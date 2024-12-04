Два дома и деловой центр: стало известно, какой проект подготовили для застройки ЦУМа в Новосибирске

Здание ЦУМа и участок под ним компания «Эллада» купила год назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Группа «Расцветай» планирует построить два дома и деловой центр на месте ЦУМа в центре Новосибирска. Визуализацией проекта поделился источник НГС.

В документах указано, что на участке компания «Эллада» (входит в группу «Расцветай») планирует построить 30-этажный дом на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Рядом, вдоль проспекта Димитрова, могут возвести 24-этажный дом. Планируется, что для двух зданий появится общий двор.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев (также учредитель ООО «Расцветай Инвест»), до 11 февраля 2022 года среди владельцев была компания «Расцветай Инвест». На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

По периметру участка также вырастет деловой центр попеременной этажности от двух до восьми этажей. Напротив дома на улице Вокзальная магистраль, 11 как раз возведут деловой центр высотой в 8 этажей, включая технический.

Местные жители называют 30-этажную свечку Биг-Бэном, а деловой центр по периметру — Пентагоном.

Это пилотный проект застройки территории ЦУМа, в будущем он может поменяться Источник: источник НГС











Недавно мэр Новосибирска Максим Кудрявцев согласовал предложение застройщика о комплексном развитии территории (КРТ). Согласно документу, «Расцветай» должен возвести описанный выше комплекс, а взамен достроить здания лицея № 22 «Надежда Сибири». Прежде, чем начать работу, компания должна пройти через публичные слушания, внеся изменения в Генплан. Пока на участке можно возводить только коммерческие объекты высотой до 4 этажей.