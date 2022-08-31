«С каждым днем всё ближе и ближе»: откровения читательницы, которая соблазнила мужа подруги — их роман длится 5 лет

— Предсказывая бурную реакцию, скажу сразу: в отношениях мы много лет, и подруга, похоже, о чем-то догадывается. Правда, что делать дальше, никто из нас троих не знает, — говорит она.

Около 10 лет назад наша героиня стала вдовой — ее муж погиб в автокатастрофе. Она очень тяжело переживала утрату, ходила к психологам, пила антидепрессанты. 10-летнего сына после трагедии забрали к себе родственники мужа. Когда Наталья пришла в себя, ее ждал еще один удар — выяснилось, что сын не хочет возвращаться к ней.