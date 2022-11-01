Как забыть прошлое с помощью полотенца — этот простой и древний метод точно вам поможет

Как определить, что вам нужно срочно избавляться от прошлого? Всё просто: если в голове часто крутится один и тот же сюжет и отнюдь не доставляет вам позитивных эмоций.

Крутите и грызите

Сначала скажите себе: «Я люблю и принимаю себя и то, что я сейчас испытываю. Я принимаю свои мысли, свои воспоминания и свои эмоции. Я осознаю, что мне больно вспоминать это, но я принимаю это полностью и безусловно».