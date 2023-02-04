Вот душнила: 10 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах (даже в самых любимых)

Ханжа и сплетница

Вы часто критикуете. Такие люди страшно обижаются, когда им не разрешают наносить окружающим добро своими бесценными замечаниями и советами. Как отличить критику от хамства? Очень просто — если кому-то будет нужно ваше мнение, он вам об этом скажет.

Психолог Юлия Хадарцева советует: если вам хочется встречаться с незаурядным мужчиной, стоит мыслить шире и по возможности избавиться от стереотипов.

— Отпуск? Конечно, Турция. Секс? Миссионерская поза. Дети? Счастье — дайте двух. Брак? Обязательно до 25 лет. Партнеры с большой разницей в возрасте? Извращенцы — сжечь их! Откройте окно и включите свет, душно, как в старой поговорке — дышать темно и воздуха не видно, — говорит эксперт.