СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 53.36
eur 55.99
Тема дняСбой у Яндекс.Такси
Все новости
Все новости
Истории

«Это вихрь, мы всегда целуемся»: 77-летняя женщина рассказала об отношениях с 24-летним мужем (им можно позавидовать)

Со своим будущим супругом она познакомилась...... на похоронах сына. И сразу поняла, что это он

990
Любви все возрасты покорны, это точно

Любви все возрасты покорны, это точно

Поделиться

Страшно подумать, сколько историй любви не сложились из-за осуждений и стереотипов. Женщины боятся влюбиться в мужчину младше себя, чтобы не выглядеть рядом с ним старухой или слишком опытной (девочки же должны всегда быть невинными и беззащитными ромашками). Наши коллеги из Wday.ru вспомнили удивительную пару, которая счастлива вместе, несмотря на огромную разницу в возрасте.

Альмеда и Гэри

Альмеда и Гэри Хардвик из США встретились в 2015 году, когда Альмеде был 71 год, а Гэри только 17. Влюбленные вспоминают, что после знакомства начали встречаться каждую ночь, а уже через две недели мужчина сделал возлюбленной предложение. Они попросили благословения у 48-летней мамы Гэри и его 71-летней бабушки Кэролин. Родные одобрили этот брак, и уже 26 октября 2015 года возлюбленные поженились. Тогда жениху только исполнилось 18.

Забавно, что Гэри моложе одного из внуков Альмеды, а когда он встретил будущую жену, то расстался со своей нынешней подружкой. Ей тогда было 77 лет. Вот что значит — нашел помоложе.

Альмеда признается, что в первом браке у нее не было особой физической привязанности, хотя в нем у пары появились четверо детей и шестеро внуков.

— Я была замужем 43 года, и не было особо поцелуев, объятий… Никакого романа, — рассказала Альмеда в видео на своем канале на YouTube. — А мои нынешние отношения — это вихрь. Мы всегда делаем друг другу комплименты и целуемся. Мы наслаждаемся нашими отношениями. Когда вы встречаете этого идеального человека, тогда вы знаете, что не хотите терять это чувство.

Пара выглядит по-настоящему счастливой

Пара выглядит по-настоящему счастливой

Поделиться

Несмотря на хейт и критику, пара скоро отпразднует 7 лет совместной жизни. По признанию необычных супругов, за эти годы в их браке были взлеты и падения, кроме того, Альмеда пережила сердечный приступ. Они утверждают, что несмотря на это, у них по-прежнему насыщенная сексуальная жизнь.

Гэри признается, что его никогда не привлекали молодые девушки, и даже в подростковом возрасте ему нравились женщины постарше.

— Я никогда не чувствую, что что-то теряю, женившись на Альмеде, — говорит Гэри. — Меня никогда не привлекали молодые женщины. Даже когда мне было 13 или 14 лет, меня всегда привлекали женщины постарше, и когда я рассказал об этом бабушке, которая меня воспитала, я не знал, как она это воспримет, но она приняла нас.

Влюбленных не останавливает критика со стороны общества

Влюбленных не останавливает критика со стороны общества

Поделиться

Супруги ведут совместный аккаунт на OnlyFans, зарабатывая на откровенном контенте, а также снимают видео в TikTok.

Разница в возрасте — любви не помеха?

Отвечаем: совсем даже нет. Есть много примеров пар, которые счастливы несмотря на цифры. Конечно, до разницы Альмеда и Гэри им далеко, но, может, оно и к лучшему.

Например, 2 года назад мы записали историю Анны и Алексея из Санкт-Петербурга. Разница в возрасте у этой семейной пары — 19 лет.

Анне 50 лет, она мастер маникюра, Алексею — 31, он программист. Пара живет в Санкт-Петербурге

Анне 50 лет, она мастер маникюра, Алексею — 31, он программист. Пара живет в Санкт-Петербурге

Поделиться

— Мы познакомились во время покатушек на роликах, а через месяц я призналась ему в любви. Ему понадобился год, чтобы почувствовать любовь ко мне. Сейчас мы женаты уже 2,5 года, а вместе — 5 лет. Я лет с 30 мечтала о молодом муже и кайфую от этого. У меня нет никаких страхов, никаких «а вдруг». От молодых женщин тоже уходят мужчины, и дело тут совершенно не в возрасте. В элегантном возрасте недостаточно просто пользоваться кремом для лица. Я ухаживала за собой всю жизнь и сейчас не сдаю позиции. Я достойна того, что рядом со мной был молодой красивый муж. Немножко ревную, когда девушки засматриваются на моего красавчика, — рассказывала тогда Анна корреспонденту НГС.

Женщина говорит, что сразу никто не был в восторге от ее выбора, но она наконец-то нашла, что искала, и счастлива. По мнению Анны, сейчас браки, где женщина старше, встречаются всё чаще и чаще и скоро общество будет принимать это как норму.

Что еще почитать

Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям.

Гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова.

Влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).

По теме

бракизменынеравный бракразвод
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2