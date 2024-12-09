Вечера перед камином: на Немировича-Данченко продают квартиру за 46 миллионов — что есть в дорогом жилье

Камин находится в одной из гостиных Источник: Novosibirsk.n1.ru











В Новосибирске на Немировича-Данченко, 138/1, выставили на продажу квартиру за 46 миллионов. Четырехкомнатная квартира-студия находится в клубном доме недалеко от нового ЛДС.

— Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту! Выполнен из высококачественных материалов производства Англии, Испании, Франции и Германии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Италии входит в стоимость продажи! — написал автор объявления.

Основная ванная украшена золотыми вставками Источник: Novosibirsk.n1.ru











В квартире есть кухня-гостиная, вторая гостиная, две спальни, гардеробная и прачечная, встроенный сейф и сделан теплый пол. Хозяева оставляют практически всю мебель и технику. Судя по фотографиям, в квартире есть камин, а лоджия переделана в рабочее место.

В квартире есть и спортивный уголок Источник: Novosibirsk.n1.ru











Квартира находится в клубном доме Источник: Novosibirsk.n1.ru









