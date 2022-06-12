Запрещено купаться, работать в огороде и ходить в лес? В монастыре рассказали, чего нельзя делать в Троицу

В воскресенье, 12 июня, православные отмечают один из самых главных церковных праздников — День Святой Троицы. Ежегодно он проходит на пятидесятый день после Пасхи.



Накануне Троицы мы побывали в Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга. Рассказываем, как там готовятся к празднику и какие традиции нужно соблюдать в этот день.