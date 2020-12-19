В сибирском селе сыграли тройную свадьбу — молодожены приехали из разных городов России

В немецком селе Гальбштадт в Алтайском крае 19 декабря одновременно поженились три пары — об этом НГС рассказала подруга одной из невест Ксения Титова.

По словам девушки, все молодожены познакомились на работе в Гальбштадте, при этом приехали из разных концов страны: из Москвы, с Сахалина, из Томска, из Новосибирска.



— Они нашли здесь свои половинки и решили создать семьи в один день, — рассказала Ксения корреспонденту НГС. — Общая свадьба получилась небольшая, гостей всего человек 20.

