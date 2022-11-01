Как забыть прошлое с помощью полотенца — этот простой и древний метод точно вам поможет

Вроде в жизни всё гладко, даже стабильно, а одна и та же мысль или воспоминание мучает вас и не дает покоя. Хочется забыть, просто вычеркнуть этот эпизод из памяти, но почти каждый день перед сном (а еще хуже во сне) вы возвращаетесь в свое прошлое. Наши коллеги из Wday.ru записали необычный способ побороться с надоедливыми воспоминаниями, который доступен всем.
Часто, мы, сами того не осознавая, жуем одну и ту же «мысленную жвачку». Это происходит из-за того, что когда-то мы стерпели гнев, раздражение или отчаяние. По мнению психолога Аниты Валанде, негативные эмоции в таком случае никуда не денутся, а продолжат жить в нашем теле.
Как определить, что вам нужно срочно избавляться от прошлого? Всё просто: если в голове часто крутится один и тот же сюжет и отнюдь не доставляет вам позитивных эмоций.
Крутите и грызите
Сначала скажите себе: «Я люблю и принимаю себя и то, что я сейчас испытываю. Я принимаю свои мысли, свои воспоминания и свои эмоции. Я осознаю, что мне больно вспоминать это, но я принимаю это полностью и безусловно».
Вторым шагом возьмите полотенце, скрутите его так, словно вы отжимаете воду после стирки. Вложите в эти действия все ваши негативные эмоции, всю вашу агрессию, отчаяние, ненависть, злость. Позвольте себе поднять свои эмоции до максимума.
Телесно-ориентированные психотерапевты советуют даже погрызть полотенце. Вцепитесь в него как можно крепче, сильно напрягите мышцы шеи. Дело в том, что в нашей челюсти накапливается максимальное напряжение, если его не убрать, то проблемы с шеей, головными болями будут вам обеспечены.
Может быть, кому-то этот способ покажется забавным, но им пользовались еще наши предки. Например, хищники в порыве злости разрывают свою жертву на части, что еще раз подтверждает тот факт, что агрессия концентрируется именно в области челюсти. В любом случае это гораздо лучше, чем срываться на своих детей и близких.
Как быстро взять под контроль свою жизнь
Мы предлагаем вам вспомнить метод пяти пальцев — это короткий ежедневный ритуал, который может здорово вам помочь. Он представляет собой легкую технику для подведения итогов дня по важным психологическим параметрам. Если делать это упражнение каждый день, можно легко и не энергозатратно контролировать и направлять свои действия и добиться больших результатов. Эксперты советуют пользоваться этим методом перед сном. Желательно остаться в одиночестве на момент выполнения техники. Вам понадобится только ваша правая ладонь. Каждый ваш палец будет символизировать вопрос, на который вы должны вдумчиво ответить самому себе.
Как справиться с тревогой здесь и сейчас
Сейчас для многих наступил период, когда на личные проблемы наложилась тревожность в связи с событиями в стране. И от этого становится всё тяжелее не поддаваться панике. Первым шагом специалисты советуют принять, что тревожиться в нынешних условиях — это естественная реакция. Примите свою тревогу, перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Главное в любой непонятной ситуации — не застревать в этой тревоге и начать ее контролировать.
— Страх живет в мыслях о будущем, поэтому сначала возвращаемся в момент «здесь и сейчас» с помощью простого упражнения — отвечайте себе на вопросы: «Где я? Что я вижу? Какая здесь температура? Чего касается мое тело? Что происходит вокруг?» Нам важно не только понять, но и почувствовать окружающий нас мир. Таким образом вам удастся остановиться и замедлить беспорядочный ход негативных мыслей и «вернуться в тело», — объясняет психолог Маргарита Волчкова.
При каждом приступе тревожности психолог советует выполнять это упражнение: вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание, а затем выдыхаем. Всё это время следите за тем, как движутся грудная клетка и живот.
Еще одно упражнение — представить себя в безопасном месте. Это место, где человеку было хорошо и спокойно: родительский дом, бабушкина дача, место из отпуска. Представьте себя там в максимальных подробностях и ощутите это место.
Психолог Мария Данина советует сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.
— Найдите то, что дает вам ощущение контроля, и сосредоточьтесь на этом. Маленькие и простые действия с гарантированным результатом — то, на что можно опереться, — говорит эксперт.
Также эксперт рекомендует делать небольшие рутинные дела, которые вы запланировали, даже если это кажется бессмысленным. Если вы делали каждый день зарядку или занимались своим хобби, не бросайте это лишь потому, что сейчас не время. Наоборот, найдите для себя рутину, которая будет успокаивать вас и переключать внимание.
— Найдите смысл происходящего. Нам гораздо проще справиться с каким угодно опытом, когда мы понимаем его смысл: для чего он нам, чему может нас научить, что мы можем извлечь или понять из происходящего, — заключает эксперт.
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