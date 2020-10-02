Бой-бабы: почему вы командуете своим мужем и что за этим скрывается на самом деле — отвечают эксперты

Почему женщина становится главной?

— Сразу, чаще всего, занимают доминирующую роль в паре женщины, которые воспитаны в семье, где мама имела доминирующую роль. Там принята культура матриархата или псевдопатриархата, когда лидирующая роль принадлежит женщине, а мужчина имеет псевдороли, а на самом деле особо ничего не решает, — рассказывает психотерапевт Игорь Лях.

По мнению эксперта, также женщины стараются занять доминирующую роль потому, что боятся мужчин и не доверяют им, порой не имея на это никаких оснований.

— Полагая на не совсем сознательном уровне, что, «если я всё контролирую, значит, я в безопасности». И эта тяга к контролю рано или поздно оборачивается тем, что партнерша начинает доминировать. С влюбленным мужчиной это сделать достаточно легко, потому что сам обряд мужского ухаживания подразумевает некоторое время, что мужчина подчиняется желаниям и даже капризам женщины, — считает Игорь Лях.

Если центр власти сосредоточен в руках женщины и она при этом утрачивает уважение к мужчине, это можно считать патологией пары. Эксперт объясняет: тогда пара из функционального, компромиссного и взаимобезопасного пространства становится парой с одним акцентом власти.