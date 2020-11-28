«Прикрывался семьей и ребенком»: истории пар, которые расстались из-за нетрадиционной ориентации одного из партнеров

О таком не рассказывают даже близким. Сложно поверить и принять. Обычный развод дается большинству семей с трудом, хоть сейчас из этого и привыкли делать праздник. А разрыв при таких обстоятельствах может стать травмой для обоих партнеров. Вдруг кто-то узнает, поползут слухи, а дети — что будет с ними? Подобные истории принадлежат к категории редко встречающихся, но они есть. Эксперт говорит, что за многолетнюю практику встречал не больше 10 таких случаев. Публикуем две истории о том, как один из супругов осознал свою нетрадиционную ориентацию и инициировал разрыв, и выясняем у психолога — часто ли брак разворачивается по такому сценарию и как быть, если такое уже случилось.
Алексей, 36 лет, программист
— Моя девушка бросила меня и ушла к своей подруге. Честно сказать, я чувствовал себя Россом Геллером из сериала «Друзья», над которым в первом сезоне подшучивали его приятели на тему того, что его жена лесбиянка. Мои друзья пару раз тоже попытались шутить — поддержки ради, и я им благодарен, что они хоть как-то пытались поднять мне настроение. Мало приятного, знаете ли. Я не придумал ничего лучше, как поделиться своей нестандартной проблемой на форуме — зарегистрировался под чужим именем и излил душу. Что там началось, смешки, старались поддеть, писали, что сам виноват, в самых разных языковых формах.
Кристине 29 лет, она всегда была немного замкнутой — классический интроверт. У нее было мало подруг, и когда на горизонте появилась Настя, я с облегчением вздохнул — наконец-то у Кристины будет кто-то, с кем можно выпить вина в пятницу вечером, обсудить мужчин или чем там еще женщины любят заниматься. Настя стала наведываться к нам довольно часто, а я же пребывал в спокойном неведении. Когда Кристина в очередной раз отправилась на «девичник», мои друзья в первый раз пошутили на тему того, что, а может Настя и не подруга вовсе? Мне тогда мысль казалась абсурдной.
— Думаю, Кристина бисексуальна, но больше тяготеет к девушкам. У нас не было проблем в интимной жизни, но как мне казалось, не хватало чувства. Однажды она призналась мне, что хотела бы сделать это втроем. Любой мужчина воодушевился бы от такого предложение (я в целом тоже), но звоночек в голове прозвенел, я вспомнил шутку друзей, но решил, что заморачиваюсь. Позже, в процессе, я понял, что переживать есть о чем — с таким же успехом я мог пить чай и есть булку — меня будто бы не было в кровати.
Через неделю Кристина ушла с вещами, я даже был рад такому повороту. Жить в шведской семье мне не особо хотелось, я старых взглядов — верю в чувства, любовь, семью. С Кристиной мы просто не подходим друг другу как пара. Но как друзья мы все еще общаемся — она делится со мной переживаниями, а иногда они с Настей даже заходят в гости, мы вместе ходим в кино, бары, мои друзья тоже присоединяются к нам, все вместе мы весело проводим время. Не думаю, что такой поворот наносит какую-то особую травму, я к этому отнесся относительно нормально, всякое бывает.
Юлия, 32 года, стоматолог
— Бывало, что когда мой муж выпивал, начинал шутить: «А что если я изменю тебе с мужчиной? Это будет считаться предательством? Бросишь меня?» Поначалу я не обращала внимания, думала, что он так шутит. Мы были женаты три года, знакомы — пять, вместе работали в одной компании. Он красиво ухаживал, дарил цветы, покупал мне платья — надо заметить, у него отличный вкус. Я радовалась тому, что у меня такой внимательный мужчина.
Мы поженились. У нас и до свадьбы случался разлад в сексе — я думала, что, может, я какая-то не такая, старалась стать лучше. А после свадьбы и рождения ребенка секс пропал совсем. Поначалу я списывала на постродовые проблемы — я потеряла былую форму, да и в однушке с ребенком трудно найти минуты уединения для себя. Со временем я похудела, пошла в зал, и честно, стала даже лучше, чем была — на улице часто ловила восхищенные взгляды мужчин, но не своего мужа.
Отношения разладились. Потом его сократили на работе, он стал нервным и постоянно пропадал где-то с новыми друзьями. Выпивши, продолжал шутить свои странные шутки. Подозреваю, что он всегда был геем, просто не знал об этом. А его новые друзья сразу это почувствовали — как оказалось, они тоже все были нетрадиционной ориентации. Муж придерживался позиции — скрывать от всех, он прикрывался семьей и ребенком. Я терпела, думала, он перебесится — всё-таки у нас дочь. Через полтора года после ее рождения он ушел от меня к своему начальнику на новой работе. Звонит, спрашивает, как дела у дочери, помогает материально, проводит время с ней вместе со своим мужчиной. Дочь пока маленькая и не понимает, а как ей объяснить потом, кто этот дядя рядом с папой — ума не приложу.
Думаю, что я все еще не оправилась от пережитого потрясения, перестала верить мужчинам, постоянно жду от них какого-то подвоха. Конечно, я не думаю, что мой будущий мужчина снова бросит меня ради любовника — два раза подряд такое случается разве что в кино, но осадок остался неприятный. На данный момент я хочу какое-то время побыть одна и разобраться в себе.
Мы спросили у психолога Игоря Ляха, долго ли человек, который подсознательно понимает, что относится к сексуальному меньшинству, может находиться в традиционном браке, и как быть стороне от которой ушли.
— Традиционные семейные отношения имеют ценности помимо сексуальных. За мою многолетнюю практику я могу вспомнить около 10 случаев, когда один из партнеров оставил семью в пользу своего гомосексуального партнера. Если говорить в цифрах, то это меньше 1%. Брак — это отдельный социальный институт, обладающий особой системой ценностей, который может сохраняться, несмотря на иную ориентацию одного из партнеров. Человек может всю жизнь находиться в браке, достаточно благополучном, и имитировать гетеросексуальность, несмотря на то, что это приносит ему моральные страдания. В литературе описываются случаи, когда правда открывалась из мемуаров или человек сам признавался в том, что он другой своим близким, — объясняет психолог.
По словам эксперта, брачные отношения такой пары еще на этапе формирования не удовлетворяют обоих партнеров. Неудовлетворенность происходит скрыто — оба партнера пытаются преодолеть ее, вкладывая в переизбытке свои силы и эмоции в развитие отношений.
Тем, у кого брак распался нетрадиционным способом, психолог рекомендует обратиться за помощью к специалисту — в таких ситуациях возникает серьезный шок, силу которого человек может оценить не в полной мере. Уход партнера — это само по себе неприятно и наносит травму, а уход партнера к человеку того же пола может стать причиной серьезной психологической травмы, которая имеет риск остаться на всю жизнь. Нарушается представление партнера о своей способности быть адекватным в супружеских отношениях — многое в браке шло не так не из-за того, что кто-то кого-то недолюбил — на такой исход имеются более веские и глубинные причины в психике второго партнера. Часто такие браки построены на сильных и глубоких привязанностях, один из партнеров может находится в созависимых отношениях.
— Известны случаи, когда травма остается на всю жизнь и сильно мешает в дальнейшем. Часто это связано с детьми — пугает сама идея сообщить им о том, что папа ушел к другому дяде или мама ушла к другой тете. Сложность заключается в том, чтобы даже проговорить это, что может привести к неразумным решениям. Родственники и друзья начинают реагировать, и тогда человек нуждается в дополнительной психологической защите, — говорит Игорь Лях.
— В России принято скрывать причины распада такого брака, а у детей (и у родственников тоже) в голове возникает вопрос: «Что произошло, если мы жили хорошо?» Нужно понимать, что дети любят родителей независимо от их пола и ориентации, и они продолжат любить, если не препятствовать этому чувству. Ни в коем случае нельзя обсуждать проблему при ребенке, скандалить, проявлять при нём агрессию к маме или папе. Дети очень ранимы, а неразумное поведение родителей или родственников, друзей может поспособствовать формированию травмы, — объясняет психолог и добавляет, что при разводе родителей, независимо от причин, ребенку рекомендовано общение с детским психологом, потому что для него развод — это травма, связь с одним из родителей ослабевает или прерывается.
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