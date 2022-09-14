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Фоторепортаж

Вниз по Оби: 12 кадров из путешествия корабля-церкви по Новосибирской области

Судно прошло 18 населенных пунктов — рассказываем зачем

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Участники миссии посетили низовье Оби — Болотнинский, Мошковский, Колыванский и Новосибирский районы

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Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» завершил свой рейс в Новосибирске. В этом году он отправился в миссионерское путешествие в 25-й раз.

Корабль отчалил от «Речного вокзала» и пошел вниз по Оби 15 августа. Во время миссии он останавливался в маленьких деревнях Новосибирской области. Миссионеры — священнослужители, врачи и соцработники — оказывали местным жителям помощь, рассказали в Новосибирской митрополии.

— К людям, живущим в отдаленных селениях, приходят и храм, и больница — приходит помощь духовная и телесная. Очень важно, чтобы люди, в каких бы отдаленных местах они ни жили, чувствовали, что о них проявляют заботу, что им помогают, о них помнят, — сказал в напутственном слове митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Путешествие началось на «Речном вокзале» — там митрополит прочитал молебен о путешествующих

Путешествие началось на «Речном вокзале» — там митрополит прочитал молебен о путешествующих

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Корабль был в пути 17 дней. На ночь корабль останавливался у берега

Корабль был в пути 17 дней. На ночь корабль останавливался у берега

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На борту было 11 специалистов — окулист, гинеколог, кардиолог, невролог, педиатр, терапевт, лор, хирург, специалист по УЗИ и ЭКГ, сообщили в епархии

На борту было 11 специалистов — окулист, гинеколог, кардиолог, невролог, педиатр, терапевт, лор, хирург, специалист по УЗИ и ЭКГ, сообщили в епархии

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В свободное время врачи могли отдохнуть. Так, например, они проводили досуг в селе Кривояш

В свободное время врачи могли отдохнуть. Так, например, они проводили досуг в селе Кривояш

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Всего корабль посетил 18 населенных пунктов

Всего корабль посетил 18 населенных пунктов

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Врачи приняли 4191 пациента, из них — 302 ребенка

Врачи приняли 4191 пациента, из них — 302 ребенка

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Женщина на приеме у отоларинголога в селе Светлая Поляна

Женщина на приеме у отоларинголога в селе Светлая Поляна

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По утрам миссионеры купались в Оби

По утрам миссионеры купались в Оби

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Звездное небо над Новобибеево

Звездное небо над Новобибеево

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Все желающие смогли принять таинства крещения, причастия, исповеди и беседы со священниками

Все желающие смогли принять таинства крещения, причастия, исповеди и беседы со священниками

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За две недели священники оказали духовную поддержку 1500 жителям. Из них 209 человек покрестили

За две недели священники оказали духовную поддержку 1500 жителям. Из них 209 человек покрестили

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О том, как прошло миссионерское путешествие корабля два года назад, можно почитать здесь.

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