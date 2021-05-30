«Заниматься сексом с другими — это не измена»: секс-блогер откровенно рассказала о жизни полиаморов

Секс-блогер из Ярославля Алина Шикуть говорит о себе, что она — полиамор. И спокойно рассуждает о том, каково жить в окружении нескольких партнеров. Мы в таких чувственных тонкостях не особо разбираемся. Ведь как себе представляем такое — ого, втроем, что ли? У старшего поколения есть словечко покрепче. Где грань между развратом и свободными отношениями? Можно ли быть в близости с несколькими людьми, никого при этом не ущемляя в чувствах? А как же ревность? Жизнеспособна ли вообще теория полиамории или это придумка тех, кто так и не может определиться в симпатиях? Об этом журналисты из 76.RU поговорили с Алиной.
— У меня было достаточно много разных опытов группового секса и секса втроем. Причем в разных вариациях — третьими были и девушки, и мужчины. Сложно объединить каждый опыт во что-то одно. Я никогда не планировала секс втроем. Не было такого, что я садилась вдвоем с партнером и составляла план. У нас это как-то органично происходило. То есть сначала появлялись люди, а потом между ними появлялся секс. Когда происходит наоборот, это заканчивается плохо.
— Полиамория — это только секс с другими людьми или что-то большее?
— Это лишь формат отношений, который никак не определяет человека. Полиамория не обязательно подразумевает, что вот вас двое основных и что к вам в парочку кто-то придет. Больше скажу — полиамория не обязательно включает в себя секс. Полиамория — это формат отношений, где у человека может быть один или более романтических партнеров. То есть человек не зацикливается только на одном, а может иметь разные связи, привязанности к разным людям. Секс может быть очень разным. Это не обязательно про проникновение и контакт слизистых.
— Почему вы вообще решились на такой шаг?
— Скорее всего, потому, что хотелось пробовать новое. Секс — это игра. Чем больше людей — тем более разнообразной ее можно сделать. Поэтому я согласилась поучаствовать в групповом сексе.
— Вы или ваш партнер не стеснялись? Вам не было неловко?
— С разными людьми разный секс. И бывает такое, что люди стесняются. И это нормально. В этом случае два варианта — можно сказать своему партнеру, что ты стесняешься, или переступить через стеснение, чтобы попробовать что-то новое. Задать себе вопросы: «Как я сейчас? Что я чувствую? Про что мое стеснение?» Это довольно терапевтично и открывает двери новому.
— Зачем нужен постоянный партнер, если пара придерживается полиамории? Выходит же, можно не обременять себя узами отношений или брака и вести половую жизнь с кем захочется?
— В полиаморных парах обычно оба человека придерживаются формата подобных отношений. То есть оба человека могут позволить себе романтические отношения с другими людьми. Но люди сами выбирают для себя, хотят они иметь одного или нескольких постоянных партнеров. Опять же, я повторюсь, полиамория — это не всегда секс между партнерами. С одним у вас может быть секс, с другим нет. Необязательно, что ваши партнеры будут знакомы между собой. Или они могут быть друзьями, но не иметь секса между собой. Такие отношения — не гарантия секса втроем. Это нужно понимать и не ровнять под одну гребенку все полиаморные союзы. Можно, конечно, не вступать в брак и не иметь постоянного партнера. Только это будет уже не полиамория. Таких людей обычно интересует только телесная коммуникация, и в таких случаях нужно предупреждать об этом заранее. Чтобы человек был готов к тому, что ты не хочешь ничего серьезного.
— Делитесь ли вы с основным партнером опытом секса с другими людьми? А он с вами?
— Всё зависит от людей, насколько им это комфортно. Насколько им хочется всё обсуждать. Если человек хочет познакомиться с другим партнером своего партнера и если второй партнер хочет того же, то почему нет? Бывают разные полиаморы. У меня есть партнеры, которые знакомы между собой и хорошо общаются, пересекаются у меня дома, на вечеринках и нормально себя чувствуют. Есть партнеры на расстоянии, которые находятся очень далеко и у нас с ними прямая связь: «Я — Он». И это тоже нормально, это не делает этого партнера менее значимым, чем другие. Это просто другие отношения. Сейчас у меня нет основного партнера, и я отошла от этой позиции, потому что поняла, что отношения — более вариативная штука, чем основные партнеры и какие-то добавочные. Я сейчас живу одна, и у меня есть постоянные партнеры, с которыми я нахожусь уже больше двух лет и чувствую себя прекрасно. Мы регулярно общаемся и проводим досуг. Но у меня нет человека, которого бы я как-то выделяла, потому что у меня был такой опыт, и он не самый кайфовый. Границы отношений имеют свойство двигаться: дальше-ближе. Отношения вообще непредсказуемая штука. Наделяя одного человека статусом «основной», мы как бы гарантированно исключаем возможность каких-то изменений. Но это не так работает. Для меня секс — это коммуникация. И да, я делюсь с людьми опытом и рассказываю о своих новых ощущениях.
— Вам не обидно будет знать, что человек, с которым вы живете, занимается сексом с другими людьми?
— Я сейчас живу одна, и мне не обидно. Периодически ко мне приезжают мои любовники и живут у меня по паре недель. Действительно, у полиаморов тоже может быть ревность. Но ревность — это лишь сигнал к тому, что что-то не в порядке. Тогда нужно разобраться, почему она вообще появляется, что не так в моих отношениях. Возможно, мне чего-то не хватает? Если вы самодостаточный, в достатке внимания от себя и от мира, умеете просить и принимать поддержку, то вам не будет обидно от того, что партнер занимается сексом с людьми. Для меня ревность — это сигнал к тому, что мне следует разобраться в отношениях. Если человек просто занимается сексом с кем-то еще, это не обидно. Если он приходит ко мне и говорит, что устал, а потом идет заниматься сексом с кем-то еще, это обидно. Но это обычная ситуация, как в дружбе. Если ваш друг скажет вам, что он устал, а потом вы увидите его на грандиозной вечеринке, вам тоже станет обидно.
— То есть это не воспринимается как измена?
— Нет. Нужно обозначить понятие «измена». Для меня измена — это когда вы о чем-то договорились в паре и кто-то из вас эту договоренность не выполнил. Кого-то это может ущемить. Если у меня есть договоренность с партнером, что он может заниматься сексом с кем хочет и я могу, то это не может восприниматься как измена. Если у нас есть договоренность заниматься сексом с кем угодно, но только не на общей жилплощади, то, чтобы не изменить друг другу, мы должны соблюдать это правило. Это очень просто работает в моногамных парах, потому что там договариваться особо не о чем. Там по умолчанию почему-то считается, что если человек занимается сексом с кем-то еще, то это измена. Основное правило любых отношений, будь они полиаморные или моногамные, — это говорить партнеру о себе и о своих чувствах. Потому что многие вещи, которые кажутся нам нормальными, другим людям могут не понравиться.