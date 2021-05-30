«Заниматься сексом с другими — это не измена»: секс-блогер откровенно рассказала о жизни полиаморов

— У меня было достаточно много разных опытов группового секса и секса втроем. Причем в разных вариациях — третьими были и девушки, и мужчины. Сложно объединить каждый опыт во что-то одно. Я никогда не планировала секс втроем. Не было такого, что я садилась вдвоем с партнером и составляла план. У нас это как-то органично происходило. То есть сначала появлялись люди, а потом между ними появлялся секс. Когда происходит наоборот, это заканчивается плохо.



— Полиамория — это только секс с другими людьми или что-то большее?



— Это лишь формат отношений, который никак не определяет человека. Полиамория не обязательно подразумевает, что вот вас двое основных и что к вам в парочку кто-то придет. Больше скажу — полиамория не обязательно включает в себя секс. Полиамория — это формат отношений, где у человека может быть один или более романтических партнеров. То есть человек не зацикливается только на одном, а может иметь разные связи, привязанности к разным людям. Секс может быть очень разным. Это не обязательно про проникновение и контакт слизистых.