Вниз по Оби: 12 кадров из путешествия корабля-церкви по Новосибирской области

Корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» завершил свой рейс в Новосибирске. В этом году он отправился в миссионерское путешествие в 25-й раз.

Корабль отчалил от «Речного вокзала» и пошел вниз по Оби 15 августа. Во время миссии он останавливался в маленьких деревнях Новосибирской области. Миссионеры — священнослужители, врачи и соцработники — оказывали местным жителям помощь, рассказали в Новосибирской митрополии.