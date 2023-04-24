Кому — измены, а кому — изобилие: прогноз для пары по месяцу свадьбы — найдите свой

Мы с вами помним, что приметы и народные поверья — это всего лишь домыслы и логические цепочки, которые люди долгие годы передавали друг другу. Однако особо верующей во всё подряд категорией граждан являются, как не странно, молодожены. Рассматривать все даты, числа, погодные условия и положения планет их толкает банальное волнение — так кажется, что вы можете хоть что-то предвидеть и проконтролировать. Наши коллеги из Wday.ru вспомнили, как месяц свадьбы по приметам влияет на дальнейшую жизнь молодых.
Январь считается не самым благополучным месяцем для вступления в брак. По поверьям, венчаясь в январе, можно рано остаться вдовой или вдовцом. Но если вы не собираетесь именно венчаться в церкви, то, получается, вас это не коснется. Тем более что раньше славянский народ часто гулял свадьбы именно зимой.
В феврале невеста рискует замерзнуть на зимней фотосессии около загса, в этом свадебном меховом полушубке, который выглядит как насмешка над российскими суровыми зимами. Но все не зря, ведь гармоничные, долгие отношения ожидают супругов, заключивших брак в этом месяце.
А здесь совсем интересно. Мало того что новоиспеченному мужу в будущем придется в марте дарить сразу два подарка — на годовщину и на 8 Марта, так еще и брак в этом месяце сулит переезд в другую страну. И кстати, если планируете союз с иностранцем /иностранкой, смело предлагайте им март. Этот месяц благоволит интернациональным бракам.
По приметам, свадьба в апреле может сулить нестабильность для партнеров и резкие контрасты — как катание на американских горках по судьбе. Однако весной всё оживает, по другим свадебным поверьям, венчаться весной — залог долгих любовных чувств, поэтому эта примета весьма противоречива.
Май не любят те, кто верит в приметы. Поверье предупреждает, что сыграть майскую свадьбу — значит всю жизнь маяться. Мало того, свадьба в мае сулит измены, насилие в браке и кучу всего неприятного. Но нам кажется, что к маю относятся предвзято. В этом месяце во многие города России приходит первое долгожданное тепло, и, по логике, атмосфера располагает к любви и заключению любовных союзов.
Июнь является одним из самых благоприятных периодов для заключения брака. Повенчавшись в июне, молодожены будут понимать друг друга и жить душа в душу. Не зря месяц назван свадебно-медовым периодом. Июньская свадьба является залогом сладкой семейной жизни.
А вот июль уже не такой удачный месяц для брака. Скорее нейтральный. О нём в поверьях не сказано ни хорошего, ни плохого. Но гостям будет жарко, учитывайте это. А если вы хотите классический свадебный наряд, то учтите, что в июльской жаре провести весь день в платье с кринолином и смокинге будет не очень комфортно.
А вот август — отличный месяц для брачной церемонии. Молодые супруги будут не только хорошо жить в браке, но и станут отличными друзьями, между которыми будет полное взаимопонимание. Заключение брака в августе подходит людям со страстным темпераментом.
Сентябрь — также благоприятный месяц для свадеб. Он подходит для спокойных людей, которые продумывают всё заранее. Брачный союз окажется надежной связью, хоть и без особых страстных чувств.
Свадьба в октябре может сулить сложности парам. В их жизни возможны путаница и нестабильность, которые в итоге будут расшатывать отношения. Не все выдержат это испытание.
А вот жениться в ноябре оказалось выгодно. Свадьба в этом месяце принесет молодой семье изобилие и материальное благополучие. В этой паре будет финансовая стабильность на первом месте.
Свадьба в декабре — хорошее решение. Особенность союза в этом месяце — много наследников, поэтому если вы хотите многодетную семью, то выбрать дату в декабре будет очень кстати.
Какой возраст идеален для брака
Есть ли правильный возраст для вступления в брак? Эксперты считают, что есть — и он отличается для мужчин и женщин. С чем это связано и нужно ли выходить замуж рано, если двое любят друг друга? Недавно мы пытались в этом разобраться.
— В последнее десятилетие заметна явная тенденция к увеличению возраста психологического взросления — нынешние 20-летние очень сильно отличаются от своих 20-летних родителей, — считает психолог Александр Шахов. — И хоть закон признает совершеннолетних способными принимать важные решения и отвечать за их последствия, с точки зрения психологии большинство современников и в 18, и в 22 — еще подростки со всеми вытекающими последствиями.
Александр Шахов — социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям.
Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28–30 лет, у мужчин — и того позднее: к 32–34 годам.
— Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.
Психолог рекомендует получить опыт отношений, прежде чем создавать семью и рожать детей.
— Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они сливаются, оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги. Тогда точно ваш брак можно будет считать состоявшимся и не придется разводиться почти сразу после женитьбы.
Кстати, как пишет MSK1.RU в 2022 году, только с января по сентябрь российские загсы зарегистрировали 741 441 брак и 507 807 разводов. Полмиллиона семей решили разрушить свою ячейку общества в этом тревожном году. Хотя кажется, что трудности должны лишь сближать дорогих друг другу людей. Статистика показывает, что это не всегда так.
Причем, судя по опросам ВЦИОМ, только 9% россиян убеждены, что брак нужно сохранять любой ценой. 39% опрошенных считают, что препятствий для разводов не существует совсем — никто и ничто: ни дети, ни совместное имущество не способны спасти семью.
Что еще почитать:
- «Собрала его вещи в мусорные мешки»: Ксения Бородина раскрыла правду о многочисленных изменах бывшего мужа;
- «В клубах в обнимку с моделями»: от футболиста Павла Погребняка ушла жена из-за многочисленных измен — у пары трое детей;
- снова как мальчик: Филипп Киркоров резко помолодел после праздников — смотрим фото и считаем, сколько стоит «новое лицо».