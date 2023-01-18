Где в Новосибирске можно набрать святой воды в Крещение? Ответ митрополии

Набрать святой воды на Крещение можно будет в любом православном храме Новосибирска. Об этом НГС сообщили в пресс-службе Новосибирской митрополии.
Расписание раздачи воды можно уточнить на сайте храма. В Вознесенском соборе, например, набрать воды можно будет с 11 до 19 часов 18 января и с 7 до 20 часов 19 января.
— В каждом храме свое расписание. В течение дня 19 января можно будет прийти в храм, который [вам] территориально ближе, — добавили в пресс-службе новосибирской Митрополии.
А здесь мы публиковали график работы купелей в Новосибирске. До этого мы рассказывали о прогнозах погодных сервисов: какую температуру можно ожидать 19 января.