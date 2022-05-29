Опять связалась с неудачником: 7 популярных вещей, которые требует только неуверенный в себе мужчина

Общепринятое представление об идеальном партнере — харизматичный мужчина, умный, самодостаточный, с чувством юмора и обязательно уверенный в себе. Многие женщины идеализируют своих мужчин, и когда сталкиваются с их личной неуверенностью, погружаются в полное разочарование. Иногда мужская неуверенность заходит так далеко, что делает жизнь женщины просто невыносимой рядом с таким партнером. Wday.ru разобрался в этом вопросе вместе с психологом Анной Суховой.
Анна Сухова — психолог, гипнолог, психодиагност, специалист НЛП, основатель школы «Свобода от тревоги». Автор и ведущая спецпрактикума в МГУ «Психологическая помощь организациям и коучинг».
Отчет по SMS-перепискам и социальным сетям
По мнению эксперта, тотальный контроль за любыми вашими действиями в онлайн-жизни, будь то лайки, сообщения, подключения к сети — всё это создает поводы для выяснения отношений. Мужчина провоцирует вас, чтобы вы оправдывались и доказывали ему верность и преданность. И еще в очередных разбирательствах он бессознательно получает дополнительную порцию внимания от вас.
Отчет по яркости испытываемых эмоций
— Требуется бесконечное подтверждение искренности ваших чувств. Как бы вы ни были близки, неуверенный в себе мужчина станет снова и снова выяснять: «Когда ты меня бросишь?», «А скоро ли ты от меня уйдешь?», «Любишь ли ты меня?». «Я чувствую, что ты меня не любишь!» — такого рода провокации сбивают женщину с толку. С одной стороны, она доказывает свою любовь снова и снова, а с другой стороны, уже испытывает раздражение ко всему происходящему, — объясняет психолог.
Отчет по взаимодействию с коллегами
— Это особая форма контроля над вашей жизнью. Ваша коммуникация на работе постоянно заставляет его думать о вас плохо. Даже если вы никогда не давали ему на это повода. Неуверенный в себе мужчина в каждом вашем коллеге будет видеть повод для ревности и ваше «искусное вранье», — считает Анна Сухова.
Отчет по доходам и расходам
По мнению эксперта, в этом пункте мужчина может стараться ограничить вашу свободу любыми путями. Одно дело, если вы не работаете и находитесь на полном содержании у вашего партнера. Другой, более тяжелый случай — где вы обеспечиваете себя сама, а ваш неуверенный в себе мужчина рядом постоянно пытается контролировать и направлять вас в «благоразумие в обращении с деньгами».
Отчет по бывшим отношениям
Психолог считает, что таким образом мужчина старается найти и предвосхитить все возможные потенциальные сложности с вами. Выяснить ваши непримиримые противоречия и определить ваши личные психологические границы. Поэтому излишние жалобы на бывших заставляют сделать вашего неуверенного в себе мужчину вывод о том, что с вами можно обращаться так же плохо. Будьте осторожны в своих исповедях. Самый простой путь — нейтральное и безэмоциональное отношение к прошлому, с констатацией фактов вашей биографии (и то, если это требуется). От лишних подробностей впечатлительного мужчину стоит избавить вовсе.
Кстати, если вы уже решаете проблемы с нынешним, а вам всё еще снится бывший — мы знаем, о чем говорят эти сны.
Отчет по будущим жизненным планам
— Так мужчина старается понять степень вашей к нему привязанности и вовлеченности. И постоянно выясняет ваши жизненные планы и стратегии. Планируете ли вы беременность? Готовы ли решать совместный жилищный вопрос, объединять капитал или ипотеку с долгами? Когда и как вы планируете воспитывать детей? Миллион вопросов о будущем, которое требует вашего неоспоримого участия и включения в ситуацию сию секунду. То есть вы не живете спокойно в настоящем, а постоянно отчитываетесь о том, как и что будет дальше, — объясняет психолог излишне навязчивый интерес к будущим планам.
Отчет по хобби, интересам и личному времени с перемещениями
Доехали вы до работы, вышли с нее, сели ли в метро, с кем говорите, почему так долго? А зачем вам фитнес и йога? «А для чего тебе новая юбка?» и «Зачем ходить к косметологу, если у тебя и так всё прекрасно?» А «Твой психолог учит тебя ерунде, и живи уже своей головой!» — такого рода высказываниями партнер старается контролировать всё ваше взаимодействие с внешним миром. И желательно лишить вас этого мира, тогда ему станет спокойнее.
Как сразу понять, что мужчина «не тот самый»
Всё было бы проще, если по первой-второй встрече можно было точно сказать — этого парня лучше обходить стороной. Оказывается, есть признаки, по которым можно предугадать неудачный исход отношений.
В среднем в жизни женщины случается 2–8 романов до замужества, и далеко не все из них заканчиваются хотя бы прилично — без разбитых сердец, слез и залипания на фигуру несостоявшегося бойфренда на годы. Эксперт советует внимательно прислушиваться к своим ощущениям на первых трех свиданиях. Волноваться перед и во время них — нормально, ведь хочется произвести приятное впечатление.
— На первых встречах действительно сложно отличить тревогу от волнения. Но волнение проходит уже к 2–3-й встрече. Если и после 2–3-й встречи сохраняется состояние напряжения, неловкости, страха, тут стоит более внимательно прислушаться к себе. У женщин, как правило, интуиция развита лучше, и они быстрее могут почувствовать, что что-то не так, — рассказывает психолог Ирина Мамаева.
Эксперт описывает это как ощущение, что время тянется очень медленно и на свидании вам словно нужно прилагать усилия, чтобы продолжить общение, может быть упадок сил и потеря энергии. Как будто возникает чувство, что за вами наблюдают, как за подопытным: отслеживают ваши слова и действия, оценивают ваше поведение.
Обращайте внимание на то, как ваш спутник формулирует предложения о встрече.
— Плохой знак, если мужчина ставит вас перед фактом, не спрашивая мнения, — он изначально загоняет вас в свои жесткие рамки. «Ты же не откажешь мне», — тут человек снова не оставляет вам выбора. И дает понять, что если вы откажетесь, то он обидится. Таким образом вас загоняют в чувство вины, — комментирует ситуацию специалист.
В нормальных отношениях человек предлагает свой вариант проведения вечера, при этом готов принять ваш вариант. В случае вашего отказа он реагирует спокойно. Он не будет требовать, чтобы вы отменили все свои планы и подстроились под него.
Даже отношения в паре с самым прекрасным мужчиной на свете нуждаются в постоянной работе. Если вы будете просто плыть по течению, скорее всего, финал будет неутешительным. Специально для наших читателей эксперт назвала 5 банальных бытовых вещей, которые убивают отношения в паре.
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