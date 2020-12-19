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В сибирском селе сыграли тройную свадьбу — молодожены приехали из разных городов России

Все три пары дружат и вместе работают

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Молодожены вместе работают и дружат

Молодожены вместе работают и дружат

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В сибирском селе одновременно поженились три пары друзей

В немецком селе Гальбштадт в Алтайском крае 19 декабря одновременно поженились три пары — об этом НГС рассказала подруга одной из невест Ксения Титова.

По словам девушки, все молодожены познакомились на работе в Гальбштадте, при этом приехали из разных концов страны: из Москвы, с Сахалина, из Томска, из Новосибирска.

— Они нашли здесь свои половинки и решили создать семьи в один день, — рассказала Ксения корреспонденту НГС. — Общая свадьба получилась небольшая, гостей всего человек 20.

В сибирское село пары приехали из разных уголков страны

В сибирское село пары приехали из разных уголков страны

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При этом девушка отметила, что свадьбы из-за пандемии отмечают с соблюдением всех ограничений: на регистрации не было никого, кроме самих молодоженов, в загсе и в гостинице, где отмечают событие, все гости надели маски.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Гальбштадт — центр Немецкого района в Алтайском крае, значительная часть местного населения — потомки немцев Поволжья и Украины, переехавших сюда около ста лет назад. Этим летом корреспонденты НГС побывали в необычном селе, где можно услышать немецкую речь, и подробно рассказали, как оно живет.

В Новосибирской области тоже живут немцы — например, в Краснозёрском районе, где есть свой католический приход.

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свадьбаГальбштадт
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