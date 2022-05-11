«Делил чеки в магазине пополам»: откровения женщин, которые встречались с жадными мужчинами и сбежали от них

Женщины с детства приучены к терпению, поэтому ко многим мужским слабостям толерантны. Громко храпит, но зато рядышком, заставляет ездить к его маме — воспитала свекровь семьянина, неряшлив — зато трудяжка, редко моется — говорим же, трудяжка. И, пожалуй, только к мужской скупости у нас не вырабатывается иммунитет. Woman.ru собрали откровения женщин, которые влюбились в жадных мужчин, но не смогли с ними жить.
Лера Васильева, 32 года
— Первый звоночек, что мой новый кавалер тотальный жмот, прозвенел на втором свидании. Уже там он завел песню про то, что не понимает, зачем женщина столько денег тратит на косметику и уж тем более («вот ведь барство!») на косметолога. «Отвар из трав сделал, чайные пакетики на глаза положил, волосы и лицо блестят!» — заявил мой усатый бьюти-специалист. «Хм, интересные познания из отрывного календаря», — подумала я, но промолчала.
На следующей встрече мы попали с моим прижимистым другом под дождь, но упорно шли два километра пешком («Зато как дышится легко! Озона в городе всегда не хватает»), лишь бы не тратиться на такси по двойному тарифу.
Вы спросите, ну и что ты не отправила его домой еще тогда, Лера? А Лера до этого встречалась с феерично чудаковатым нарциссом, который так измотал ей нервную систему, что рефлекторное хватание за кошелек моего нового знакомого я восприняла как недостаток воспитания. А вот и зря. Апогеем, а заодно и финалом нашей несбывшейся любви стала ситуация, когда мой бойфренд заявился ко мне домой в очередной раз с пустыми руками.
«А мама не учила, что в гости без конфет не ходят?» — попыталась пошутить я.
«Так я тебя вчера до дома подвозил и стоянку оплатил! А пиццу на прошлой неделе кто заказывал, а?» — быстро подбил калькуляцию претендент на мою руку и сердце. Видимо, еженедельные траты на меня я исчерпала заранее. Привыкай, Лера, жизнь не курорт. Расстались мы мирно, но осадочек остался.
Лариса Викторова, 25 лет
— Мой кавалер Игорь учился в США, у него были друзья по всему миру, хвастался, что он эко-френдли и топил за осознанное потребление. Насколько оно осознанное, я поняла, когда попала в квартиру к Игорю в Братеево, которую он снимал на пополам с другом. В ней в целом не было парных предметов, кроме хозяев. Один стол, стул, вилка, штаны, вешалка из «Икеи» с тоскливо скучающей футболкой.
«Точно спасает планету! »— подумала я. — «Надо что ль и мне авоську купить».
Пока я размышляла об этом, Игорь достал из холодильника уже открытое российское вино. «Ты же вроде Францию любишь?» — спросила я. «Нужно потреблять продукты той местности, в которой ты живешь!» — пожал плечами борец за природу. Серьезно? Ну с русским вином ты точно погорячился, друг! Даже если мы выпьем всю «Тамань», белых медведей в Арктике вряд ли спасем, а вот печень загубим точно. А она — не парный орган.
Тем временем мой друг начал хвастаться, что уже много лет ведет дневник трат и недавно понял вопиющую вещь — власти нас обманывают. Если сравнить цены в его записях, то инфляция составляет не 4,5%, а все 21%. Представляешь? Да как тут не представить. Оказывается, ты — жмот обыкновенный, прикрывающий своего внутреннего Плюшкина модным трендом.
В ванной вместо геля для душа обнаружилось... хозяйственное мыло, и тут я поняла, что за «запах детства» меня преследовал всё свидание. Мой эко-друг экономил даже на этом, а ведь именно этот въедливый запах советского универсального средства нельзя убить совсем. Он как запах бедности остается в твоем подсознании надолго. Вот ведь права была моя бабушка, от жадных мужиков даже пахнет по-другому!
Кристина Воробьева, 28 лет
— Помните анекдот про студента, который предлагает своей подруге еще раз пойти и понюхать запах из ресторана, который ей так понравился? Так вот, мой супруг Миша оказался именно таким студентом. Будучи предпринимателем и зарабатывая по полмиллиона рублей в месяц, он экономил даже на мусорных пакетах. Да что там пакеты?! Миша брал с меня деньги за лекарства, когда я болела, делил со мной чеки пополам в магазине, возмущался, когда я покупала сладкое («Ну ты чего? Есть же мамино варенье!»), обожал занимать у меня по мелочи, но всегда забывал отдать, а еще носил туфли в ремонт: да ботинки еще нормальные. В общем, классический «пополамщик».
«Пополамщик» — так в интернете называют мужчин, которые стремятся выстроить со своей женщиной финансовые отношения 50/50, при этом имея заведомо больший бюджет, чем его избранница.
Грандиозный скандал в нашей семье вызвал случай, когда я отдала свое, купленное еще до замужества, кашемировое пальто в химчистку («Оно ведь было совсем не грязное! Ты просто выкинула деньги»), а настоящим ЧП стала история, когда его друг преподнес своей девушке на день рождения букет из ста роз. Мишу, как Анапу летом 2021 года, штормило весь вечер. «Кристин, это же можно было 6 кг говядины купить!» — возмущался он, считая чужое потраченное.
Мишина мама как-то призналась, что он всегда был такой. «Добрый, но жадный!» — как будто извиняясь, объяснила она. И если поначалу меня эта экономность впечатлила (у человека все деньги в обороте, бизнес делает, предприимчивый), то потом, когда на вопрос, как мы будем жить, когда у нас будут дети, он ответил: «Будем пересматривать список продуктов, на чем-то начнем сильно экономить», я офигела. Жизнь-то проходит, а мы все время себе в чем-то отказываем. Я развелась.
А уже спустя три года после развода, торгуясь за скидку на процедуру в косметологии, я вдруг поняла, что именно так до последнего оппонента «дожимал» бы и Миша. Не уйти ниоткуда без выгоды было его жизненным кредо. Скидку мне, кстати, дали, за что мысленно я бывшего мужа поблагодарила. Он действительно был жадным, но добрым.
Карина Девлеева, 38 лет
— Я познакомилась в Тиндере с американцем, и когда он предложил приехать к нему в гости, не раздумывая, согласилась. Но уже в Лос-Анджелесе мой бойфренд открылся совсем с другой стороны. Жмотной.
Обедать вне дома? Дорого. Поехать по платной дороге — глупая переплата. Подарить подарок другу на день рождения? У нас тут никто так не делает. Однажды я услышала, как они с другом обсуждали бывшую жену последнего, которая («представь, какая транжира!») два раза в день покупает кофе в «Старбаксе». Это же целых 6 долларов, или 180 баксов в месяц, или 2160 долларов в год. Их же можно было отложить.
«Да вы же мамкины финансисты! Женщина работает учителем в две смены, это кофе может ее единственная передышка в течение дня», — подумала я.
Но мой бойфренд с другом-то был полностью согласен. И эту политику экономии пытался практиковать и со мной. Доходило до того, что он, приходя в закусочную с самообслуживанием, придумывал какой-то повод отлучиться, чтобы не платить за два подноса. А как вам предложение с утра завтракать плотнее, потому что мы целый день будем гулять и лучше, чтобы я проголодалось попозже.
Это при том, что работал мой кавалер в IT-индустрии и для него эти несколько долларов не имели большого значения. Он просто не хотел тратиться. В общем, посмотрела я на эту финансовую основательность да вернулась домой.
Что думает эксперт
Клинический психолог Ольга Мединцева объясняет, что в наших отношениях с деньгами вообще много бессознательного. И мужская прижимистость по отношению к женщине имеет под собой разные основания. Если мужчина рос в бедных условиях, эта детская психотравма, когда его учили экономить на всём, потому что завтра этого может не быть, не дает ему сейчас чувствовать себя уверенно.
— Единственный способ для него успокоить внутреннего тролля беспокойства — постоянно копить. Только если в его финансовой подушке плотно упакованы банкноты, он чувствует себя ментально сытно, причем эта уверенность распространяется и на его мужскую состоятельность. Без денег — он как бы и не мужчина. А с деньгами — мир у его ног. Мужчины же не осознают, что своей жадностью, экономией на потребностях близкого человека они нарушают главный принцип отношений пары: брать — давать, — рассказывает эксперт. — Если женщина будет дарить ему заботу, нежность, окружать любовью, но на восстановлении ее ресурса, потребностей, особенно когда это женские хотелки красивой одежды, отдыха, уходовой косметики — во всём этом ей отказывают, то принцип «брать-давать» рушится. Это влечет за собой обиды, равнодушие, нежелание что-то делать для другого, так, собственно, и умирает любовь.
Психолог уточняет, что этот принцип работает в обе стороны. Иногда мужчина может в лепешку расшибаться для женщины, но она по своей натуре холодный, нордический тип и не сможет удовлетворить его потребность в близости. Нет у нее таких настроек. Тогда начнет «остывать» он.
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