровью, так как возможно обострение хронических болезней или проявление новых, которые накопились в течение жизни.

