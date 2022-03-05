Как питаться в Великий пост: главные правила и подробный календарь

Верующие семьи в этом году отметят 8 Марта хлебом и водой. Потому что Великий пост в 2022 году начинается 7 марта. В ближайшие полтора месяца тех, кто придерживается поста, ждет особенный образ жизни. Впрочем, тотальное ограничение в еде — это всё-таки не совсем про пост. Есть в нем место и фруктам, и красной икре, и даже вину. Просто не каждый день. Рассказываем, что можно и что нельзя есть в пост, и когда одной только водой с хлебом можно не ограничиваться.
Обязательно ли соблюдать Великий пост?
Священники постоянно повторяют, что строгая диета в Великий пост — это не обязательная часть программы. Точно так же, как и окунания в купель на Крещение. Главное — молитва и очищение духа, а не обряды. Кроме того, перед тем как перейти на ограниченное питание, нужно проконсультироваться с врачом. Следовать строгим правилам поста не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, пациентам с заболеваниями ЖКТ, при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.
Правила Великого поста
Одно из главных правил духовного очищения — молитва. Также важно посещать храм (там к тому же проще абстрагироваться от окружающей суеты и провести время наедине с собой), помнить о покаянии, следить за собой, а не за другими, и совершать как можно больше добрых дел. Уделить время близким, помочь малоимущим, одиноким и нуждающимся. Важно говорить больше приятных слов от чистого сердца.
Как подготовиться к Великому посту
Привычный рацион во время Великого поста серьезно ограничивается, и это может обернуться большим стрессом для организма. Поэтому готовиться к ограничениям стоит заранее. Для этого за две недели нужно постепенно убирать из рациона мясо и другие продукты животного происхождения, каждый день увеличивать долю растительной пищи (запасайтесь белком), а за неделю до поста надо проститься с кисломолочными продуктами.
Как питаться в пост
Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (в 2022 году длится с 10 по 16 апреля). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом.
В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Например, есть дни, когда допускаются рыба или вино, а в какие-то — одна сухомятка.