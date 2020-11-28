«Прикрывался семьей и ребенком»: истории пар, которые расстались из-за нетрадиционной ориентации одного из партнеров

Юлия, 32 года, стоматолог



— Бывало, что когда мой муж выпивал, начинал шутить: «А что если я изменю тебе с мужчиной? Это будет считаться предательством? Бросишь меня?» Поначалу я не обращала внимания, думала, что он так шутит. Мы были женаты три года, знакомы — пять, вместе работали в одной компании. Он красиво ухаживал, дарил цветы, покупал мне платья — надо заметить, у него отличный вкус. Я радовалась тому, что у меня такой внимательный мужчина.



Мы поженились. У нас и до свадьбы случался разлад в сексе — я думала, что, может, я какая-то не такая, старалась стать лучше. А после свадьбы и рождения ребенка секс пропал совсем. Поначалу я списывала на постродовые проблемы — я потеряла былую форму, да и в однушке с ребенком трудно найти минуты уединения для себя. Со временем я похудела, пошла в зал, и честно, стала даже лучше, чем была — на улице часто ловила восхищенные взгляды мужчин, но не своего мужа.



Отношения разладились. Потом его сократили на работе, он стал нервным и постоянно пропадал где-то с новыми друзьями. Выпивши, продолжал шутить свои странные шутки. Подозреваю, что он всегда был геем, просто не знал об этом. А его новые друзья сразу это почувствовали — как оказалось, они тоже все были нетрадиционной ориентации. Муж придерживался позиции — скрывать от всех, он прикрывался семьей и ребенком. Я терпела, думала, он перебесится — всё-таки у нас дочь. Через полтора года после ее рождения он ушел от меня к своему начальнику на новой работе. Звонит, спрашивает, как дела у дочери, помогает материально, проводит время с ней вместе со своим мужчиной. Дочь пока маленькая и не понимает, а как ей объяснить потом, кто этот дядя рядом с папой — ума не приложу.

