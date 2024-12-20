Со шкурой медведя и камином: в Новосибирске продают барскую квартиру за 34 миллиона

В квартире просторная гостиная совмещена с кухней Источник: novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске продают барскую квартиру в центре города, на Чаплыгина, 47. Объявление о продаже появилось 18 декабря на сайте N1. Трехкомнатная квартира стоит 34 миллиона рублей.

— Двухуровневая просторная квартира, со вторым светом в кухне-гостиной и атмосферным вторым этажом с классическим дровяным камином создаст вам несколько другой сценарий жизни в городе. Квартира больше напоминает загородный коттедж — написал автор объявления.

У камина лежит шкура медведя Источник: novosibirsk.n1.ru











В квартире высокие потолки, большие окна, камин и открытая терраса, на которой можно отдохнуть летом. Интерьер делали по индивидуальному дизайн проекту. В отделке использовали только натуральные и качественные материалы. Так паркет сделан из натурального дерева, а стены из декоративной штукатурки, подоконники из мрамора, а лестница из массива ясеня.

В спальне цветочные обои и окна интересной формы Источник: novosibirsk.n1.ru











В доме есть подземный теплый паркинг. Общая площадь квартиры 133,3 кв.метров.

В квартире две ванные комнаты Источник: novosibirsk.n1.ru











На лоджии проведен свет Источник: novosibirsk.n1.ru











Кухня тоже сделана из дерева Источник: novosibirsk.n1.ru









