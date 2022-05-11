«Делил чеки в магазине пополам»: откровения женщин, которые встречались с жадными мужчинами и сбежали от них

На следующей встрече мы попали с моим прижимистым другом под дождь, но упорно шли два километра пешком («Зато как дышится легко! Озона в городе всегда не хватает»), лишь бы не тратиться на такси по двойному тарифу.

Вы спросите, ну и что ты не отправила его домой еще тогда, Лера? А Лера до этого встречалась с феерично чудаковатым нарциссом, который так измотал ей нервную систему, что рефлекторное хватание за кошелек моего нового знакомого я восприняла как недостаток воспитания. А вот и зря. Апогеем, а заодно и финалом нашей несбывшейся любви стала ситуация, когда мой бойфренд заявился ко мне домой в очередной раз с пустыми руками.

«А мама не учила, что в гости без конфет не ходят?» — попыталась пошутить я.

«Так я тебя вчера до дома подвозил и стоянку оплатил! А пиццу на прошлой неделе кто заказывал, а?» — быстро подбил калькуляцию претендент на мою руку и сердце. Видимо, еженедельные траты на меня я исчерпала заранее. Привыкай, Лера, жизнь не курорт. Расстались мы мирно, но осадочек остался.