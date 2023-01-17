В Новосибирской области организуют 29 купелей на Крещение

В Новосибирской области в этом году прорубят 29 купелей на Крещение, 8 из них будут работать круглосуточно.

— В этом году у нас спланировано на территории области 29 купелей. На них будут присутствовать спасатели, медицинская помощь, полиция. Все места обследованы, в некоторых уже происходит распил и выемка льда, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС 17 января .