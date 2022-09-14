Вниз по Оби: 12 кадров из путешествия корабля-церкви по Новосибирской области
Судно прошло 18 населенных пунктов — рассказываем зачем
Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» завершил свой рейс в Новосибирске. В этом году он отправился в миссионерское путешествие в 25-й раз.
Корабль отчалил от «Речного вокзала» и пошел вниз по Оби 15 августа. Во время миссии он останавливался в маленьких деревнях Новосибирской области. Миссионеры — священнослужители, врачи и соцработники — оказывали местным жителям помощь, рассказали в Новосибирской митрополии.
— К людям, живущим в отдаленных селениях, приходят и храм, и больница — приходит помощь духовная и телесная. Очень важно, чтобы люди, в каких бы отдаленных местах они ни жили, чувствовали, что о них проявляют заботу, что им помогают, о них помнят, — сказал в напутственном слове митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
О том, как прошло миссионерское путешествие корабля два года назад, можно почитать здесь.