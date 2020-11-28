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«Прикрывался семьей и ребенком»: истории пар, которые расстались из-за нетрадиционной ориентации одного из партнеров

Психолог объяснил, почему такие браки часто пытаются сохранить и как избежать травмы от нетрадиционного разрыва

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В России принято скрывать причины распада таких браков

В России принято скрывать причины распада таких браков

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О таком не рассказывают даже близким. Сложно поверить и принять. Обычный развод дается большинству семей с трудом, хоть сейчас из этого и привыкли делать праздник. А разрыв при таких обстоятельствах может стать травмой для обоих партнеров. Вдруг кто-то узнает, поползут слухи, а дети — что будет с ними? Подобные истории принадлежат к категории редко встречающихся, но они есть. Эксперт говорит, что за многолетнюю практику встречал не больше 10 таких случаев. Публикуем две истории о том, как один из супругов осознал свою нетрадиционную ориентацию и инициировал разрыв, и выясняем у психолога — часто ли брак разворачивается по такому сценарию и как быть, если такое уже случилось.

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Алексей, 36 лет, программист

— Моя девушка бросила меня и ушла к своей подруге. Честно сказать, я чувствовал себя Россом Геллером из сериала «Друзья», над которым в первом сезоне подшучивали его приятели на тему того, что его жена лесбиянка. Мои друзья пару раз тоже попытались шутить — поддержки ради, и я им благодарен, что они хоть как-то пытались поднять мне настроение. Мало приятного, знаете ли. Я не придумал ничего лучше, как поделиться своей нестандартной проблемой на форуме — зарегистрировался под чужим именем и излил душу. Что там началось, смешки, старались поддеть, писали, что сам виноват, в самых разных языковых формах.

Кристине 29 лет, она всегда была немного замкнутой — классический интроверт. У нее было мало подруг, и когда на горизонте появилась Настя, я с облегчением вздохнул — наконец-то у Кристины будет кто-то, с кем можно выпить вина в пятницу вечером, обсудить мужчин или чем там еще женщины любят заниматься. Настя стала наведываться к нам довольно часто, а я же пребывал в спокойном неведении. Когда Кристина в очередной раз отправилась на «девичник», мои друзья в первый раз пошутили на тему того, что, а может Настя и не подруга вовсе? Мне тогда мысль казалась абсурдной.

Алексей говорит, что переживал такой исход так же, как если бы это был разрыв по любой из причин

Алексей говорит, что переживал такой исход так же, как если бы это был разрыв по любой из причин

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— Думаю, Кристина бисексуальна, но больше тяготеет к девушкам. У нас не было проблем в интимной жизни, но как мне казалось, не хватало чувства. Однажды она призналась мне, что хотела бы сделать это втроем. Любой мужчина воодушевился бы от такого предложение (я в целом тоже), но звоночек в голове прозвенел, я вспомнил шутку друзей, но решил, что заморачиваюсь. Позже, в процессе, я понял, что переживать есть о чем — с таким же успехом я мог пить чай и есть булку — меня будто бы не было в кровати.

Через неделю Кристина ушла с вещами, я даже был рад такому повороту. Жить в шведской семье мне не особо хотелось, я старых взглядов — верю в чувства, любовь, семью. С Кристиной мы просто не подходим друг другу как пара. Но как друзья мы все еще общаемся — она делится со мной переживаниями, а иногда они с Настей даже заходят в гости, мы вместе ходим в кино, бары, мои друзья тоже присоединяются к нам, все вместе мы весело проводим время. Не думаю, что такой поворот наносит какую-то особую травму, я к этому отнесся относительно нормально, всякое бывает.

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Юлия, 32 года, стоматолог

— Бывало, что когда мой муж выпивал, начинал шутить: «А что если я изменю тебе с мужчиной? Это будет считаться предательством? Бросишь меня?» Поначалу я не обращала внимания, думала, что он так шутит. Мы были женаты три года, знакомы — пять, вместе работали в одной компании. Он красиво ухаживал, дарил цветы, покупал мне платья — надо заметить, у него отличный вкус. Я радовалась тому, что у меня такой внимательный мужчина.

Мы поженились. У нас и до свадьбы случался разлад в сексе — я думала, что, может, я какая-то не такая, старалась стать лучше. А после свадьбы и рождения ребенка секс пропал совсем. Поначалу я списывала на постродовые проблемы — я потеряла былую форму, да и в однушке с ребенком трудно найти минуты уединения для себя. Со временем я похудела, пошла в зал, и честно, стала даже лучше, чем была — на улице часто ловила восхищенные взгляды мужчин, но не своего мужа.

Отношения разладились. Потом его сократили на работе, он стал нервным и постоянно пропадал где-то с новыми друзьями. Выпивши, продолжал шутить свои странные шутки. Подозреваю, что он всегда был геем, просто не знал об этом. А его новые друзья сразу это почувствовали — как оказалось, они тоже все были нетрадиционной ориентации. Муж придерживался позиции — скрывать от всех, он прикрывался семьей и ребенком. Я терпела, думала, он перебесится — всё-таки у нас дочь. Через полтора года после ее рождения он ушел от меня к своему начальнику на новой работе. Звонит, спрашивает, как дела у дочери, помогает материально, проводит время с ней вместе со своим мужчиной. Дочь пока маленькая и не понимает, а как ей объяснить потом, кто этот дядя рядом с папой — ума не приложу.

Думаю, что я все еще не оправилась от пережитого потрясения, перестала верить мужчинам, постоянно жду от них какого-то подвоха. Конечно, я не думаю, что мой будущий мужчина снова бросит меня ради любовника — два раза подряд такое случается разве что в кино, но осадок остался неприятный. На данный момент я хочу какое-то время побыть одна и разобраться в себе.

Мы спросили у психолога Игоря Ляха, долго ли человек, который подсознательно понимает, что относится к сексуальному меньшинству, может находиться в традиционном браке, и как быть стороне от которой ушли.

— Традиционные семейные отношения имеют ценности помимо сексуальных. За мою многолетнюю практику я могу вспомнить около 10 случаев, когда один из партнеров оставил семью в пользу своего гомосексуального партнера. Если говорить в цифрах, то это меньше 1%. Брак — это отдельный социальный институт, обладающий особой системой ценностей, который может сохраняться, несмотря на иную ориентацию одного из партнеров. Человек может всю жизнь находиться в браке, достаточно благополучном, и имитировать гетеросексуальность, несмотря на то, что это приносит ему моральные страдания. В литературе описываются случаи, когда правда открывалась из мемуаров или человек сам признавался в том, что он другой своим близким, — объясняет психолог.

По словам эксперта, брачные отношения такой пары еще на этапе формирования не удовлетворяют обоих партнеров. Неудовлетворенность происходит скрыто — оба партнера пытаются преодолеть ее, вкладывая в переизбытке свои силы и эмоции в развитие отношений.

Тем, у кого брак распался нетрадиционным способом, психолог рекомендует обратиться за помощью к специалисту — в таких ситуациях возникает серьезный шок, силу которого человек может оценить не в полной мере. Уход партнера — это само по себе неприятно и наносит травму, а уход партнера к человеку того же пола может стать причиной серьезной психологической травмы, которая имеет риск остаться на всю жизнь. Нарушается представление партнера о своей способности быть адекватным в супружеских отношениях — многое в браке шло не так не из-за того, что кто-то кого-то недолюбил — на такой исход имеются более веские и глубинные причины в психике второго партнера. Часто такие браки построены на сильных и глубоких привязанностях, один из партнеров может находится в созависимых отношениях.

— Известны случаи, когда травма остается на всю жизнь и сильно мешает в дальнейшем. Часто это связано с детьми — пугает сама идея сообщить им о том, что папа ушел к другому дяде или мама ушла к другой тете. Сложность заключается в том, чтобы даже проговорить это, что может привести к неразумным решениям. Родственники и друзья начинают реагировать, и тогда человек нуждается в дополнительной психологической защите, — говорит Игорь Лях.

— В России принято скрывать причины распада такого брака, а у детей (и у родственников тоже) в голове возникает вопрос: «Что произошло, если мы жили хорошо?» Нужно понимать, что дети любят родителей независимо от их пола и ориентации, и они продолжат любить, если не препятствовать этому чувству. Ни в коем случае нельзя обсуждать проблему при ребенке, скандалить, проявлять при нём агрессию к маме или папе. Дети очень ранимы, а неразумное поведение родителей или родственников, друзей может поспособствовать формированию травмы, — объясняет психолог и добавляет, что при разводе родителей, независимо от причин, ребенку рекомендовано общение с детским психологом, потому что для него развод — это травма, связь с одним из родителей ослабевает или прерывается.

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