«Муж ушел к подруге, хочу отдать им наших детей»: откровения читательницы о том, как уйти из отношений по-мужски

Пара познакомилась на морском курорте. Кристина тогда только оправилась от расставания с бывшим молодым человеком и сразу встретила Марата. У молодых людей всё быстро завертелось, но тогда никто из них ни о чем серьезном даже не думал — просто курортное увлечение.

— Разъезжаясь каждый по своим городам, мы обменялись контактами, и, если честно, я была уверена, что он не позвонит. Но Марат позвонил, пару месяцев у нас был роман на расстоянии, мы созванивались по сто раз на дню. Потом летали друг к другу на выходные, после он неожиданно сделал мне предложение, и я согласилась, — вспоминает Кристина.