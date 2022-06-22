«Муж ушел к подруге, хочу отдать им наших детей»: откровения читательницы о том, как уйти из отношений по-мужски

Когда мужчина уходит из семьи и начинает новую жизнь, его никто не считает подлецом. Особенно, если его семье есть где жить и что есть, а он исправно платит алименты и навещает малышей по субботам с подарками. Но если также захочет поступить женщина — это вызывает глубокое общественное порицание. Как она могла оставить детей, она же мать. Наши коллеги из Wday.ru узнали историю героини, которая почти решилась на такой шаг и спросили у эксперта, почему для женщины это почти невозможно.
История Кристины
Пара познакомилась на морском курорте. Кристина тогда только оправилась от расставания с бывшим молодым человеком и сразу встретила Марата. У молодых людей всё быстро завертелось, но тогда никто из них ни о чем серьезном даже не думал — просто курортное увлечение.
— Разъезжаясь каждый по своим городам, мы обменялись контактами, и, если честно, я была уверена, что он не позвонит. Но Марат позвонил, пару месяцев у нас был роман на расстоянии, мы созванивались по сто раз на дню. Потом летали друг к другу на выходные, после он неожиданно сделал мне предложение, и я согласилась, — вспоминает Кристина.
Девушка говорит, что родители отговаривали ее от такого быстрого развития отношений, но она влюбилась и хотела выйти замуж.
— В браке родились трое детей, мы все вместе были не разлей вода. Строили планы на будущее, выбирали детям профессии, мечтали, как в старости уедем жить на берег моря, туда, где познакомились десять лет назад. Пока он не собрал вещи и не ушел к моей подруге, которая живет в нашем же доме, — вспоминает героиня.
Кристина не понимает, как могла не заметить очевидного. По ее словам, она была настолько счастлива и уверена в муже, что даже не думала об изменах. Тем более о том, что он уйдет к подруге.
— Примерно за год до нашего разрыва Света (подруга Кристины. — Прим. ред.) развелась с мужем и переехала жить в наш дом, купила здесь квартиру. Сказала, ей так будет лучше. И я, близкая подруга, рядом, и Марат, если что, по хозяйству поможет. Да и детей у нее не было, а тут — наши малыши. Кстати, она крестная младшему сыну, — вздыхает Кристина.
По ее словам, она в таком тесном общении не видела никакого подвоха, а даже наоборот. Помощь друг другу по хозяйству, есть с кем детей оставить — в общем, удобно.
— Марат иногда ходил, помогал — диван собирал, шкаф, чинил что-то, она сидела с детьми, если мне надо было к врачу или в магазин. Муж иногда оставался у нее на ужин, она передавала в контейнерах нам еду. А однажды он сказал, что уходит жить к Свете, мол, влюбился, там ему хорошо и спокойно, его уважают и ценят, не то что дома. Я думала, что я умру в тот же миг или на следующий день. Но я жила в аду — в одном доме с бывшим мужем и его новой любовью, — говорит она.
После этого на Кристину навалились все проблемы: работа, болезни детей, двое из которых — дошколята, домашние хлопоты. У нее случился срыв. Женщина вспоминает, что поняла: еще чуть-чуть и сойдет с ума. Тогда она оставила детей на мужа и уехала в санаторий.
— Там я поняла, что мне так хорошо, когда я не вижу ни его, ни ее, ни детей. Меня вдруг осенило: а почему бы мне не отдать им ребят, а самой не начать устраивать личную жизнь в другом городе? А они пусть будут счастливы в этой круговерти. Плакать и ныть я долго не могу, привыкла всегда действовать и добиваться своего. Детей ведь не на чужих людей оставляю — с отцом и крестной мамой, — рассуждает она.
Женщина уже прошла собеседование в крупную компанию в другом городе. Сейчас ждет решение руководства по своей кандидатуре. Кристина говорит, что если не получится, то будет пробовать в другом месте, но обязательно в другом городе — подальше от нового семейства.
— К детям буду прилетать раз в месяц, они ко мне на каникулах, мы же не навсегда расстаемся. Восстановлюсь и заберу их себе. А почему бы и нет? Ведь мужчины так поступают сплошь и рядом, почему нам, женщинам, так нельзя? Мы тоже имеем право на второй шанс? — заключает она.
Нормально ли для женщины оставить детей на отца?
По мнению психолога Эвелины Гаевской, в современном обществе есть конфликт между представлениями о семейных традициях, романтическими взглядами на любовь и суровой реальностью.
— В реальности нет достаточно четко обозначенной социальной ответственности супругов друг за друга и семью. Мужчина оставляет детей и уходит, он свободен, а женщина остается с детьми, и это реально ограничивает ее жизнь. Уже есть такой термин — «штраф за материнство». Молодые, вступая в брак, недооценивают ресурс родительских семей, но именно он может оказаться самым значимым в семейном кризисе, когда мужчина не хотел бы терять те перспективы и ресурсы, которые у него есть, благодаря семейному клану, — считает эксперт.
Эвелина Гаевская — психолог, блогер, специалист в области психологии информационных влияний.
По мнению Эвелины, на социальном уровне, возможно, имело бы смысл придать особый правовой статус неполным семьям, которых в России примерно треть и большая часть из которых — это женщины, воспитывающие детей. Целью таких акций могло бы быть снижение «штрафа за материнство» и в целом улучшение качества жизни общества. Ведь треть семей — это действительно много.
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