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Фоторепортаж

Снежная Пасха: 10 кадров с праздничного богослужения из центра Новосибирска

Ночной фоторепортаж из Вознесенского собора

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В Вознесенском соборе собираются не только прихожане из центра, но и жители отдаленных районов. Многие слушают праздничное богослужение за дверями храма

В Вознесенском соборе собираются не только прихожане из центра, но и жители отдаленных районов. Многие слушают праздничное богослужение за дверями храма

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Праздничное богослужение прошло в православных храмах Новосибирской области. Тысячи новосибирцев пришли в церкви отметить один из главных христианских праздников. Людей не испугала ни совершенно не апрельская погода, ни то, что многим пришлось слушать богослужение за дверями храма. НГС побывал на Всенощной в Вознесенском соборе — храме в самом центре Новосибирска.

Обрезанные пластиковые бутылки защищают руки от воска, а огонек свечи — от ветра

Обрезанные пластиковые бутылки защищают руки от воска, а огонек свечи — от ветра

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Дата Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она пришлась на 24 апреля, в 2021-м Пасху праздновали 2 мая.

Зажженные свечи символизируют частичку благодатного огня. Некоторые верующие стараются донести его до дома и как можно дольше сохранять в лампадках

Зажженные свечи символизируют частичку благодатного огня. Некоторые верующие стараются донести его до дома и как можно дольше сохранять в лампадках

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Одному из главных христианских праздников предшествует 40-дневный Великий пост, самый длительный и строгий из всех. Соблюдающие его верующие отказываются не только от мяса и многих других продуктов, но и от прочих мирских радостей.

Крестный ход: процессия обходит храм

Крестный ход: процессия обходит храм

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Совсем не весенняя, холодная и снежная ночь верующих не пугает

Совсем не весенняя, холодная и снежная ночь верующих не пугает

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Несмотря на то что календарная весна перевалила за середину, погода больше напоминает мартовскую: снег валил весь вечер и только ближе к полуночи прекратился.

К процессии присоединяется часть прихожан

К процессии присоединяется часть прихожан

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Несмотря на это, прихожане не спешат утепляться: большинство мужчин, как полагается, слушают богослужение без головного убора.

Пасхе предшествовал Великий пост, длящийся 40 дней

Пасхе предшествовал Великий пост, длящийся 40 дней

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Священнослужитель трижды обращается к верующим со словами «Христос воскресе!». Ему отвечают: «Воистину воскресе!»

Верующие возвращаются в храм. Всенощная продолжается

Верующие возвращаются в храм. Всенощная продолжается

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По наблюдениям нашего фотографа, только в Вознесенском соборе собралось больше тысячи человек. Большинство — жители Центрального и Железнодорожного районов Новосибирска.

Часть лиц скрывают маски

Часть лиц скрывают маски

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Часть прихожан явно живет по принципу «на бога надейся, а сам не плошай». Несмотря на то что масочный режим в Новосибирской области — рекомендательный, они позаботились о средствах индивидуальной защиты.

Всенощная длится почти до утра, но прихожане начинают расходиться раньше — для них организовали <a href="https://ngs.ru/text/transport/2022/04/19/71268695/" class="_" target="_blank">дополнительные рейсы</a> общественного транспорта

Всенощная длится почти до утра, но прихожане начинают расходиться раньше — для них организовали дополнительные рейсы общественного транспорта

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В прошлом году праздничное богослужение на Пасху прошло в суровых карантинных условиях, обязательными были и ношение маски, и соблюдение социальной дистанции. Мы публиковали 15 фото из храма на ОбьГЭСе.

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Вознесенский соборцерковьПасха-2022
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