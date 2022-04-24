Снежная Пасха: 10 кадров с праздничного богослужения из центра Новосибирска
Ночной фоторепортаж из Вознесенского собора
Праздничное богослужение прошло в православных храмах Новосибирской области. Тысячи новосибирцев пришли в церкви отметить один из главных христианских праздников. Людей не испугала ни совершенно не апрельская погода, ни то, что многим пришлось слушать богослужение за дверями храма. НГС побывал на Всенощной в Вознесенском соборе — храме в самом центре Новосибирска.
Дата Пасхи исчисляется по лунно-солнечному календарю. В этом году она пришлась на 24 апреля, в 2021-м Пасху праздновали 2 мая.
Одному из главных христианских праздников предшествует
Несмотря на то что календарная весна перевалила за середину, погода больше напоминает мартовскую: снег валил весь вечер и только ближе к полуночи прекратился.
Несмотря на это, прихожане не спешат утепляться: большинство мужчин, как полагается, слушают богослужение без головного убора.
Священнослужитель трижды обращается к верующим со словами «Христос воскресе!». Ему отвечают: «Воистину воскресе!»
По наблюдениям нашего фотографа, только в Вознесенском соборе собралось больше тысячи человек. Большинство — жители Центрального и Железнодорожного районов Новосибирска.
Часть прихожан явно живет по принципу «на бога надейся, а сам не плошай». Несмотря на то что масочный режим в Новосибирской области — рекомендательный, они позаботились о средствах индивидуальной защиты.
В прошлом году праздничное богослужение на Пасху прошло в суровых карантинных условиях, обязательными были и ношение маски, и соблюдение социальной дистанции. Мы публиковали 15 фото из храма на ОбьГЭСе.