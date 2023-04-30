«Уехала, забрав все деньги из кассы»: парни рассказали о некрасивых поступках девушек при расставании

Иногда поведение других людей нам кажется странным. Что творится в голове другого человека, угадать сложно, а если он еще и противоположного пола, то и вовсе задача кажется невыполнимой. Наши омские коллеги из NGS55.RU собрали несколько историй парней, которые рассказали о некрасивых и странных, на их взгляд, поступках своих бывших девушек.
30-летний Евгений вспомнил случай из своей юности. Ему и его другу нравилась одна девушка, но Евгений первым заявил на нее права, и парни договорились, что пытаться завести отношения будет он.
— Мы с ней начали общаться, потом у нас вроде бы начались какие-то отношения: целовались, обнимались, держались за руки. Так было месяца два. А потом случился прикол: я решил спуститься к ней (она жила этажом ниже), иду и вижу, как она с тем самым моим другом обжимается, на лестнице сосутся. Какого фига? А она ответила: «Прости, я не сказала, что мы с тобой расстались». А приятель мой потом объяснил, якобы она сказала, что между ней и мной больше нет отношений и он ей нравится больше. Короче, я как из ведра облитый ушел, было неприятно.
Еще Евгений вспомнил неприятную историю, в которую попал его знакомый. У приятеля и его пассии был собственный танцевальный клуб по хастлу (парным танцам). Однако у пары расходились интересы: ей хотелось колесить по городам и выступать, а ему — жить в родном городе и проводить тренировки.
— Он даже жениться на ней планировал, а ее это не интересовало. Она такая движняковая была. Ее позвали в другой город, и она уехала, забрав все деньги из кассы танцевальной школы. Чувак остался без денег, и ему пришлось брать кредит, чтобы заплатить за аренду помещения. Хорошо, что тренеры согласились помочь и работали бесплатно какое-то время. Это помогло немного раскидать долг. Эта девушка выступала на конкурсах с другим партнером, а клуб в итоге закрылся. Знакомый не хотел в одного тянуть эту лямку, да и всё о ней напоминало, — рассказал Евгений.
28-летний Сергей рассказал о некрасивом, на его взгляд, поведении своей уже бывшей девушки после расставания. Он честно объявил ей о том, что они больше не могут быть вместе, поскольку ему понравилась другая. Но на откровение его подруга отреагировала весьма агрессивно.
— Сначала она вроде бы приняла эту информацию. Заплакала. Всё обсудили, поговорили. А через час она звонит и просит, чтобы я вышел из дома. Она подъехала на машине и начала выбрасывать из окна всё то, что я ей когда-то покупал: какие-то шмотки, настольные игры — всякое барахло. Вот что к чему?
35-летний Никита вспомнил историю из своей жизни, случившуюся
— Она начала при мне лезть в трусы к другому парню, прям жёстко так. Я от возмущения и злости поднялся из-за стола и полез в драку, но меня пьяного оттащила трезвая подруга. На следующий день эта уже бывшая девушка начала писать мне и во всех подробностях описывать, как она развлекалась ночью. Для чего — непонятно.
33-летний Павел, будучи студентом, часто приводил домой подруг. Одним вечером он пригасил девушку, на которую имел виды. Она взяла с собой незнакомую ему подругу.
— Они приехали подшофе. Подружка моей знакомой мало того, что плохо себя вела, еще ее и стошнило у меня в квартире. И я, такой расстроенный, говорю, типа убирай ее на фиг отсюда. Моя барышня обиделась, взяла и уехала, вместе с подругой, конечно.
30-летний Вячеслав рассказал о случае в баре. Он пришел в заведение с друзьями, чтобы пообщаться и отдохнуть. На протяжении всего вечера с него не спускала глаз одна девушка, но при этом ее сопровождал молодой человек.
— Когда парень вышел в уборную, я подошел к ней и сказал, что еще немного и он всё спалит. Она ответила, что это просто ее знакомый (чему я поверил с трудом). В итоге она продиктовала мне свой номер и мы продолжили смотреть весь вечер друг на друга. Потом они засобирались на выход и я воспользовался моментом, когда ее любовничек отошел вызывать такси. Взял ее за руку, попросил отправить его домой, а ей остаться тут со мной. В итоге она так и сделала. Придумала какую-то причину для него. Он уехал, а мы продолжили тусить. Чем всё закончилось, не трудно догадаться. Если судить с позиции того парня, то ее поступок был стремным, конечно.
Недавно мы публиковали материал, где девушки рассказали о подкатах парней, которые их зацепили (некоторые после этого вышли замуж).