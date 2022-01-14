Салют из праха: омский крематорий предложил необычный способ прощания с усопшими

Ритуальное агентство в Омске «Наследие» предложило новую услугу для своих клиентов — прощальный салют. Компания предлагает засыпать прах усопшего в петарды и запускать в небо.
— Мы не сами это придумали — такая услуга существует в разных странах мира. Я точно знаю, что такое есть в Украине, США, в Москве. В Сибири мы первые предложили такую услугу, — рассказала корреспонденту НГС арт-директор ритуального агентства «Наследие» Алена Шпак. — Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то всё сделаем. Сейчас анализируем отклик. Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Это одна из возможностей. И чаще всего с вопросами по развеиванию обращаются через некоторое время после кремации, когда уже психологически принимают смерть как данность.
В компании не смогли уточнить стоимость услуги, добавив, что всё будет зависеть от желаний заказчика. Сейчас готовых пакетов услуг по такому развеиванию еще нет.
СРО «Наследие» — партнер Новосибирского крематория. В Омске своего нет, поэтому усопших отвозят для кремации в Новосибирск, а прах потом возвращают.
Прошлой весной под Новосибирском прошли соревнования по скоростной копке могил. Суть турнира — как можно быстрее выкопать могилу аккуратно и по заданным параметрам.