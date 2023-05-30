Не доставайся же ты никому! Бизнесмен 5 лет содержал любовницу, а затем засудил за шантаж, но продолжает признаваться ей в любви

Порой от любви до ненависти не один шаг, а несколько лет мучительного морального выбора. Так и произошло в паре молодой сотрудницы банка и женатого состоятельного бизнесмена. Женщина сначала надеялась, что вытянула счастливый билет, но потом поняла: ее герой не собирается разводиться и бросать жену и четверых детей. Пара была вместе 5 лет, а рассталась с грандиозным скандалом. Наши коллеги из «СтарХита» записали подробности этой любовно-криминальной драмы.
Всё началось в 2014 году, тогда Диана Кромм работала вип-менеджером в крупном банке, там она и встретила состоятельного бизнесмена Романа Трифонова.
Сейчас Диана вспоминает, Роман первый начал оказывать знаки внимания: звонил в нерабочее время, дарил цветы, делал дорогие подарки. Интересно, что женщина тогда была замужем и у пары был общий сын. Но ухаживания Трифонова были так настойчивы, что Диана ушла от мужа.
Роман не обманул, купил квартиру и баловал любимую щедрыми подарками, но было одно но — бизнесмен был уже женат и уходить из семьи не собирался. По словам Дианы, это со временем и стало причиной их разрыва, в котором она была инициатором. Бывшая любовница начала другие отношения, а бизнесмен решил ее проучить.
Мужчина подал заявление в полицию о том, что Диана много лет его шантажировала. По слова Трифонова, она оказывала ему сексуальные услуги, а взамен получила квартиру и дорогие подарки. При этом женщина, по версии бизнесмена, угрожала обо всём рассказать семье любовника. Но мужчина в конечном итоге решил придать огласке действия Кромм и прекратить вымогательства.
21 октября 2022 года Энгельский районный суд Саратовской области вынес Диане приговор: 3,5 года колонии общего режима с отсрочкой и штраф около 3 миллионов рублей.
— Мне дали срок за то, что я якобы инициировала выпуск банковской карты на имя Романа, а сама пользовалась ею два года. А он вроде как не знал об этом до 2018 года. Хотя сам переводил с нее деньги жене и детям. Зачем мне это? И как можно выпустить карту без присутствия другого человека, — рассказывает свою версию женщина в программе «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1».
Версия бизнесмена
Сам Роман долго не хотел общаться с журналистами, но после очередного заседания всё же дал комментарий. Мужчина стоит на своем и называет всё произошедшее между ним и Дианой шантажом. Также он обвиняет Диану в том, что она якобы украла у него телефон.
— Она меня шантажировала, держала возле себя: мол, если я уйду, она расскажет жене. У меня четверо детей, перед супругой я виноват. В итоге Диана все-таки позвонила жене и потрясла ее откровениями, а у той чуть ли не инфаркт случился, — рассказал Трифонов журналистам.
А вот по словам Дианы, жена Романа была в курсе его похождений и реагировала спокойно. В программе женщина представила запись разговора, на ней даже после обвинений Трифонов предлагает ей встретиться для интима.
«Я не собираюсь снабжать»: мужчина требовал от бывшей возлюбленной вернуть подарки на 400 тысяч рублей
В 2020 году в Сети появилось необычное послание — в нём автор обращается к своей бывшей девушке, которая его бросила. Он надеется, что у нее всё хорошо. За четыре месяца их отношений мужчина потратил на подругу и ее семью больше 400 тысяч рублей. Он надеялся вернуть хотя бы часть суммы.
— Чтобы мы друг о друге больше не вспоминали и о прошлом нам ничего не напоминало, будет правильно вернуть друг другу всё, что дарили и что бралось в долг, — писал он.
Мужчина благородно простил бывшей повседневные, общие и мелкие траты, например шиномонтаж, оплату ее налогов и коммунальные расходы.
Реакция его возлюбленной на это письмо так и осталась неизвестной.
Так можно, что ли?
По мнению адвоката Татьяны Щербаковой, у автора письма есть шансы отсудить вещи, если он сможет доказать факт их оплаты, а его бывшая не сможет доказать, что имущество из списка — это именно подарки.
— В законодательстве РФ о семье и браке отсутствует понятие «фактический брак». В соответствии с пунктом 2 статьи 1 СК РФ, признается брак, заключенный только в органах загса. При гражданском браке имущество принадлежит тому, кто его приобретал. Доказательством собственности могут быть документы, подтверждающие оплату. То, что имущество приобреталось на общие средства лиц, состоявших в фактических брачных отношениях, надо доказывать, — объясняла Татьяна Щербакова.
Адвокат уточнила, что на имущество, приобретенное в период фактических брачных отношений, не распространяется режим общей совместной собственности (оно не делится пополам). Зато на него распространяется режим общей долевой собственности, но надо еще доказать, что оно приобретено на общие деньги. Доли определяются судом (если стороны не договорились по доброй воле). При определении долей суд исходит из доказательств затрат каждого из гражданских супругов при приобретении спорного имущества.
Татьяна Щербакова советует оформлять ценные приобретения письменным соглашением с указанием долей в праве на имущество каждого из гражданских супругов и сохранением платежных документов.
— Если девушка сможет доказать, что эти вещи автор письма покупал ей в подарок (например, он сказал об этом при свидетелях), то автору останется пытаться вернуть имущество через отмену договора дарения. Это очень сложный и маловероятный процесс. Если же автор сможет доказать, что он покупал эти вещи для себя и не планировал их отдавать, то шансы на возврат имущества увеличиваются в разы, — объясняет адвокат.
Отмена договора дарения возможна в исключительных случаях, например при покушении на жизнь дарителя одариваемым или если даритель переживет одариваемого.
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