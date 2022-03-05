Как питаться в Великий пост: главные правила и подробный календарь

Священники постоянно повторяют, что строгая диета в Великий пост — это не обязательная часть программы. Точно так же, как и окунания в купель на Крещение. Главное — молитва и очищение духа, а не обряды. Кроме того, перед тем как перейти на ограниченное питание, нужно проконсультироваться с врачом. Следовать строгим правилам поста не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, пациентам с заболеваниями ЖКТ, при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.



Правила Великого поста

Одно из главных правил духовного очищения — молитва. Также важно посещать храм (там к тому же проще абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой), помнить о покаянии, следить за собой, а не за другими, и совершать как можно больше добрых дел. Уделить время близким, помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов от чистого сердца.

