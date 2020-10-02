Бой-бабы: почему вы командуете своим мужем и что за этим скрывается на самом деле — отвечают эксперты

Командиршу семейного судна легко узнать, например, в аэропорту. Она твердой походкой направляется к стойке регистрации — за ней семенят муж и дети. Что-то долго обсуждает с девушкой в окне, домашние покорно стоят и не отсвечивают. Потом властным движением командует: «Налево!», и муж, навьюченный тюками с отпускными нарядами, уже идет послушно обматывать багаж пленкой, пока она решает действительно важные вопросы. Это, конечно, карикатурная зарисовка. Но обратите внимание, сколько семейных начальников и ревизоров в торговых центрах и мебельных магазинах, сколько строгих надсмотрщиков в больницах: «Куда ты идешь, Олег, анализ сдавать на первом, написано же!» Есть хорошая новость: не всегда всё так страшно. Бывают счастливые пары, где женщина — главная, хоть эксперты и называют это патологией. Редакция решила разобраться, почему вам хочется командовать мужчинами и что за этим скрывается на самом деле.
Почему женщина становится главной?
— Сразу, чаще всего, занимают доминирующую роль в паре женщины, которые воспитаны в семье, где мама имела доминирующую роль. Там принята культура матриархата или псевдопатриархата, когда лидирующая роль принадлежит женщине, а мужчина имеет псевдороли, а на самом деле особо ничего не решает, — рассказывает психотерапевт Игорь Лях.
По мнению эксперта, также женщины стараются занять доминирующую роль потому, что боятся мужчин и не доверяют им, порой не имея на это никаких оснований.
— Полагая на не совсем сознательном уровне, что, «если я всё контролирую, значит, я в безопасности». И эта тяга к контролю рано или поздно оборачивается тем, что партнерша начинает доминировать. С влюбленным мужчиной это сделать достаточно легко, потому что сам обряд мужского ухаживания подразумевает некоторое время, что мужчина подчиняется желаниям и даже капризам женщины, — считает Игорь Лях.
Если центр власти сосредоточен в руках женщины и она при этом утрачивает уважение к мужчине, это можно считать патологией пары. Эксперт объясняет: тогда пара из функционального, компромиссного и взаимобезопасного пространства становится парой с одним акцентом власти.
— Это не всегда хорошо для детей, но бывают исключения. Например, если у мужчины есть слабость — он алкоголик, и автоматически единственный способ выжить в этой семье — это брать ответственность в свои руки. Есть пары, где женщине принадлежит вся власть в семье, она распоряжается всем и всё контролирует, и тем не менее все счастливы — так бывает, — считает психотерапевт.
Война и воспитание
Модель отношений, где семьей руководит женщина, распространена во всём мире.
— Отчасти это произошло, потому что после Второй мировой войны были большие потери среди мужчин, и автоматически женщинам пришлось брать на себя мужские роли. Работать на заводе и одновременно рожать детей. Они за всё отвечали и, соответственно, имели главенствующие роли, — рассказывает Игорь Лях.
Однако, по мнению эксперта, уже около 40 лет мужчины восстанавливают свои властные позиции, и сейчас достаточно много семей, где именно мужчины всё определяют. Но нельзя сказать, что это далось им легко.
— Во многих семьях нет пап, и мама — единственный взрослый в семье. А в дальнейшем воспитатели, учителя — в основном женщины. Из-за этого часть молодых людей начинает воспринимать женщину как источник власти. А вот будет ли мужчина развиваться как властный и мужественный защитник, отчасти связано с обстоятельствами, — рассуждает Игорь Лях.
По мнению эксперта, семьи с патриархальным и матриархальным укладом редко пересекаются, а ещё реже их дети сочетаются браком. Патриархальный мальчик просто не понравится матриархальной девочке. Он слишком грубый и непредсказуемый для неё, и она выбирает себе в мужья кого-то помягче, и наоборот, считает эксперт.
Как перестать нести мужскую роль в семье, если в ней некомфортно
— Иногда роли люди себе не выбирают, и ты либо несешь роль, либо семья распадается. Поэтому самый гармоничный способ — сначала об этом поговорить с подругами, потом с психологом, а потом уже принимать решения, мало ли что показалось. Конечно, желательно иметь объективное отражение той действительности, в которой живешь, — отвечает Игорь Лях.
Психолог Анастасия Андреева считает, что перестать нести мужскую роль в семье можно добровольно и решительно.
— Но здесь важно понимать, что личная ответственность каждого не имеет ничего общего с мужскими и женскими ролями. То есть сесть дома и вернуться к плите, надеясь на разрешение психологического дискомфорта, — не самое оптимальное решение. Пребывание в женской роли подразумевает то, что именно в отношениях функция защиты и ответственности остается за мужчиной, — считает она. — Переход в женскую роль — опять же процесс единый в отношениях. Не получится женщине воплотить свои изменения гармонично, пока рядом, например, инфантильный мужчина.
Психолог Елена Алеева считает: чтобы перестать нести мужскую роль в семье, нужно перестать делать все излишние дела, которые женщина на себя взвалила.
— Перестать мужчину обеспечивать, начать мужчину просить и перестать принимать решения, говоря, что «я не знаю, а как ты считаешь», — советует Елена.
Она подчеркивает: этот способ не всегда приводит к тому, что отношения выравниваются. Бывает, что после этого отношения заканчиваются, потому что мужчина просто не готов брать на себя мужскую роль или не готов брать на себя эту роль именно с этой женщиной.
Кто платит, тот и музыку заказывает?
Психотерапевт Игорь Лях объясняет: сами по себе деньги и их количество не являются атрибутом мужской роли.
— Существуют супружеские пары, где, несмотря на то, что женщина получает доход, равный мужскому или даже многократно больший, ей удается сохранять женскую роль, и в семье она скорее слабая, несмотря на то, что она основной источник дохода. Мужчина в такой семье может нести мужскую роль — защищать, регламентировать, устанавливать распорядки и законы. Напрямую это с доходом не связано, — рассказывает он.
— Но если между партнерами нет настоящей интимности, то тогда кто зарабатывает, тот и музыку заказывает. Это действительно так во многих семьях и может невротизировать всех членов семьи, — заключает он.
Секс с командиршей
По опыту эксперта, классическая ситуация захвата власти в семье — это как раз манипуляция запретом или отвержением в сексе. Иногда секс начинает применяться женщиной именно как способ достижения власти в паре.
— Существуют пары, где женщина имеет полностью доминирующую роль, в том числе и в сексе, и мужчина ни в коей мере над ней не властен. Я не могу сказать, чтобы это были абсолютно счастливые пары, но я полагаю, если партнеры на это соглашаются, то почему бы и нет. Отмечено, что если мужчина в такой паре развивается, то в какой-то момент он может оказаться недовольным тем, что происходит. Он хочет самореализации, но видит, что с этой супругой его самореализация будет ограничена и он всегда будет на вторых ролях. Это одно из негативных последствий доминирования над мужчиной, — рассказывает Игорь Лях.
Психолог Анастасия Андреева считает, что есть женщины, которые ещё в начале отношений взяли себе (именно взяли) мужчину таким, какой он есть (это когда «я вижу в нём потенциал», «мне его жалко», «он такой хороший» и т.д.). И тогда с сексом может быть всё хорошо, так как у обоих внутри нет претензий друг к другу.
— В большинстве случаев доминирующая роль женщины влечёт за собой потерю статуса её мужчины в её же восприятии. А где нет мужчины — там снижение либидо. Преобладание мужской энергии в женщине рядом с мужчиной, который по природе задуман быть самцом, запускает процесс изменений на всех уровнях. Физиологический и гормональный — не исключение, — считает Анастасия.
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