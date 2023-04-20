Ретроградный Меркурий в Тельце: астролог объяснила, чего ждать в ближайший месяц (особое внимание — автомобилистам)

Марина Шумкина — новосибирский астролог, руководитель проекта Asprofy, автор Telegram-канала «Asprofy — канал про астролайфхаки».



Как правило, ретроградный Меркурий ассоциируется с негативным влиянием, но у него есть и плюсы. Как объяснила Марина Шумкина, в это время можно найти потерянные вещи и документы, «дать ускорение бюрократической машине» (при условии что бумаги на начало периода уже в процессе, но он идет медленно), продать то, что не получалось, помириться, восстановить отношения с близкими людьми. Также, согласно прогнозу, может получиться отремонтировать сложную поломку в машине, с которой раньше не справлялись мастера, закончить ремонт, воплотить в жизнь проект, не удававшийся ранее, но потребуется его доработать.

