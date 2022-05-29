Опять связалась с неудачником: 7 популярных вещей, которые требует только неуверенный в себе мужчина

Отчет по взаимодействию с коллегами

— Это особая форма контроля над вашей жизнью. Ваша коммуникация на работе постоянно заставляет его думать о вас плохо. Даже если вы никогда не давали ему на это повода. Неуверенный в себе мужчина в каждом вашем коллеге будет видеть повод для ревности и ваше «искусное вранье», — считает Анна Сухова.

Отчет по доходам и расходам

По мнению эксперта, в этом пункте мужчина может стараться ограничить вашу свободу любыми путями. Одно дело, если вы не работаете и находитесь на полном содержании у вашего партнера. Другой, более тяжелый случай — где вы обеспечиваете себя сама, а ваш неуверенный в себе мужчина рядом постоянно пытается контролировать и направлять вас в «благоразумие в обращении с деньгами».