«Это вихрь, мы всегда целуемся»: 77-летняя женщина рассказала об отношениях с 24-летним мужем (им можно позавидовать)

Несмотря на хейт и критику, пара скоро отпразднует 7 лет совместной жизни. По признанию необычных супругов, за эти годы в их браке были взлеты и падения, кроме того, Альмеда пережила сердечный приступ. Они утверждают, что несмотря на это, у них по-прежнему насыщенная сексуальная жизнь.



Гэри признается, что его никогда не привлекали молодые девушки, и даже в подростковом возрасте ему нравились женщины постарше.

— Я никогда не чувствую, что что-то теряю, женившись на Альмеде, — говорит Гэри. — Меня никогда не привлекали молодые женщины. Даже когда мне было 13 или 14 лет, меня всегда привлекали женщины постарше, и когда я рассказал об этом бабушке, которая меня воспитала, я не знал, как она это воспримет, но она приняла нас.