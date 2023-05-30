Не доставайся же ты никому! Бизнесмен 5 лет содержал любовницу, а затем засудил за шантаж, но продолжает признаваться ей в любви

Всё началось в 2014 году, тогда Диана Кромм работала вип-менеджером в крупном банке, там она и встретила состоятельного бизнесмена Романа Трифонова.

Сейчас Диана вспоминает, Роман первый начал оказывать знаки внимания: звонил в нерабочее время, дарил цветы, делал дорогие подарки. Интересно, что женщина тогда была замужем и у пары был общий сын. Но ухаживания Трифонова были так настойчивы, что Диана ушла от мужа.