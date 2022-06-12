Запрещено купаться, работать в огороде и ходить в лес? В монастыре рассказали, чего нельзя делать в Троицу
Посмотрите, как там готовят традиционные праздничные угощения
В воскресенье, 12 июня, православные отмечают один из самых главных церковных праздников — День Святой Троицы. Ежегодно он проходит на пятидесятый день после Пасхи.
Накануне Троицы мы побывали в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга. Рассказываем, как там готовятся к празднику и какие традиции нужно соблюдать в этот день.
Именно в День Святой Троицы люди тысячами стали обращаться в христианство, поэтому праздник называют Днем рождения Церкви. Служба в Троицу проходит особенно торжественно.
В монастыре корреспонденту E1.RU рассказали, что праздник наполнен множеством народных обычаев, которые имеют языческие корни. Зачастую они противоречат самой сути христианской веры, поэтому следовать им не нужно. Одно из самых популярных суеверий — якобы на Троицу нельзя купаться в течение трех дней.
— Объясняется это неким поверьем, что именно в этот период гуляет нечистая сила, которая может «заманить на дно». С точки зрения любого здравомыслящего человека, нет и не может быть никаких оснований запрещать купаться в Троицу, — объясняют послушницы. — Другое дело, что не стоит заменять посещение праздничной службы пляжным отдыхом, а вот отправиться к водоему после службы можно.
Также иногда можно услышать, что на Троицу нельзя ходить в лес, работать в огороде и устраивать уборку в доме. Всё это не имеет отношения к вере и празднику. Однако тяжелый труд в этот период Церковь рекомендует отложить.
— Также в период от Пасхи до Троицы нельзя вставать на колени, потому что в это время празднуется победа Господа над смертью. Впервые мы становимся на колени только в сам День Троицы, на Великой вечерне во время чтения молитв, — уточнили в женском монастыре.
В церкви не рекомендуют посещать кладбище на Троицу. Это можно сделать в отведенный день — в субботу перед праздником, которая называется родительской.
Повенчаться в период Троицы также не получится. Церковь не совершает обряд в течение двенадцати дней после праздника.
День Троицы знаменует переход от весны к лету.
— Это один из самых радостных праздников. Можно и нужно побывать в храме, помолиться, исповедаться и причаститься. А после литургии поучаствовать в Великой вечерне. Молитвы нужно слушать внимательно, вникать в их глубокий смысл, — рассказали в Ново-Тихвинском монастыре. — Вечером накануне Троицы желательно побывать на праздничном Всенощном бдении.
Посмотрите еще несколько кадров из монастыря о том, как там готовятся к празднику.