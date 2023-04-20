Ретроградный Меркурий в Тельце: астролог объяснила, чего ждать в ближайший месяц (особое внимание — автомобилистам)

С 20 апреля начинается период ретроградного Меркурия, он продлится до 16 мая. Этот период получил такое название, потому что планета меняет свое видимое направление. Как объяснила новосибирский астролог Марина Шумкина, Меркурий будет находиться в знаке Тельца, также он попадает в коридор затмений. К чему стоит готовиться тем, кто прислушивается к прогнозам астрологов, читайте в этом материале.
Особенности весеннего ретроградного Меркурия
На период с 20 апреля по 16 мая приходится два затмения. Солнечное — 20 апреля в знаке Овна (его не будет видно в России), лунное — 5 мая в знаке Скорпиона. В этом году ретроградный Меркурий пройдет в знаке Тельца, который покровительствует трем аспектам жизни: деньгам, здоровью и партнерству.
Марина Шумкина — новосибирский астролог, руководитель проекта Asprofy, автор Telegram-канала «Asprofy — канал про астролайфхаки».
Как правило, ретроградный Меркурий ассоциируется с негативным влиянием, но у него есть и плюсы. Как объяснила Марина Шумкина, в это время можно найти потерянные вещи и документы, «дать ускорение бюрократической машине» (при условии что бумаги на начало периода уже в процессе, но он идет медленно), продать то, что не получалось, помириться, восстановить отношения с близкими людьми. Также, согласно прогнозу, может получиться отремонтировать сложную поломку в машине, с которой раньше не справлялись мастера, закончить ремонт, воплотить в жизнь проект, не удававшийся ранее, но потребуется его доработать.
Но есть и список дел, которые астролог рекомендует отложить во время ретроградного Меркурия. Поэтому не рекомендуется проводить операции, кроме экстренных, в том числе косметологические, экспериментировать с внешностью, начинать новые партнерские проекты, подписывать соглашения, одалживать или занимать деньги. Не стоит покупать автомобиль, запчасти, технику и гаджеты, переходить на обслуживание на новую СТО, заключать договоры с новыми провайдерами, менять парикмахера, доктора или другого специалиста, начинать ремонт, продавать квартиру или машину. Стоит быть внимательными во время онлайн-покупок, так как возможны накладки с доставкой. Поездки и путешествия нужно планировать с запасом времени.
А как же любовь?
Как уже говорилось выше, ретроградный Меркурий может влиять и на взаимоотношения. Поэтому астролог дает рекомендации и для этой сферы.
— Не рекомендуется заходить в выяснение отношений с партнерами, подавать заявление на расторжение брака, раздел имущества. Возможен «эффект бумеранга»: всё, что мы выбрасываем во время ретро-Меркурия, возвращается после его окончания. Сам процесс расставания, решения подобных вопросов в это время может идти с задержкой или большими трудностями, — говорит Марина Шумкина.
С 20 апреля по 16 мая стоит обратить внимание на острые углы в отношениях с партнерами (это касается не только любви, но и бизнеса). Во время ретроградного Меркурия станут понятны причины разногласий и сложностей. Когда это произойдет, можно попробовать действовать иначе, чтобы решить проблемы.
— Этот ретро-Меркурий располагает к психологическим раскопкам в самих себе и рефлексии об отношениях с партнерами. И, что немаловажно, наших отношений с деньгами. Обращайте внимание на знаки жизни, новые обстоятельства и собственные инсайты, — предупреждает астролог.
И последнее напоминание: одна из главных задач ретроградного Меркурия — подсказать, что решение задачи может находиться не в той плоскости, в которой она возникла.
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