«У меня словно почву из-под ног выдернут»: как справиться с тревогой за мужа в сложное время — советы для женщин

Сейчас большинство россиян, вне зависимости от статуса и возраста, переживают сложные времена. После того как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, в сердце почти каждой жены появилась тревога. А вдруг призовут именно моего мужа? Что тогда станет с моей семьей и детьми? Мы не всегда можем влиять на ход событий, но всегда несем ответственность за свое внутреннее состояние и за состояние своих близких. Наши коллеги из Wday.ru спросили у экспертов, как держать себя в руках и не дать тревоге взять верх.
В этом материале мы собрали советы для женщин, чьи мужья могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Наши редакции уже разбирались, кого призовут и в каком порядке.
В статье мы приводим вопрос нашей читательницы Марины Иосифовой, который она адресовала редакции.
— Начиная с 21 сентября, я постоянно нахожусь, как на иголках. Всё время переживаю за своего мужа. Ему 25 лет. Он проходил срочную службу, но уже давно к этому никакого отношения не имеет. Работает в банке, помогает мне растить сына. Если его мобилизуют, у меня словно почву из-под ног выдернут. Не знаю, как буду без него справляться. Как подумаю об этом, внутри всё сводит, дышать трудно, слезы на глазах постоянно.
Психолог Наталья Панфилова объясняет: тревогу, скорее всего вызывает именно мысль о том, что муж может погибнуть на войне, и сейчас происходит их последняя встреча или последний вечер вместе.
Наталья Панфилова — психолог, исполнительный директор Национальной Ассоциации Супервизоров. Преподаватель в МИП.
В первую очередь нужно помнить, что вы не одиноки и такие чувства сейчас испытывают многие женщины в нашей стране. И во все времена в аналогичных обстоятельствах женщины также испытывали эти чувства. Это описано в большинстве литературных произведений, посвященных событиям в военное время.
Для того чтобы побороть тревогу, психолог советует узнать все подробности происходящего.
— Процесс прояснения информации дает нам время прийти в себя и стабилизироваться. Похожее ощущение человек испытывает при плохом самочувствии, он начинает проходить обследование, понимает, что что-то не так, но он не знает, насколько всё серьезно. Если с этим тянуть, то тревога будет только нарастать, — говорит психолог.
Также важно поговорить с мужем откровенно и узнать, что он думает об этой ситуации, какие чувства вызывает у него перспектива мобилизации. В этой ситуации есть множество нюансов, которые могут полностью изменить ваше отношение к происходящему, вы не знаете — когда его призовут, как будут развиваться дальнейшие события, каков план действий.
— Образование вашего мужа может поспособствовать тому, что он будет заниматься чем-то, не находясь в зоне боевых действий. Всё зависит от того, какая потребность будет в военных кадрах и что сейчас необходимо для спецоперации, — говорит эксперт.
Как бы абсурдно, на первый взгляд, не звучало это утверждение, психолог предлагает верить в хорошее, и действительно смысла верить в плохое нет, так как это значит «принести» плохое прямо сегодняшний день, не дожидаясь, пока оно настанет самопроизвольно. Или не настанет.
— В психологии существует элемент самопрограммирования, когда человек себе говорит: «Я уверен, что это случится!»; «Я чувствую, что произойдет именно так!». Однако иногда между «чувствовать» и «просто бояться» — дистанция огромного размера. Синдром ожидания худшего настраивает мозг на безысходность этого события. Мы не должны верить в плохое, — говорит Наталья Панфилова.
Здесь и сейчас
Первым шагом специалисты советуют принять, что тревожиться в нынешних условиях — это естественная реакция. Примите свою тревогу, перестаньте ее бояться, испытывать чувство вины или злиться на себя. Главное в любой непонятной ситуации — не застревать в этой тревоге и начать ее контролировать.
— Страх живет в мыслях о будущем, поэтому сначала возвращаемся в момент «здесь и сейчас» с помощью простого упражнения — отвечайте себе на вопросы: «Где я? Что я вижу? Какая здесь температура? Чего касается мое тело? Что происходит вокруг?». Нам важно не только понять, но и почувствовать окружающий нас мир. Таким образом вам удастся остановиться и замедлить беспорядочный ход негативных мыслей и «вернуться в тело», — объясняет психолог Маргарита Волчкова.
При каждом приступе тревожности психолог советует выполнять это упражнение: вдыхаем на 4 счета, задерживаем дыхание, а затем выдыхаем. Всё это время следите за тем, как движутся грудная клетка и живот.
Еще одно упражнение — представить себя в безопасном месте. Это место, где человеку было хорошо и спокойно: родительский дом, бабушкина дача, место из отпуска. Представьте себя там в максимальных подробностях и ощутите это место.
Психолог Мария Данина советует сосредоточиться на том, что вы можете контролировать.
— Найдите то, что дает вам ощущение контроля и сосредоточьтесь на этом. Маленькие и простые действия с гарантированным результатом — то, на что можно опереться, — говорит эксперт.
Мария Данина — психолог, кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий.
Также эксперт рекомендует делать небольшие рутинные дела, которые вы запланировали, даже если это кажется бессмысленным. Если вы делали каждый день зарядку или занимались свои хобби, не бросайте это лишь потому, что сейчас не время. Наоборот, найдите для себя рутину, которая будет успокаивать вас и переключать внимание.
— Найдите смысл происходящему. Нам гораздо проще справиться с каким угодно опытом, когда мы понимаем его смысл: для чего он нам, чему может нас научить, что мы можем извлечь или понять из происходящего, — заключает эксперт.
Вне всякого сомнения, после этого опыта мы больше не будем смотреть на жизнь теми глазами, которыми смотрели еще вчера. Многие вещи окажутся неважными, а самые главные выйдут на первый план.
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