«С каждым днем всё ближе и ближе»: откровения читательницы, которая соблазнила мужа подруги — их роман длится 5 лет

Проблемы жен, любовниц и мечущихся между ними мужей стары как мир. До сих пор распространены ситуации, когда любовницами становятся не просто посторонние женщины, а друзья семьи, в тяжелых случаях — подруги и сестры жен. Наши коллеги из Wday.ru записали такую история и попытались с экспертами разобраться, что на самом деле значит попадание в такой любовный треугольник.
История Натальи (40 лет)
Наш разговор начался с того, что Наталья заявила — она любит лучшего мужчину на свете. Он, по словам женщины, был всегда рядом с ней, помогал и даже заботился. Так получилось, что он по совместительству — муж ее лучшей подруги.
— Предсказывая бурную реакцию, скажу сразу: в отношениях мы много лет, и подруга, похоже, о чем-то догадывается. Правда, что делать дальше, никто из нас троих не знает, — говорит она.
Около 10 лет назад наша героиня стала вдовой — ее муж погиб в автокатастрофе. Она очень тяжело переживала утрату, ходила к психологам, пила антидепрессанты. 10-летнего сына после трагедии забрали к себе родственники мужа. Когда Наталья пришла в себя, ее ждал еще один удар — выяснилось, что сын не хочет возвращаться к ней.
— В какой-то момент я буквально оказалась на грани. И в это время на помощь пришел Сережа. Вернее, сначала они помогали мне вместе с Яной (его женой и моей подругой), но затем Яна начала нервничать и однажды в сердцах заявила, что я специально «строю из себя жертву, чтобы все жалели». Потом мы помирились, но, как говорится, осадок остался. А вот Сережа… С каждым днем я понимала, что он становится всё ближе и ближе, роднее и роднее, — рассказывает Наталья.
Она говорит, что именно с этим мужчиной поняла, что настоящая любовь существует, хотя порой это даже сложно объяснить. Всё началось с дружбы, Сергей и Наталья вместе проводили время, много разговаривали, а потом вдруг поняли, что их тянет друг к другу.
— Все совместные праздники и даже отпуска мы проводили вместе, втроем. Однако на людях, конечно, ничего не показывали. Через пару лет я завела разговор о том, чтобы быть вместе окончательно. Сережа заявил, что уйти от Яны пока не может, потому что это будет предательством (у подруги в тот момент сильно болела мама, к тому же ее сократили с работы). Я согласилась подождать, — вспоминает Наталья.
Через год Янина мама умерла, а еще через три месяца женщина нашла новую работу. Но Сергей не спешил уходить из семьи, теперь ждал, пока средняя дочь закончит школу и поступит в университет, ведь развод родителей может негативно сказаться на учебе и самочувствии девушки. Наталья предложила расстаться, но сама же не смогла сдержать свое предложение. Пара так и осталась в статусе любовников.
— Время шло. Год назад у меня тоже умерла мама. Все заботы о ее похоронах на себя взял мой Сережа. Он же потом остался пожить со мной в родительской квартире, пока я разбирала там вещи. Стыдно признать, но эти дни были для нас одними из самых счастливых. Яна тоже приезжала, но, сославшись на большую загруженность в новом проекте, к счастью, быстро уехала, — рассказывает наша героиня.
Ситуация в жизни героев и по сей день остается прежней — пара всё еще вместе на правах тайных любовников. Наталья часто думает, что решись ее любимый уйти из семьи раньше, они могли бы начать всё сначала в другом городе и родить совместного ребенка, но у Сергея с Яной уже трое детей. С каждым годом надежда на рождение совместного ребенка тает из-за возраста Натальи.
— Я думаю, что настоящим счастьем для нас будет, если Яна сама найдет нового мужчину и подаст на развод с Сережей… Но, наверное, так случается только в фильмах, — говорит Наталья. Она всё-таки надеется, что ее Сережа на что-то решится, но время идет, а ничего не меняется.
Что думают эксперты
Психолог Альбина Роготовская считает, что обычно в треугольных отношениях нет любви, а есть страх остаться одной и привязанность.
— Любовница вроде как свободна, но не может себе ничего позволить. Потому что окружающие мужчины считывают ее женское состояние, как будто она уже «чья-то». Она транслируется не как девушка на выданье и не как готовая к отношениям. Она воспринимается как занятая — которая всё время находится в ожидании: что ее позовут или к ней приедут. В итоге любовница становится безрадостной и опустошенной. Пока она вкладывает энергию в чужую семью, своя жизнь остается на нуле. Ведь строить отношений в треугольнике не надо: мужчина приходит от случая к случаю. В настоящих отношениях нужно каждый день быть любимой и красивой. Что же касается мужчины, то он хорошо устроился: в одном месте у него семья, а в другом — энергия, — объясняет эксперт.
По опыту врача-психиатра, психотерапевта и кандидата медицинских наук Надежды Васильевой измена — это практически неизбежная ситуация, с которой приходится столкнуться любой семье.
— Если есть проблемы в отношениях, риск измен возрастает, и они могут выполнять разную функцию. Начиная от поиска нового партнера, с которым можно построить удовлетворяющие отношения, и заканчивая сохранением брака, как это ни парадоксально звучит. Очень часто ситуация триангуляции, когда имеется связь на стороне либо у мужа, либо у жены, сохраняет сам брак. Любовник или любовница психологически берут на себя те функции, которые не выполняются в семейных отношениях, и этим сохраняют семью. Как правило, сами этого не осознают и рассчитывают, что у них будет своя семья, — объясняет эксперт.
Среди женщин часто звучит миф, что мужчины всегда изменяют, потому что от природы полигамны, но эксперт с этим категорически не согласна.
— Очень большое значение имеют нравственные установки. Есть мужчины, которые измену не считают пороком и воспринимают это как норму. Есть мужчины, которые в детстве перенесли психологическую травму, связанную с уходом отца из семьи / изменой отца маме. Только из-за этого опыта они не будут изменять. Я бы не говорила, что есть какие-то универсальные решения. Здесь скорее воспитание и уровень сексуальности. Чаще у мужчин эта потребность выше и она более физиологическая, в отличие от женщин, у которых здесь много эмоций и чувств. Но это не всегда является правилом, — считает Надежда Васильева.
Женщины тоже изменяют?
Еще один миф, что на измены способны только мужчины или в основном только мужчины. Недавно мы записали откровения изменщицы со стажем — наша читательница Полина постоянно изменяет мужу и не может остановиться. В основном она делает это на отдыхе.
— Ездила на отдых одна. Решила, что в этот раз ни-ни. Никаких мужиков и постельных приключений. Сломалась на второй неделе, до этого гордая ходила за себя, мол, пересилила, выдержала, но на ужине встретился он, отдыхал с другом. Тот уже нашел себе отпускную даму сердца. Костя мне не понравился, но после пары-тройки бокалов голова закружилась, — делилась она с корреспондентом. Полина отмечает, что по приезде ей иногда становится совестно перед мужем за курортные романы, о которых он не подозревает.
Психолог Павел Волженков выделил несколько мотивов, из-за которых женщина решается на измену. Среди них, например, ей нравится заниматься сексом с разными мужчинами или нравятся эмоции, которые дарит тайная связь.
— С инстинктивной точки зрения и мужчины, и женщины любят заниматься сексом. Мифа, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, придерживаются мужчины, которые хотят изменять, при этом хотят, чтобы их женщины не изменяли. Есть пары, которые договариваются, что в их браке допустимы измены. Бывает, что живут «шведской семьей»: муж, жена и любовник. При этом поведение мужчины, который своей женщине разрешает быть еще с кем-то, кажется диким. Но именно для этой семьи это норма, потому что они так договорились и никто не возражал, — заключает эксперт.
Ранее мы публиковали откровения управляющей стриптиз-клубом: она честно рассказала, что ее бесит в этой работе и что заставляет на ней оставаться. Мы также писали, как журналистка вжилась в образ начинающей содержанки и пыталась выяснить, что нужно богатым мужчинам и реально ли жить за их счет.
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