«Люблю мужа, но хочу другого»: откровенная история нашей читательницы — почти каждая пара сталкивается с этим

Вроде ничего такого, в
Своей историей согласилась поделиться Анастасия, ей 27 лет, она риелтор. С супругом и маленьким сыном Настя живет в Туле. Жаловаться не на что — в семье есть достаток и понимание.
— Мы с мужем относимся к тем сладким парочкам, которые вместе со школьной скамьи. Наша первая и главная в жизни любовь прошла проверку старшими классами, университетскими буднями, построением карьеры и рождением ребенка. Наши отношения смело можно назвать здоровыми. Мы доверяем друг другу и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мой муж — замечательный, и я мечтаю прожить с ним всю жизнь, — рассказывает она.
Вместе с этим Настя признается: она увлеклась другим мужчиной на работе и ничего с собой не может поделать.
— Недавно у меня на работе появился роковой клиент. Я занимаюсь оформлением его документов для продажи квартиры. Понятия не имею, что в нем особенного, но я чувствую к нему безумное притяжение. Оно сводит меня с ума. То ли это феромоны, то ли сказывается привыкание к моему любимому мужу, то ли мне бессознательно захотелось адреналина — понятия не имею. Но меня не отпускают эротические фантазии и сны о другом. Мне стыдно, я чувствую вину и хочу от этого избавиться, — сокрушается женщина и просит совета у экспертов.
Что думают психологи
Клинический психолог Александр Арчагов считает, что прежде всего необходимо понять, что мы не контролируем наши чувства. Влечение к другому человеку может произойти само собой. Это вовсе не обязательно означает, что вы не любите мужа и у вас плохие отношения. Всё не так однозначно. Не нужно также думать, что если вы испытываете эмоции к другому, то с вами что-то не так и вы плохой человек. Нет, просто все мы живые люди и иногда испытываем разные чувства к разным людям. Это нормально.
Причин измен или мыслей об изменах бывает очень много. Например, когда психолог Мария Розенсон работает с парами, она прежде всего старается выяснить, что привело к измене, к появлению третьего.
— Одна из причин — это когда партнеры сексуально не подошли друг другу, когда партнеры не могут проговаривать свои желания, свои потребности, не разговаривали об интимном. Многие же просто не умеют, не научены об этом говорить, испытывают страх, испытывают боязнь быть непонятым и непринятым. В некоторых семьях банально хочется новых ощущений кому-то из супругов, как говорят, быт заел. Но измены в этом случае — это убегание от проблемы, а не решение ее. А иногда измены возникают оттого, что отношения в браке просто себя изжили, — рассказывала эксперт.
По опыту врача-психиатра, психотерапевта и кандидата медицинских наук Надежды Васильевой, измена — это практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье.
— Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает, и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет эксперт.
Среди женщин часто звучит миф, что мужчины всегда изменяют, потому что от природы полигамны, но эксперт с этим категорически не согласна.
— Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше, и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — считает Надежда Васильева.
За последние годы вдребезги разбился миф, что на измены якобы способны только мужчины или в основном только мужчины. Недавно мы записали откровения изменщицы со стажем — наша читательница Полина постоянно изменяет мужу и не может остановиться.
В каком возрасте мужчины и женщины чаще всего изменяют
Недавно ученым удалось вычислить, в каком возрасте чаще всего люди решаются пойти налево. На тему исследования их навела статистика сайтов знакомств — интересно, что большинство зарегистрированных пользователей обоих полов вскоре должны были отметить юбилей —
— Конечно, мужчины могут изменить и в 20 лет, но большинство женщин решаются на это только после 30. К этому возрасту способность к рождению детей ослабевает, а сексуальность и желания обостряются, — считают авторы исследования, опубликованного на ведущем британском сайте знакомств для женатых Illicit encounters.
Они считают, что эти данные также могут быть связаны с желанием изменить жизнь накануне важной даты. Часто мы относимся к юбилеям как к рубежам и склонны переосмысливать жизнь именно на этих этапах. Кого-то круглые цифры просто пугают и толкают на разные (иногда необдуманные) поступки.
Есть также интересная теория, что склонность к изменам часто зависит от достатка в паре: чем больше вы зарабатываете, тем меньше вероятность, что партнер хранит вам верность. Объясняют этот феномен так: люди привыкли сравнивать себя друг с другом и не хотят казаться зависимыми. А измена вас будто бы уравнивает.
— Если, например, мужчина не выполняет гендерную роль кормильца и получает меньше жены, то изменой он восстанавливает свой авторитет, как бы абсурдно это не звучало. Мужчины, которые зависят от жены финансово, ходят налево в три раза чаще, чем те, у кого в семье равные доходы, — заключают ученые.
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- значит не любит: 6 популярных мифов об изменах, в которые все верят (хоть раз в жизни это коснется каждого).