В Новосибирской области организуют 29 купелей на Крещение

В Новосибирской области в этом году прорубят 29 купелей на Крещение, 8 из них будут работать круглосуточно.
— В этом году у нас спланировано на территории области 29 купелей. На них будут присутствовать спасатели, медицинская помощь, полиция. Все места обследованы, в некоторых уже происходит распил и выемка льда, — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов на пресс-конференции в ТАСС
В 2022 году в купелях искупались 14 тысяч человек, ранее это число доходило до 33 тысяч человек.
— Мы связываем это в первую очередь с пандемией. Опять же, надо понимать, большое количество людей, которые заинтересованы в том, чтобы провести обряд купания, связывают это только с тем, чтобы сделать фотографию. Интерес людей пропадает, — считает Юрий Карпов.
Накануне, 16 января, в Новосибирске организовали первую купель на Затоне. Всего их будет 6. Посмотрите в одной карточке где.