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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Вечера перед камином: на Немировича-Данченко продают квартиру за 46 миллионов — что есть в дорогом жилье

Вечера перед камином: на Немировича-Данченко продают квартиру за 46 миллионов — что есть в дорогом жилье

Квартира располагается в доме недалеко от нового ЛДС

3 263
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Камин находится в одной из гостиных

Источник:

В Новосибирске на Немировича-Данченко, 138/1, выставили на продажу квартиру за 46 миллионов. Четырехкомнатная квартира-студия находится в клубном доме недалеко от нового ЛДС.

— Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту! Выполнен из высококачественных материалов производства Англии, Испании, Франции и Германии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Италии входит в стоимость продажи! — написал автор объявления.

Основная ванная украшена золотыми вставками

Источник:

В квартире есть кухня-гостиная, вторая гостиная, две спальни, гардеробная и прачечная, встроенный сейф и сделан теплый пол. Хозяева оставляют практически всю мебель и технику. Судя по фотографиям, в квартире есть камин, а лоджия переделана в рабочее место.

В квартире есть и спортивный уголок

Источник:

Квартира находится в клубном доме

Источник:

В Новосибирске выставили на продажу пентхаус, расположенный в микрорайоне Тихий центр. За квартиру площадью 150 квадратов просят более 100 миллионов рублей.

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Комментарии
29
Татьяна 53
1 час
Одно название улицы уже о многом говорит. Такую серую квартиру уже выставляли на этой же улице.
Дормидонт Евлампивич
1 час
Квартира-студия находится в клубном доме недалеко от нового ЛДС , но до патологоанатомического отделения ( морг ) ГБУЗ Новосибирской областной клинической больницы в три - четыре раза ближе.
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