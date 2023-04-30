«Уехала, забрав все деньги из кассы»: парни рассказали о некрасивых поступках девушек при расставании

Еще Евгений вспомнил неприятную историю, в которую попал его знакомый. У приятеля и его пассии был собственный танцевальный клуб по хастлу (парным танцам). Однако у пары расходились интересы: ей хотелось колесить по городам и выступать, а ему — жить в родном городе и проводить тренировки.

— Он даже жениться на ней планировал, а ее это не интересовало. Она такая движняковая была. Ее позвали в другой город, и она уехала, забрав все деньги из кассы танцевальной школы. Чувак остался без денег, и ему пришлось брать кредит, чтобы заплатить за аренду помещения. Хорошо, что тренеры согласились помочь и работали бесплатно какое-то время. Это помогло немного раскидать долг. Эта девушка выступала на конкурсах с другим партнером, а клуб в итоге закрылся. Знакомый не хотел в одного тянуть эту лямку, да и всё о ней напоминало, — рассказал Евгений.