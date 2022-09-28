«У меня словно почву из-под ног выдернут»: как справиться с тревогой за мужа в сложное время — советы для женщин

В этом материале мы собрали советы для женщин, чьи мужья могут быть призваны в ходе частичной мобилизации. Наши редакции уже разбирались, кого призовут и в каком порядке.

В статье мы приводим вопрос нашей читательницы Марины Иосифовой, который она адресовала редакции.

— Начиная с 21 сентября, я постоянно нахожусь, как на иголках. Всё время переживаю за своего мужа. Ему 25 лет. Он проходил срочную службу, но уже давно к этому никакого отношения не имеет. Работает в банке, помогает мне растить сына. Если его мобилизуют, у меня словно почву из-под ног выдернут. Не знаю, как буду без него справляться. Как подумаю об этом, внутри всё сводит, дышать трудно, слезы на глазах постоянно.