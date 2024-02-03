Рожденным в эти годы будет сопутствовать удача и здоровье. Прогноз буддийского ламы на 2024 год

Новый 2024 год по восточному календарю наступит 10 февраля. В преддверии праздника астролог читинского дацана Беликто лама дал астрологический прогноз на грядущий год. Его опубликовали наши коллеги из CHITA.RU.
Беликто лама — астролог читинского дацана «Дамба Брайбунлинг». Это крупный буддийский монастырский комплекс, открытый в Чите в 2010 году.
Что ждать от Синего Дракона?
Грядущий год по буддистскому календарю — год Синего Дракона в стихии дерева (по китайскому календарю его считают зеленым). В целом год будет спокойным и благоприятным.
— Сам по себе дракон считается мифическим существом. В нем соединено несколько животных: тело как у змеи; иногда есть крылья; рога как у коровы; уши как у зайца; клыки как у тигра; «грива» как у льва. Сам по себе дракон спокойный, но если кто-то его начнет раздражать, он может защищаться, и тогда он никого не будет жалеть, — сказал лама.
При этом стихия дерева связана с природой и гармонией, что тоже говорит о спокойствии.
Здоровье
Сильных болезней в 2024 году не ждут. При этом велика вероятность, что будут распространено смешение недугов, когда у человека протекает несколько болезней одновременно.
Прогноз людям разных возрастов
У детей всё будет стабильно и хорошо. Для молодежи год будет более тяжелым, поэтому молодым людям нужно быть более активными.
Для людей среднего возраста и пожилых год ожидается стабильный. Однако пожилым следует внимательно отнестись к здоровью, так как возможно обострение хронических болезней или проявление новых, которые накопились в течение жизни.
Мужчинам следует быть активными и энергичными, а женщинам лучше сохранять спокойствие, сильно не нервничать.
Поговорка в деле
В начале года полезно вспомнить поговорку «Что посеешь, то и пожнешь». Это правило будет работать весь год. Например, в начале года желательно рискнуть в бизнесе, начать какие-то дела.
Путешествовать можно всем, ограничений нет.
Переломный сентябрь
Начиная с сентября год станет тяжелее. Возможно, начнутся стихийные бедствия.
Кому повезет
Год будет благоприятным для тех, кто родился в год Мыши или Крысы, а также в год Обезьяны. Им будет сопутствовать удача и здоровье.
Годы Мыши или Крысы — 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020-й. Годы Обезьяны — 1932,1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 и 2016-й.
У тех, кто родился в год Дракона и год Собаки, — неблагоприятный. Все думают: «Мой год пришел, будет хороший». Но на самом деле в буддизме он считается не очень благоприятным.
Предыдущие годы Дракона — 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012-й. Годы Собаки — 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018-й.
У остальных представителей восточного календаря в целом год будет стабильный, сильных изменений в хорошую или плохую сторону не будет.
Труды для будущей жизни
Для того чтобы следующая жизнь была хорошая, нужно посмотреть на нынешнюю. Важно помнить про практику дарения и щедрость. А также учиться радоваться за других.
— Люди раздраженные стали, нервные, быстро обижаются, другим людям завидуют. Это очень плохо. Ими рулит жажда. Чтобы выжить, нужны деньги. А откуда деньги брать? Надо работать. И люди днем и ночью работают, плюс идет очень быстрый поток информации. Также у многих нарушено питание. Очень много людей сейчас едят жирное и острое. Лучше научиться сохранять спокойствие и радоваться за других. Сорадование и щедрость стократно обратно возвращаются. Либо в этой жизни, либо в следующую, либо детям. Также многие мало спят — это очень плохо. Лучше взяться за ум, за свое тело, если хотите жить благородно, чтобы следующее рождение было хорошее, — посоветовал лама.