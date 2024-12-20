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Недвижимость Со шкурой медведя и камином: в Новосибирске продают барскую квартиру за 34 миллиона

Со шкурой медведя и камином: в Новосибирске продают барскую квартиру за 34 миллиона

Лестница с первого уровня на второй сделана из ясеня

1 433
16 комментариев

В квартире просторная гостиная совмещена с кухней

Источник:

В Новосибирске продают барскую квартиру в центре города, на Чаплыгина, 47. Объявление о продаже появилось 18 декабря на сайте N1. Трехкомнатная квартира стоит 34 миллиона рублей.

— Двухуровневая просторная квартира, со вторым светом в кухне-гостиной и атмосферным вторым этажом с классическим дровяным камином создаст вам несколько другой сценарий жизни в городе. Квартира больше напоминает загородный коттедж — написал автор объявления.

У камина лежит шкура медведя

Источник:

В квартире высокие потолки, большие окна, камин и открытая терраса, на которой можно отдохнуть летом. Интерьер делали по индивидуальному дизайн проекту. В отделке использовали только натуральные и качественные материалы. Так паркет сделан из натурального дерева, а стены из декоративной штукатурки, подоконники из мрамора, а лестница из массива ясеня.

В спальне цветочные обои и окна интересной формы

Источник:

В доме есть подземный теплый паркинг. Общая площадь квартиры 133,3 кв.метров.

В квартире две ванные комнаты

Источник:

На лоджии проведен свет

Источник:

Кухня тоже сделана из дерева

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в Заельцовском районе. За жилье площадью 140 «квадратов» продавец просит более 50 миллионов рублей.

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Новосибирск Квартира Продажа Лестница
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Комментарии
16
трям-брям
20 минут
Весьма неоднозначно.
Татьяна 53
24 минуты
Зеркало в спальне, напротив кровати, считается вредным.
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