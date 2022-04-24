Снежная Пасха: 10 кадров с праздничного богослужения из центра Новосибирска

Праздничное богослужение прошло в православных храмах Новосибирской области. Тысячи новосибирцев пришли в церкви отметить один из главных христианских праздников. Людей не испугала ни совершенно не апрельская погода, ни то, что многим пришлось слушать богослужение за дверями храма. НГС побывал на Всенощной в Вознесенском соборе — храме в самом центре Новосибирска.