«Это вихрь, мы всегда целуемся»: 77-летняя женщина рассказала об отношениях с 24-летним мужем (им можно позавидовать)

Страшно подумать, сколько историй любви не сложились из-за осуждений и стереотипов. Женщины боятся влюбиться в мужчину младше себя, чтобы не выглядеть рядом с ним старухой или слишком опытной (девочки же должны всегда быть невинными и беззащитными ромашками). Наши коллеги из Wday.ru вспомнили удивительную пару, которая счастлива вместе, несмотря на огромную разницу в возрасте.
Альмеда и Гэри
Альмеда и Гэри Хардвик из США встретились в 2015 году, когда Альмеде был 71 год, а Гэри только 17. Влюбленные вспоминают, что после знакомства начали встречаться каждую ночь, а уже через две недели мужчина сделал возлюбленной предложение. Они попросили благословения у
Забавно, что Гэри моложе одного из внуков Альмеды, а когда он встретил будущую жену, то расстался со своей нынешней подружкой. Ей тогда было 77 лет. Вот что значит — нашел помоложе.
Альмеда признается, что в первом браке у нее не было особой физической привязанности, хотя в нем у пары появились четверо детей и шестеро внуков.
— Я была замужем 43 года, и не было особо поцелуев, объятий… Никакого романа, — рассказала Альмеда в видео на своем канале на YouTube. — А мои нынешние отношения — это вихрь. Мы всегда делаем друг другу комплименты и целуемся. Мы наслаждаемся нашими отношениями. Когда вы встречаете этого идеального человека, тогда вы знаете, что не хотите терять это чувство.
Несмотря на хейт и критику, пара скоро отпразднует 7 лет совместной жизни. По признанию необычных супругов, за эти годы в их браке были взлеты и падения, кроме того, Альмеда пережила сердечный приступ. Они утверждают, что несмотря на это, у них по-прежнему насыщенная сексуальная жизнь.
Гэри признается, что его никогда не привлекали молодые девушки, и даже в подростковом возрасте ему нравились женщины постарше.
— Я никогда не чувствую, что что-то теряю, женившись на Альмеде, — говорит Гэри. — Меня никогда не привлекали молодые женщины. Даже когда мне было 13 или 14 лет, меня всегда привлекали женщины постарше, и когда я рассказал об этом бабушке, которая меня воспитала, я не знал, как она это воспримет, но она приняла нас.
Супруги ведут совместный аккаунт на OnlyFans, зарабатывая на откровенном контенте, а также снимают видео в TikTok.
Разница в возрасте — любви не помеха?
Отвечаем: совсем даже нет. Есть много примеров пар, которые счастливы несмотря на цифры. Конечно, до разницы Альмеда и Гэри им далеко, но, может, оно и к лучшему.
Например, 2 года назад мы записали историю Анны и Алексея из Санкт-Петербурга. Разница в возрасте у этой семейной пары — 19 лет.
— Мы познакомились во время покатушек на роликах, а через месяц я призналась ему в любви. Ему понадобился год, чтобы почувствовать любовь ко мне. Сейчас мы женаты уже 2,5 года, а вместе — 5 лет. Я лет с 30 мечтала о молодом муже и кайфую от этого. У меня нет никаких страхов, никаких «а вдруг». От молодых женщин тоже уходят мужчины, и дело тут совершенно не в возрасте. В элегантном возрасте недостаточно просто пользоваться кремом для лица. Я ухаживала за собой всю жизнь и сейчас не сдаю позиции. Я достойна того, что рядом со мной был молодой красивый муж. Немножко ревную, когда девушки засматриваются на моего красавчика, — рассказывала тогда Анна корреспонденту НГС.
Женщина говорит, что сразу никто не был в восторге от ее выбора, но она наконец-то нашла, что искала, и счастлива. По мнению Анны, сейчас браки, где женщина старше, встречаются всё чаще и чаще и скоро общество будет принимать это как норму.
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