Древние бы одобрили: эксперты рассказали, что значит желание укусить любимого человека на самом деле

Шлепнуть и поцарапать партнера в наше время уже не кажется издевательством, а даже наоборот. А вот укусы до сих пор воспринимаются как что-то необычное, дерзкое и часто даже... неприятное. Особенно если не рассчитать силы. Наши коллеги из Psychologies.ru и редакция NGS.RU разбирались в природе этого явления.
Покусывание — одна из форм ласк сексуального характера. Известно оно с древнейших времен и присутствует у всех видов млекопитающих. Это способ контакта, который в какой-то момент может обозначать желание доминировать и показать, кто главный (серьезные, болезненные укусы), а в какой-то — демонстрацию нежности и проявления заботы (слабые покусывания).
— Это определенно символически заряженная форма взаимодействия. Зубы — то, что легко причиняет боль, поэтому, регулируя степень покусывания, партнер передает другому партнеру некое сообщение об отношении к нему, — объяснял для NGS.RU психотерапевт Игорь Лях.
Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.
По мнению психотерапевта Андрея Хаванова, стремление укусить, ущипнуть, поколотить человека, к которому возникает острый приступ любви, распространено повсеместно и, похоже, мало зависит от культурного контекста. Это явление получило название милой агрессии (от англ. cute agression. — Прим. ред.).
Андрей Хаванов — врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. Использует современные методы лечения, учитывающие биологические, психологические и социальные стороны жизни каждого пациента. Опыт работы — более 17 лет.
Научные исследования этого феномена начались относительно недавно и пока немногочисленны. Основная гипотеза заключается в том, что мы, кусаясь, берем под контроль зашкаливающую в моменте любовь. Иными словами, включаются механизмы регуляции эмоций, их уравновешивания, чтобы чувства нас не затопили. Но немало партнеров, которым подобная форма проявления любви быстро перестает нравиться.
— Иногда это связано с психотравматическим опытом, например, человека в детстве кусали собаки или другие дети в садике… Для таких людей любые формы контакта с зубами являются очень страшными. Это фобическая реакция. Но она не очень распространена. Есть также много людей, у которых присутствует страх заражения, а покусывание связано с повреждением кожных покровов. Такие люди просто боятся занесения в раны микробов, — объясняет Игорь Лях.
Интересно, что такой острый приступ любви может пробуждать одновременно и агрессию, и пищевое поведение.
— Дело в том, что нервные центры столь древних и важных форм поведения — любви, заботы, агрессии, голода — расположены в гипоталамической области мозга близко друг к другу, и сильное возбуждение одного из них может распространиться и на другие, создавая такой причудливый рисунок поведения, — говорит Андрей Хаванов.
Психотерапевт Алексей Вилков замечает, что проявлять свои чувства (даже таким способом) важно, но всегда необходимо учитывать реакцию партнера. Если он готов к подобным экспромтам, тогда оба будут довольны и счастливы. Но все-таки безопаснее раскрываться постепенно, плавно расширяя личностные границы друг друг.
Алексей Вилков — психотерапевт, сексолог, психиатр, психолог. Член межрегиональной общественной организации «Профессиональное объединение врачей-сексологов». Опыт работы — более 15 лет.
А что говорить?
Специалисты Калифорнийского университета нашли связь между использованием множественных местоимений первого лица (таких как «мы», «наш», «нам») и уровнем романтики в паре.
Группа исследователей во главе с психологом Меган Роббинс изучила 30 работ, в которых поучаствовало более 5000 человек, часть опрошенных была в браке. При выборке специалисты учитывали многочисленные факторы:, как долго партнеры вместе, их поведение в отношениях, психическое и физическое здоровье участников и насколько хорошо опрошенные ежедневно заботятся о себе.
Психологи сделали необычный вывод: те люди, которые чаще употребляли «мы» в отношении своего партнера, имели показатели выше во всех 5 категориях, учтенных при опросе.
— Преимущество анализа разных пар по целому ряду разных пунктов заключается в том, что именно так удается установить: употребление слова «мы» не просто влияет на какой-то один аспект, но указывает на позитивное состояние (отношений) в целом, — пояснил исследователь Александр Каран.
Согласны с заграничными учеными и наши эксперты — недостаток общих дел действительно может стать проблемой и даже привести к расставанию.
Сохранить любовь и страсть на долгие годы — задача не из легких. Недавно мы писали о привычке, которая убивает секс в браке: удивительно, но она есть у большинства из нас. Ученые выяснили, что чем меньше сна, тем меньше хочется секса. Если вы боретесь с низким либидо, вам может помочь простой шаг — начните высыпаться по ночам.
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