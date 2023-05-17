«Люблю мужа, но хочу другого»: откровенная история нашей читательницы — почти каждая пара сталкивается с этим

Своей историей согласилась поделиться Анастасия, ей 27 лет, она риелтор. С супругом и маленьким сыном Настя живет в Туле. Жаловаться не на что — в семье есть достаток и понимание.

— Мы с мужем относимся к тем сладким парочкам, которые вместе со школьной скамьи. Наша первая и главная в жизни любовь прошла проверку старшими классами, университетскими буднями, построением карьеры и рождением ребенка. Наши отношения смело можно назвать здоровыми. Мы доверяем друг другу и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Мой муж — замечательный, и я мечтаю прожить с ним всю жизнь, — рассказывает она.