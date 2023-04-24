Кому — измены, а кому — изобилие: прогноз для пары по месяцу свадьбы — найдите свой

Январь считается не самым благополучным месяцем для вступления в брак. По поверьям, венчаясь в январе, можно рано остаться вдовой или вдовцом. Но если вы не собираетесь именно венчаться в церкви, то, получается, вас это не коснется. Тем более что раньше славянский народ часто гулял свадьбы именно зимой.

В феврале невеста рискует замерзнуть на зимней фотосессии около загса, в этом свадебном меховом полушубке, который выглядит как насмешка над российскими суровыми зимами. Но все не зря, ведь гармоничные, долгие отношения ожидают супругов, заключивших брак в этом месяце.