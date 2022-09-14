Древние бы одобрили: эксперты рассказали, что значит желание укусить любимого человека на самом деле

— Дело в том, что нервные центры столь древних и важных форм поведения — любви, заботы, агрессии, голода — расположены в гипоталамической области мозга близко друг к другу, и сильное возбуждение одного из них может распространиться и на другие, создавая такой причудливый рисунок поведения, — говорит Андрей Хаванов.

Психотерапевт Алексей Вилков замечает, что проявлять свои чувства (даже таким способом) важно, но всегда необходимо учитывать реакцию партнера. Если он готов к подобным экспромтам, тогда оба будут довольны и счастливы. Но все-таки безопаснее раскрываться постепенно, плавно расширяя личностные границы друг друг.